Ισραήλ: Εξέδωσε διαταγή εκκένωσης για λιμάνι στην Υεμένη - «Διακινδυνεύετε τη ζωή σας»

«Αυτή είναι μια επείγουσα προειδοποίηση σε όλους όσοι βρίσκονται στο λιμάνι Αλ Χουνταϊντά», ανέφερε ο Αντράε, καλώντας όσους παραμένουν στην περιοχή να αποχωρήσουν άμεσα, καθώς «διακινδυνεύουν τη ζωή τους».

Η διαταγή εκκένωσης του Ισραηλινού στρατού 

Το Ισραήλ εξέδωσε το μεσημέρι της Τρίτης διαταγή εκκένωσης για το λιμάνι Αλ Χουνταϊντά στην Ερυθρά Θάλασσα της Υεμένης, που ελέγχεται από τους Χούθι, προειδοποιώντας πολίτες και πλοία να απομακρυνθούν άμεσα, ενόψει επικείμενης αεροπορικής επιδρομής.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Άβιχάι Αντράε, ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις θα πλήξουν «τις επόμενες ώρες» περιοχές που σημειώνονται σε συνημμένο χάρτη, ως απάντηση στη «στρατιωτική δραστηριότητα» του κινήματος των Χούθι.

Στόχος οι Χούθι μετά την κλιμάκωση

Η απειλή για νέο χτύπημα έρχεται λίγες εβδομάδες μετά από ισραηλινή επιδρομή στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του πρωθυπουργού της κυβέρνησης των Χούθι, Αχμέντ αλ-Ραχάουι, και αρκετών υπουργών.

Και από την πλευρά τους οι Χούθι έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους από τον Οκτώβριο του 2023, όταν ξέσπασε ο πόλεμος στη Γάζα. Έχουν στοχεύσει τόσο το Ισραήλ όσο και διεθνή ναυτιλιακά συμφέροντα στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν, υποστηρίζοντας ότι δρουν «σε αλληλεγγύη με τον παλαιστινιακό λαό».

Εκτός από το Ισραήλ, οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επίσης εξαπολύσει επανειλημμένα αεροπορικές επιδρομές εναντίον των Χούθι, στο πλαίσιο της διεθνούς προσπάθειας να διασφαλιστεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

