Ισραήλ: Κατάρριψη drone που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη - Βίντεο

Μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατερίφθη πάνω από τη χερσόνησο του Σινά.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα ότι αναχαίτισε μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη αφού ήχησαν σειρήνες αεροπορικής επιδρομής κοντά στην Εϊλάτ, μία ημέρα μετά το πλήγμα με drone από τους Χούθι της Υεμένης σε αεροδρόμιο κοντά στην πόλη του νότιου Ισραήλ.

Στη συνέχεια, ο στρατός ανακοίνωσε ότι οι σειρήνες ήχησαν στην περιοχή Νεγκέβ μετά την εισβολή άλλου drone. Δεν διευκρίνισε τι συνέβη με εκείνο το drone.

Footage captures the interception of a Houthi-launched UAV over central Egypt’s Sinai Peninsula yesterday. pic.twitter.com/BqOrIYybHk — Open Source Intel (@Osint613) September 8, 2025

Η λειτουργία του ισραηλινού Αεροδρομίου Ραμόν κοντά στην Εϊλάτ αποκαταστάθηκε ύστερα από προσωρινή διακοπή χθες, Κυριακή, όταν drone που εκτοξεύθηκε την Υεμένη χτύπησε την αίθουσα αφίξεων.

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι εκτοξεύουν πυραύλους και drones προς το Ισραήλ μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, σε μια ένδειξη αλληλεγγύης, όπως δηλώνει η οργάνωση, προς τους Παλαιστίνιους.

Το Ισραήλ έχει ανταπαντήσει βομβαρδίζοντας ελεγχόμενες από τους Χούθι περιοχές της Υεμένης, όπως το κρίσιμης σημασίας λιμάνι της Χοντέιντα.

