Υεμένη: 46 νεκροί από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ σε θέσεις των Χούθι

Αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε περιοχές των Χούθι.


Ο απολογισμός των ισραηλινών βομβαρδισμών αυτής της εβδομάδας εναντίον περιοχών ελεγχόμενων από τους αντάρτες Χούθι στην Υεμένη έγινε ακόμη βαρύτερος, καθώς αυξήθηκε στους 46 νεκρούς, ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής οι αρχές του σιιτικού ένοπλου κινήματος που πρόσκειται στο Ιράν.

Σύμφωνα με τον στρατό του Ισραήλ, το κίνημα, μετά τα πλήγματα, «απάντησε» με νέα επίθεση εναντίον της ισραηλινής επικράτειας.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 46 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 165, ανέφερε τα ξημερώματα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας των Χούθι, ο Ανίς Αλασμπάχι, τονίζοντας πως ο απολογισμός αυτός δεν είναι ακόμη οριστικός. Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 35 νεκρούς και 131 τραυματίες.

«Θα συνεχίσουμε τα πλήγματα. Σε όποιον μας επιτίθεται, θα επιτιθέμεθα», διεμήνυσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου μετά τις επιδρομές στην Υεμένη.

Μερικές ώρες αργότερα, νωρίς το πρωί της Πέμπτης, ο στρατός του ανακοίνωνε πως η αεροπορία αναχαίτισε πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη.

Αμερικανικές κυρώσεις σε πρόσωπα και οργανώσεις των Χούθι

Μετά τις επιδρομές, το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα, όργανο των Χούθι, έκανε λόγο για «μάρτυρες, τραυματίες και πολλά σπίτια που υπέστησαν ζημιές στην ισραηλινή επίθεση εναντίον του γενικού αρχηγείου του ηθικού προσανατολισμού», χρησιμοποιώντας την ονομασία του γραφείου Τύπου των ανταρτών στην πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP στη Σανάα, βομβαρδίστηκε κτίριο των δυνάμεων των Χούθι. Το Αλ Μασίρα μετέδωσε πως επλήγησαν επίσης κυβερνητικά κτήρια στην Τζαούφ.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως έπληξε «στρατόπεδα όπου εντοπίστηκαν μέλη του τρομοκρατικού καθεστώτος, η έδρα των στρατιωτικών δημοσίων σχέσεων των Χούθι και εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων».

Η προχθεσινή επιχείρηση διεξήχθη τρεις ημέρες αφού επιδρομή drone, την ευθύνη για την οποία ανέλαβαν οι Χούθι της Υεμένης, τραυμάτισε ελαφρά άνδρα πέφτοντας στο αεροδρόμιο Ραμόν της Εϊλάτ, στο νότιο Ισραήλ.

Χθες η κυβέρνηση των ΗΠΑ, ο κυριότερος υποστηρικτής του Ισραήλ σε διεθνές επίπεδο, ανακοίνωσε πως προχώρησε στην επιβολή οικονομικών κυρώσεων σε βάρος 32 φυσικών προσώπων και οργανώσεων που κατ’ αυτή συνδέονται με τους Χούθι.

Τους προσάπτει πως «χρηματοδοτούν και διευκολύνουν την απόκτηση από τους Χούθι στρατιωτικού υλικού αιχμής, ιδίως συστατικά για βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ και drones, που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων, συμμάχων μας και εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα».

