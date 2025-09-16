Τουρκία: Σκληρή ανακοίνωση κατά του Ισραήλ για την επίθεση στη Γάζα -«Γενοκτονικά σχέδια Νετανιάχου»

Το υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει με μια οξεία επίθεση κατά του Νετανιάχου, την εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα.

Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών αναφέρει:

«Η έναρξη χερσαίας επιχείρησης από το Ισραήλ στην πόλη της Γάζας αποτελεί μια νέα φάση των γενοκτονικών σχεδίων της κυβέρνησης Νετανιάχου. Η χερσαία επιχείρηση που στοχεύει την πόλη της Γάζας, η οποία φιλοξενεί πάνω από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους και είναι ένα από τα λίγα μέρη όπου οι κάτοικοι της Γάζας έχουν αναζητήσει καταφύγιο μετά τις ισραηλινές επιθέσεις, θα κλιμακώσει περαιτέρω τις συνεχιζόμενες σφαγές, θα οδηγήσει στον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων και θα επιδεινώσει περαιτέρω τα βάσανα των Παλαιστινίων.

Η χερσαία επιχείρηση, η οποία ξεκίνησε σε μια εποχή που η διεθνής κοινότητα συνέχιζε τις προσπάθειές της για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός - που θα επέτρεπε επίσης την ανταλλαγή ομήρων-κρατουμένων και την απρόσκοπτη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια-, κατέδειξε για άλλη μια φορά ότι το Ισραήλ δεν ήθελε κατάπαυση του πυρός.

Είναι απαραίτητο η διεθνής κοινότητα, και ιδίως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, να εκπληρώσει τις ευθύνες της για τη διασφάλιση της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Προς τούτο, θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με χώρες που σέβονται το διεθνές δίκαιο».

