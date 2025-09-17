«Η Γάζα καίγεται»: Ερείπια, νεκροί και μαζική έξοδος αμάχων από τη χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ

Δραματική είναι η κατάσταση που επικρατεί στην Πόλη της Γάζας. Τουλάχιστον 106 νεκροί έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της χερσαίας επίθεσης, ως μέρος της Επιχείρησης Άρματα του Γεδεών 2.

Σύμφωνα με το Reuters, η ισραηλινή επιχείρηση ξεκίνησε τα ξημερώματα της Τρίτης με την είσοδο τεθωρακισμένων στο κέντρο της Πόλης της Γάζας. Οι εκρήξεις και οι βομβαρδισμοί ήταν τόσο ισχυροί που σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, «ολόκληρες γειτονιές φωτίζονταν από τις φλόγες».

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, έγραψε στο X πως «η Γάζα καίγεται», δίνοντας το στίγμα της αποφασιστικότητας του Τελ Αβίβ να συνεχίσει μέχρι την πλήρη εξάρθρωση της Χαμάς και την απελευθέρωση των ομήρων.

Οι εικόνες που μετέδωσε το Al Jazeera δείχνουν κατεστραμμένα κτήρια, δρόμους γεμάτους ερείπια και πολίτες που ψάχνουν ανάμεσα στα χαλάσματα για συγγενείς. Κατοικίες και ολόκληρες πολυκατοικίες κατέρρευσαν από τα ισραηλινά πλήγματα.

Δεκάδες νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες

Μόνο μέσα σε μία ημέρα, σύμφωνα με το Al Jazeera, καταγράφηκαν τουλάχιστον 91 θάνατοι από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην Πόλη της Γάζας. Τα νοσοκομεία βρίσκονται σε οριακό σημείο. Γιατροί περιγράφουν ότι αναγκάζονται να χειρουργούν χωρίς αναισθητικά, ενώ πολλοί τραυματίες δεν βρίσκουν κρεβάτι να νοσηλευτούν. Η έλλειψη καυσίμων, φαρμάκων και εξοπλισμού κάνει την παροχή φροντίδας σχεδόν αδύνατη.

Ένας γιατρός που μίλησε στο Reuters σημείωσε πως «βλέπουμε παιδιά να πεθαίνουν από αιμορραγίες που θα μπορούσαν να έχουν σταματήσει με απλά μέσα», υπογραμμίζοντας τη διάσταση της ανθρωπιστικής καταστροφής.

Η θέση του Ισραήλ

«Η κύρια επιχείρηση εναντίον της πόλης της Γάζας ξεκίνησε... γνωρίζουμε ότι υπάρχουν χιλιάδες τρομοκράτες της Χαμάς» εκεί, δήλωσε ο αξιωματικός του Ισραηλινού στρατού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι χερσαίες δυνάμεις του Ισραήλ διεισδύουν πιο βαθιά στην Πόλη της Γάζας, προχωρώντας προς το κέντρο της, ενώ τόνισε ότι τα ισραηλινά στρατεύματα είναι έτοιμα να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους στην πόλη για όσο καιρό χρειαστεί προκειμένου να νικήσουν τη Χαμάς.

BREAKING:



Israel releases footage of its tanks and armored vehicles rolling into Gaza City pic.twitter.com/rAqGnoSxIE

— Visegrád 24 (@visegrad24) September 16, 2025



Ο αξιωματικός επεσήμανε ότι ο στρατός σκοπεύει να διεξαγάγει τις επιχειρήσεις του στην πόλη της Γάζας με γοργούς ρυθμούς, αλλά με ασφάλεια, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια των ομήρων και των αμάχων.

Οι ισραηλινές δυνάμεις εκτιμούν ότι «2.000 με 3.000» μαχητές της Χαμάς εξακολουθούν να βρίσκονται στην πόλη της Γάζας, την οποία έχει ήδη εγκαταλείψει το 40% των κατοίκων της.

Οι ισραηλινές ένοπλές δυνάμεις (IDF) δεν ανακοίνωσαν άλλες λεπτομέρειες για την επιχείρηση, όμως επεσήμαναν ότι τα στρατεύματά τους έχουν αρχίσει «να εξαρθρώνουν τρομοκρατικές υποδομές της Χαμάς στην πόλη της Γάζας».

Μαζική φυγή αμάχων

Στο μεταξύ, η Πόλης της Γάζας ζει πρωτοφανείς σκηνές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι περισσότεροι από 350.000 άνθρωποι έχουν ήδη εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οικογένειες έχουν ξεκινήσει πορείες προς τον νότο ενώ άλλοι στριμώχνονται σε καταφύγια που είναι ήδη υπερπλήρη. Οι εικόνες θυμίζουν προσφυγικές ροές πολέμου άλλων εποχών. Άνθρωποι με λίγες σακούλες, παιδιά στους ώμους, ηλικιωμένοι σε καρότσια, όλοι κάτω από τον ήχο των εκρήξεων.

«Φεύγουμε γιατί δεν υπάρχει τίποτα να κρατήσει όρθιο πια», είπε μια γυναίκα στον ανταποκριτή του Al Jazeera, δείχνοντας τα ερείπια του σπιτιού της.

Διεθνής πίεση και κατηγορίες γενοκτονίας

Η νέα φάση των επιχειρήσεων έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο εξωτερικό. Ανεξάρτητη επιτροπή του ΟΗΕ κατηγορεί το Ισραήλ για γενοκτονία, κάτι που η κυβέρνηση του Τελ Αβίβ απορρίπτει κατηγορηματικά.

Ο Ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως την χερσαία επίθεσή του, τονίζοντας ότι υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και πιθανώς και άλλων.

«Στο μόνο που πάει το μυαλό μου είναι στο τι σημαίνει αυτό για τις γυναίκες, για τα υποσιτισμένα παιδιά, για τα άτομα με αναπηρίες, αν δεχθούν ξανά επίθεση με αυτόν τον τρόπο. Και πρέπει να πω ότι η μόνη απάντηση σε αυτό είναι: σταματήστε τη σφαγή», δήλωσε ο Τουρκ μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Γενεύη.

Το Reuters σημειώνει ότι οι καταγγελίες αυτές, σε συνδυασμό με τις εικόνες καταστροφής, εντείνουν τις φωνές στην Ευρώπη και αλλού για κυρώσεις και πολιτική πίεση.

Από την πλευρά της, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας δήλωσε σήμερα ότι η κλιμάκωση των χερσαίων επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού στη Γάζα θα επιδεινώσει την ήδη απελπιστική κατάσταση στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Η χερσαία επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα θα κάνει μια ήδη απελπιστική κατάσταση ακόμη χειρότερη», ανέφερε η Κάλας σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ. Θα οδηγήσει σε «περισσότερους θανάτους, περισσότερη καταστροφή και περισσότερους εκτοπισμούς», συμπλήρωσε η Κάλας, επισημαίνοντας πως αύριο Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει μέτρα με σκοπό να πιέσει την κυβέρνηση του Ισραήλ να αλλάξει στρατηγική.

Τη Δεύτερα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ και του δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον βρίσκεται στο πλευρό του Ισραήλ.

Η Πόλης της Γάζας έχει σε ένα μεγάλο τμήμα της ισοπεδωθεί. Οι δρόμοι είναι γεμάτοι καπνό και σκόνη, τα νοσοκομεία καταρρέουν υπό το βάρος των θυμάτων και χιλιάδες άνθρωποι δεν έχουν πού να πάνε. Το μόνο που μένει βέβαιο είναι πως η κρίση βαθαίνει μέρα με τη μέρα, την ώρα που ο κόσμος παρακολουθεί αμήχανος μια ανθρωπιστική τραγωδία σε εξέλιξη.

