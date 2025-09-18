Ραγίζει καρδιές η δίχρονη Ρακίν από τη Γάζα: Παγιδευμένη από την πείνα και την αρρώστια

Η μόλις 2 ετών Ρακίν από τη Γάζα, αγωνίζεται να επιβιώσει. Η μητέρα της ζητά την επείγουσα μεταφορά της στο εξωτερικό, καθώς το σφυροκόπημα των Ισραηλινών έχει αφήσει την κόρη της χωρίς φάρμακα ή φαγητό. Πάνω από 5.200 παιδιά χρειάζονται επειγόντως ιατρική μεταφορά στο εξωτερικό

Ραγίζει καρδιές η δίχρονη Ρακίν από τη Γάζα: Παγιδευμένη από την πείνα και την αρρώστια
Σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου στη νότια Γάζα, η δίχρονη Γιακίν Αμπού Τελκ βρίσκεται τυλιγμένη με γάζες εκεί που θα έπρεπε να βρίσκονται τα παιχνίδια της, με το μικροσκοπικό της σώμα να έχει ουλές από μια σπάνια γενετική διαταραχή που κάνει το δέρμα της να σκίζεται με την παραμικρή επαφή. Γεννήθηκε με πομφολυγώδη επιδερμόλυση (EB), μια πάθηση τόσο σοβαρή που ακόμη και η παραμικρή τριβή μπορεί να σκίσει το δέρμα της. Η ασθένειά της έχει γίνει απειλητική για τη ζωή υπό τον αποκλεισμό του Ισραήλ και τον πόλεμο στη Γάζα, που έχουν στερήσει από τα νοσοκομεία βασικά φάρμακα, επιδέσμους και διατροφική υποστήριξη.

Στο Νοσοκομείο Νάσερ στο Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα, η μητέρα της, Ισράα Αμπού Τελκ, αγωνίζεται να την παρηγορήσει. «Κλαίει κάθε μέρα από πληγές που δεν μπορώ να γιατρέψω», είπε στο Anadolu. «Πριν από τον πόλεμο, κατάφερνε να ζήσει με την ασθένεια. Αλλά αφού μας ανάγκασαν να ζούμε σε σκηνή και τα φάρμακα εξαφανίστηκαν, όλα χειροτέρεψαν».

Οι γιατροί λένε ότι η Γιακίν ζυγίζει τώρα μόνο 7 κιλά, πολύ κάτω από τον υγιή μέσο όρο των 11 κιλών για την ηλικία της, μετά από μήνες οξέος υποσιτισμού και αναιμίας. Η ασθένειά της είναι τόσο σοβαρή που ακόμη και η κατάποση τροφής μπορεί να προκαλέσει φουσκάλες στο στόμα ή στο στομάχι της. Χωρίς θεραπεία, παιδιά όπως η Γιακίν κινδυνεύουν από λοιμώξεις και βλάβες οργάνων που μπορεί να αποβούν μοιραίες.

Eικόνες χάους στην Πόλη της Γάζας

Το Υπουργείο Υγείας της Γάζας αναφέρει ότι περισσότερα από 5.200 παιδιά χρειάζονται επειγόντως ιατρική μεταφορά στο εξωτερικό, αλλά το κλείσιμο όλων των διελεύσεων από το Ισραήλ από τον Μάρτιο έχει αποκλείσει αυτή την πιθανότητα. Για τη μητέρα της Γιακίν, τα στατιστικά στοιχεία συμπυκνώνονται στα βάσανα της κόρης της. «Προσεύχομαι κάθε μέρα να μπορέσει να φύγει από τη Γάζα για θεραπεία», είπε.

«Αν δεν γίνει αυτό, φοβάμαι ότι δεν θα επιβιώσει». Τον Αύγουστο, η ολοκληρωμένη Ταξινόμηση Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας κήρυξε λιμό στη βόρεια Γάζα, προειδοποιώντας ότι θα μπορούσε να εξαπλωθεί στον νότο μέσα σε λίγες εβδομάδες. Το εύρημα, που υποστηρίχθηκε από 21 διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών τροφίμων και υγείας του ΟΗΕ, απορρίφθηκε από το Ισραήλ παρά τα στοιχεία για εκτεταμένη λιμοκτονία.

Ο ισραηλινός στρατός έχει σκοτώσει πάνω από 65.000 Παλαιστίνιους, γυναίκες και παιδιά στην πλειοψηφία τους, στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023. Ο αδιάκοπος βομβαρδισμός έχει καταστήσει τον θύλακα ακατοίκητο και έχει οδηγήσει σε λιμό και εξάπλωση ασθενειών. Την Τρίτη, η Ανεξάρτητη Διεθνής Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη επιβεβαίωσε ότι το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία στη Γάζα.

Τις τελευταίες ώρες ο ισραηλινός στρατός σκότωσε τουλάχιστον 79 Παλαιστίνιους σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων στην πόλη της Γάζας, όπου συνεχίζεται μια μεγάλη επίθεση παρά τις απειλές κυρώσεων κατά του Ισραήλ.Τα στοιχεία αυτά ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των νεκρών και τραυματιών σε τουλάχιστον 65.141 και 165.925, αντίστοιχα. Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να ασκεί «ακραία πίεση» για να αναγκάσει εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους στο βορρά να μεταβούν στην ασφυκτικά γεμάτη κεντρική και νότια Γάζα.

Το Γραφείο του ΟΗΕ για Ανθρωπιστικά Θέματα στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη ζήτησε τον τερματισμό του λιμού στη Λωρίδα της Γάζας, περιγράφοντας τι πρέπει να γίνει για να σταματήσει η επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση στον πολιορκημένο και βομβαρδισμένο θύλακα.

«Η απλή εκδοχή για αυτό είναι: κατάπαυση του πυρός, εκατοντάδες φορτηγά την ημέρα, πλήρης πρόσβαση, ασφαλείς διαδρομές, τερματισμός των γραφειοκρατικών καθυστερήσεων, αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και του νερού και δυνατότητα εμπορικής κυκλοφορίας», ανέφερε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Τίποτα από αυτά δεν είναι περίπλοκο». Τα νοσοκομεία στην πολιορκημένη πόλη της Γάζας βρίσκονται «στο χείλος της κατάρρευσης», δήλωσε ο ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), καθώς η χερσαία εισβολή του Ισραήλ εισήλθε στην τέταρτη ημέρα της.

Η επίθεση «οδηγεί νέα κύματα εκτοπισμού, αναγκάζοντας τραυματισμένες οικογένειες σε μια συνεχώς συρρικνούμενη περιοχή ακατάλληλη για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια», δήλωσε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους. «Οι τραυματίες και τα άτομα με αναπηρίες δεν μπορούν να μετακινηθούν σε ασφαλές μέρος, γεγονός που θέτει τη ζωή τους σε σοβαρό κίνδυνο», είπε. «Ζητούμε άμεσο τερματισμό αυτών των απάνθρωπων συνθηκών. Ζητούμε κατάπαυση του πυρός».

