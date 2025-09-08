Νετανιάχου: «Το Ισραήλ διεξάγει σκληρό πόλεμο κατά της τρομοκρατίας»

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα (8/9) και 11 ακόμη τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβολισμούς σε στάση λεωφορείου που είχε παγιδευτεί στην κίνηση στον κόμβο Ραμότ της Ιερουσαλήμ. Οι δράστες, οι οποίοι άνοιξαν πυρ σε λεωφορείο στη Γραμμή 62, εξουδετερώθηκαν από έναν στρατιώτη των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και έναν ένοπλο πολίτη που πυροβόλησε εναντίον τους.

Λίγο μετά την επίθεση, ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έφτασαν ξεχωριστά στο σημείο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ «διεξάγει έναν σκληρό πόλεμο σε πολλαπλά μέτωπα κατά της τρομοκρατίας».

Ο Νετανιάχου έσπευσε στο σημείο τς επίθεσης στην Ιερουσαλήμ AP

Η υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ, Magen David Adom, ανακοίνωσε ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στους πυροβολισμούς - συμπεριλαμβανομένου ενός 50χρονου άνδρα και τριών ανδρών ηλικίας περίπου 30 ετών. Μια γυναίκα περίπου 50 ετών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Έντακα άνθρωποι τραυματίστηκαν, προσθέτει και επτά από αυτούς νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση

Hamas claimed responsibility for the terrorist attack in Jerusalem



Meanwhile, the death toll has risen to five.

Total: 5 dead, 7 serious, 2 moderate, and 3 light injuries.



Prime Minister Netanyahu convened an emergency security meeting. pic.twitter.com/6qCC9a1wrL — Visegrád 24 (@visegrad24) September 8, 2025

Η Χαμάς επαίνεσε τους δύο Παλαιστίνιους «μαχητές της αντίστασης» που, όπως είπε που διέπραξαν την επίθεση, αλλά δεν ανέλαβε την ευθύνη.

Η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε ότι η επίθεση σημειώθηκε στις 10:15 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδος) όταν δύο άτομα άνοιξαν πυρ εναντίον ανθρώπων που περίμεναν σε μια στάση λεωφορείου κοντά στη διασταύρωση Ραμότ «Ένας στρατιώτης και αρκετοί πολίτες στη στάση λεωφορείου αντιμετώπισαν τους επιτιθέμενους και ανταπέδωσαν τα πυρά», προσθέτει, σκοτώνοντας και τους δύο υπόπτους.

Palestinian gunmen opened fire at a bus stop in Israeli-annexed east Jerusalem on Monday, killing five people and wounding several others ➡️ https://t.co/Rzq4CvFJs5 pic.twitter.com/QsmEPY4CbB — AFP News Agency (@AFP) September 8, 2025

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και μετέφεραν τους τραυματίες μαζί με ιατρικές ομάδες και ανέκτησαν όπλα - συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών και ενός μαχαιριού - που χρησιμοποιήθηκαν από τους δράστες. Στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων εν τω μεταξύ έχουν περικυκλώσει αρκετές περιοχές στα περίχωρα της Ραμάλα στη Δυτική Όχθη για να αποτρέψουν την τρομοκρατία και να ενισχύσουν την αμυντική προσπάθεια», ανακοίνωσαν οι IDF.

Η τελευταία επίθεση με πυροβολισμούς στην Ιερουσαλήμ σημειώθηκε πριν από σχεδόν δύο χρόνια, περίπου έξι εβδομάδες μετά το ξέσπασμα του πολέμου. Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε στάση λεωφορείου στη διασταύρωση Givat Shaul, σκοτώνοντας τον ραβίνο Elimelech Wasserman, 73 ετών, την Chana Ifergan, 67 ετών, και την Livia Dickman, 24 ετών. Οι δράστες, κάτοικοι της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, χρησιμοποίησαν ένα τουφέκι M-16 και ένα πιστόλι.

