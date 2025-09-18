Γάζα: Εκατοντάδες χιλιάδες παγιδευμένοι στην πόλη-πεδίο μάχης - «Καταστροφική» κατάσταση

Παλαιστίνιοι ελέγχουν τα ερείπια κτιρίου που καταστράφηκε από ισραηλινό πλήγμα στην πόλη της Γάζας, την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025.

Εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι παραμένουν παγιδευμένοι στην πόλη της Γάζας, ενώ τα ισραηλινά άρματα μάχης προελαύνουν στην περιοχή, κατά την τρίτη ημέρα της μεγάλης κλίμακας χερσαία επιχείρηση των IDF.

Η κατάσταση στην πόλη της Γάζας είναι «απολύτως καταστροφική», δήλωσε αξιωματούχος του ΟΗΕ στο BBC.

Η Όλγα Τσερέβκο, εκπρόσωπος του γραφείου ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ, ανέφερε ότι κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στην πόλη είδε ένα «χωρίς τέλος» ανθρώπινο ρεύμα εκτοπισμένων Παλαιστινίων να κατευθύνεται προς τον νότιο τομέα του θύλακα. Ωστόσο, σημείωσε, εκατοντάδες χιλιάδες συνεχίζουν να παραμένουν στην υπό πολιορκία πόλη.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποίησε ότι τα νοσοκομεία βρίσκονται στο χείλος της κατάρρευσης, καθώς δεν μπορούν να παραλάβουν απαραίτητες προμήθειες ιατρικού υλικού.

Τουλάχιστον 48 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πλήγματα στον παλαιστινιακό θύλακα, με τους 37 εξ αυτών να χάνουν τη ζωή τους στην πόλη της Γάζας, από τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/09), σύμφωνα με το Al Jazeera.

Εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν την πόλη της Γάζας με όποιον τρόπο μπορούν με προορισμό τον νότιο τομέα του θύλακα, την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025. AP

Τουλάχιστον 200 χιλιάδες έφυγαν από την πόλη

Ο ΟΗΕ και οι ανθρωπιστικοί του εταίροι έχουν καταγράψει τουλάχιστον 200.000 άτομα που διέσχισαν τη βόρεια προς τη νότια Γάζα από τα μέσα Αυγούστου, όταν το Ισραήλ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να κατακτήσει την πόλη της Γάζας. Περίπου 55.000 άτομα έχουν κάνει το ταξίδι από την Κυριακή (14/09).

Η Τσερέβκο, που εργάζεται για το ανθρωπιστικό γραφείο του ΟΗΕ στην κεντρική πόλη Deir al-Balah, είπε στο BBC ότι ταξίδεψε στην πόλη της Γάζας πριν από δύο ημέρες - ένα ταξίδι 29 χιλιομέτρων που διήρκεσε 14 ώρες.

«Τα πράγματα εκεί, και οι σκηνές στο δρόμο προς την πόλη της Γάζας, είναι καταστροφικά», δήλωσε.

Οικογένεια εκτοπισμένων μπροστά από την σκηνή του στο Χαν Γιούνις, στις 11 Σεπτεμβρίου 2025. AP

Ασταμάτητες επιθέσεις

«Ένα συνεχές ρεύμα ανθρώπων μετακινείται από το βορρά προς το νότο, πολλοί με τα πόδια. Μέσα στην πόλη της Γάζας, εξακολουθεί να υπάρχει πολύς κόσμος, επειδή εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες παραμένουν ακόμα εκεί».

Είπε επίσης ότι είδε πολλές ισραηλινές επιθέσεις «εξαιρετικά κοντά» στο κονβόι του ΟΗΕ ενώ βρισκόταν στην πόλη της Γάζας, προσθέτοντας: «Ήταν πραγματικά μια ασταμάτητη σειρά επιθέσεων όσο ήμασταν εκεί».

Την Πέμπτη το πρωί, μάρτυρες δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι είχαν δει ισραηλινά άρματα μάχης στη βόρεια συνοικία Sheikh Radwan και στη νότια συνοικία Tal al-Hawa, οι οποίες έχουν υποστεί έντονους βομβαρδισμούς τις τελευταίες ημέρες.

Ανέφεραν επίσης ότι οι ισραηλινές δυνάμεις ανατίναξαν τηλεκατευθυνόμενα οχήματα φορτωμένα με εκρηκτικά και στις δύο περιοχές, καταστρέφοντας πολλά σπίτια.

Η επίθεση «θα ενταθεί» προειδοποιούν οι IDF

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι οι δυνάμεις του «αποσυναρμολογούν την υποδομή της τρομοκρατίας και εξοντώνουν τους τρομοκράτες» στην πόλη της Γάζας.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ναντάβ Σοσάνι δήλωσε ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις επιχειρούν στην περιφέρεια της πόλης εδώ και αρκετές εβδομάδες, αλλά από τη Δευτέρα το βράδυ μεγάλος αριθμός στρατιωτών άρχισε να κινείται προς το κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με τον Σοσάνι, μια συνδυασμένη δύναμη πεζικού, αρμάτων μάχης και πυροβολικού, με την υποστήριξη της πολεμικής αεροπορίας, προελαύνει στην πόλη και η επίθεση για την κατάληψη του κύριου αστικού κέντρου της Γάζας είναι μια σταδιακή διαδικασία που θα ενταθεί με την πάροδο του χρόνου.

IDF tanks open the gates of hell on Gaza City.



Pray for their success. ??



pic.twitter.com/3KuhfBQpEu — Vivid.?? (@VividProwess) September 17, 2025

«Η στρατηγική αυτή τη στιγμή είναι να νικήσουμε τη Χαμάς και να ασκήσουμε πίεση σε αυτήν, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε συμφωνία ή σε αποστολές διάσωσης για την απελευθέρωση των αιχμαλώτων», είπε.

Τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες νεκροί στη Ράφα

Τέσσερις στρατιώτες του ισραηλινού στρατού (IDF) σκοτώθηκαν και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν σε βομβιστική επίθεση στο δρόμο στη νότια Γάζα, στη Ράφα, σήμερα το πρωί, ανακοίνωσε το Ισραήλ.

Οι σκοτωμένοι στρατιώτες είναι:

Ο ταγματάρχης Omri Chai Ben Moshe, 26 ετών, από την Tzafria.

Ο υπολοχαγός Eran Shelem, 23 ετών, από το Ramat Yohanan.

Υπολοχαγός Eitan Avner Ben Itzhak, 22 ετών, από το Har Bracha.

Υπολοχαγός Ron Arieli, 20 ετών, από το Hadera.

Και οι τέσσερις υπηρετούσαν στο τάγμα Dekel της σχολής αξιωματικών Bahad 1. Ο Ben Moshe ήταν διοικητής λόχου, ενώ οι άλλοι τρεις ήταν δόκιμοι και προήχθησαν μετά θάνατον σε υπολοχαγούς.

Σύμφωνα με την αρχική έρευνα του IDF, το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων στη συνοικία Τζενίνα της Ράφα, γύρω στις 9:30 π.μ., καθώς μια θωρακισμένη μπουλντόζα D9 άνοιγε δρόμο, με δύο Humvees να ακολουθούν πίσω της.

Ένα από τα Humvee μετακινήθηκε στη συνέχεια στο πλάι του δρόμου, όπου χτυπήθηκε από εκρηκτικό μηχανισμό.

Η έκρηξη σκότωσε τους τέσσερις στρατιώτες και τραυμάτισε άλλους τρεις, ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο στρατός εξακολουθεί να ερευνά τον τύπο του εκρηκτικού που χρησιμοποιήθηκε, τον τρόπο ενεργοποίησής του και πότε τοποθετήθηκε εκεί.

Αν και η Ράφα έχει σε μεγάλο βαθμό καθαριστεί από μέλη της Χαμάς και τρομοκρατικές υποδομές, ο IDF πιστεύει ότι υπάρχουν ακόμη αρκετές δεκάδες μέλη, κυρίως στην περιοχή της Τζενίνα.

Νωρίτερα την ίδια μέρα, πριν από την επίθεση, διαφορετικές μονάδες της σχολής Bahad 1 είχαν τρεις μάχες με τρομοκράτες, σύμφωνα με τον IDF.

Διαβάστε επίσης