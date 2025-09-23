Ούτε κουβέντα στα τουρκικά ΜΜΕ για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν

Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ - 2023

Αρκετή ώρα μετά την ανακοίνωση της αναβολής της προγραμματισμένης για σήμερα συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης δεν έχουν καν την πληροφορία...

Μεγάλα δίκτυα όπως η Σαμπάχ, το πρακτορείο Anadolu, η Χουριέτ δεν αναφέρουν τίποτα για την αναβολή της συνάντησης, αντιθέτως προβάλλουν τις δηλώσεις του Τούρκου προέδρου για την Παλαιστίνη.

Την πληροφορία για την αναβολή της επαφής των δύο ηγετών δημοσιεύουν μόνο μικρότερα τουρκικά δίκτυα και μάλιστα με ακριβώς την ίδια αναφορά!

THS Savunma: Η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Ερντογάν και του Έλληνα Πρωθυπουργού Μητσότακη αναβλήθηκε κατόπιν αιτήματος της Άγκυρας.

Υπενθυμίζεται ότι όπως ανακοινώθηκε από το πρωθυπουργικό γραφείο «η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα κατοπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς, λόγω της συμμετοχής του Τούρκου Προέδρου σε συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργανώνει την Τρίτη στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ».

Όπως επισημαίνουν οι ίδιες κυβερνητικές πηγές «αναζητείται διαθέσιμη ώρα για τις επόμενες μέρες στη Νέα Υόρκη».