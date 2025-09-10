Υεμένη: Εννέα νεκροί και τουλάχιστον 118 τραυματίες από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν από τις επιδρομές του Ισραήλ στην πρωτεύουσα της Υεμένης Σαναά και την επαρχία Τζαφ σήμερα, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι αντάρτες.

وزارة الصحة: استشهاد وإصابة 127 مواطنًا جراء غارات العدو الصهيوني على العاصمة صنعاء والجوف

— د. أنيس الاصبحي Dr-Anees Alasbahi (@alasbahi_dr) September 10, 2025

"Ο απολογισμός των νεκρών έφθασε τους εννέα μάρτυρες και τους 118 τραυματίες σε έναν προκαταρκτικό απολογισμό, καθώς η πολιτική προστασία, τα ασθενοφόρα και οι ομάδες διάσωσης εξακολουθούν να αναζητούν τους αγνοούμενους", γράφει στο Χ ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας των Χούτι, Ανίς Αλασμπάχι.

Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα, ένας από τους κύριους στόχους της επίθεσης ήταν τα μέσα ενημέρωσης των Ενόπλων Δυνάμεων των Χούθι. "Μάρτυρες, τραυματίες και πολλά σπίτια υπέστησαν ζημιές ως αποτέλεσμα της ισραηλινής επίθεσης στο αρχηγείο Ηθικής Καθοδήγησης", αναφέρει η τηλεόραση Al-Masirah.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι το αρχηγείο προπαγάνδας των Χούτι ήταν μεταξύ των στόχων των σημερινών επιθέσεων.

