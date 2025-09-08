Iερουσαλήμ: 5 νεκροί σε επίθεση με πυροβολισμους

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση με πυροβολισμούς στον κόμβο Ραμότ στην Ιερουσαλήμ, επιβεβαίωσε η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης Magen David Adom (MDA) του Ισραήλ. Πρόκειται για την πιο αιματηρή επίθεση με πυροβολισμούς στη χώρα εδώ και σχεδόν ένα χρόνο. Οι διασώστες έκαναν λόγο για σκηνές χάους με σπασμένα γυαλιά και ανθρώπους τραυματισμένους και αναίσθητους να κείτονται στο δρόμο.

Η υπηρεσία ασθενοφόρων αναγνώρισε τους νεκρούς ως τρεις άνδρες ηλικίας περίπου 30 ετών, μία γυναίκα περίπου 50 ετών και έναν άνδρα περίπου 50 ετών. Εννέα άτομα με τραύματα από πυροβολισμούς μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία μαζί με τρία άλλα άτομα που τραυματίστηκαν από σπασμένα γυαλιά.

Συνολικά 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν - με τους έξι από αυτούς να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση - όταν δύο δράστες επιβιβάστηκαν σε λεωφορείο και άνοιξαν πυρ καθώς έφτανε σε μια σημαντική διασταύρωση στη βόρεια είσοδο της Ιερουσαλήμ, σε έναν δρόμο που οδηγεί σε εβραϊκούς οικισμούς στην ανατολική Ιερουσαλήμ.

Αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι ο ένας από τους δράστες ήταν ντυμένος ως ελεγκτής εισιτηρίων - και άνοιξε πυρ. Μια γυναίκα που βρισκόταν στο λεωφορείο στην Ιερουσαλήμ όταν τρομοκράτες άνοιξαν πυρ εναντίον επιβατών αφηγείται τις φρικτές στιγμές της επίθεσης.

«Ήμουν στο λεωφορείο. Ήταν γεμάτο», είπε στο Channel 12. «Τη στιγμή που [ο οδηγός] άνοιξε την πόρτα... μπήκαν οι τρομοκράτες. Ήταν τρομερό. Ήμουν στην πίσω πόρτα, έπεσα πάνω σε όλους και δραπέτευσα, σώθηκα». Λέει ότι κρύφτηκε κάτω από ένα άλλο κοντινό όχημα μέχρι να σταματήσουν οι πυροβολισμοί και να εξουδετερωθούν οι τρομοκράτες. «Οι πυροβολισμοί ήταν πέρα ​​από κάθε φαντασία. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι στέκομαι εδώ. Απερίγραπτοι πυροβολισμοί», λέει.

TERROR ATTACK IN JERUSALEM



Two armed terrorists, disguised as bus passengers, opened fire inside the vehicle killing 4 people, injuring 20, 5 are in critical condition, fighting for their lives.



After shooting passengers, the attackers exited the bus and targeted nearby… pic.twitter.com/o7QJcBynsz — Voice From The East (@EasternVoices) September 8, 2025

Η αστυνομία ανέφερε ότι δύο από τους δράστες «εξουδετερώθηκαν» λίγο αργότερα. Πλάνα έδειχναν δεκάδες ανθρώπους να φεύγουν από μια στάση λεωφορείου κατά την πρωινή ώρα αιχμής. Οι διασώστες που έσπευσαν στο σημείο ανέφεραν ότι η περιοχή ήταν χαοτική και καλυμμένη με σπασμένα γυαλιά, με τραυματίες να κείτονται αναίσθητοι στο δρόμο και σε ένα πεζοδρόμιο κοντά στη στάση λεωφορείου.

Το Ραδιόφωνο του Ισραηλινού Στρατού ανέφερε ότι η αστυνομία υποψιάζεται πλέον ότι οι δράστες της επίθεσης στην Ιερουσαλήμ ήταν Παλαιστίνιοι από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη και όχι από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, όπως είχε αναφερθεί προηγουμένως. Εν τω μεταξύ, η εφημερίδα Israel Hayom ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ενημέρωσε τους δικαστές ότι δεν θα παραστεί στη συνεδρίαση της δίκης του για διαφθορά που είχε προγραμματιστεί για σήμερα λόγω της επίθεσης.

Το κίνητρο των πυροβολισμών και το ποιος τους διέπραξε δεν ήταν άμεσα σαφή. Ο πόλεμος στη Γάζα έχει πυροδοτήσει κύμα βίας τόσο στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη όσο και στο Ισραήλ.

❗️??⚔️?? - Terror attack in Jerusalem: At Ramot Junction in Jerusalem, a shooting attack by two gunmen using a makeshift "Carlo" (Carl Gustav) submachine gun left four dead and at least 15 injured, according to Magen David Adom (MDA).



Three victims are in critical condition,… pic.twitter.com/hv4oJdfBxk — ??The Informant (@theinformant_x) September 8, 2025

Σύμφωνα με τα ισραηλινά Μέσα, οι τρομοκράτες που πραγματοποίησαν την θανατηφόρα τρομοκρατική επίθεση με πυροβολισμούς στην Ιερουσαλήμ χρησιμοποίησαν ένα αυτοσχέδιο υποπολυβόλο «Carlo», γνωστό και ως Carl Gustav, σύμφωνα με εικόνες από το σημείο. Το αυτοσχέδιο όπλο κατασκευάζεται συνήθως σε παράνομα εργαστήρια στη Δυτική Όχθη και έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές παλαιστινιακές επιθέσεις στο παρελθόν. Και οι δύο ένοπλοι πυροβολήθηκαν και «εξουδετερώθηκαν» επί τόπου.

Η επίθεση πιθανότατα προήλθε από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη και όχι από τη Χαμάς στη Γάζα, είπε ο Ισραηλινός πολιτικός αναλυτής Όρι Γκόλντμπεργκ. Μιλώντας από το Τελ Αβίβ, δήλωσε στο Al Jazeera ότι αμφιβάλλει «σοβαρά» αν είχε διαταχθεί από τη Χαμάς. Αν η Χαμάς είχε πραγματοποιήσει την επίθεση, αυτό θα σήμαινε ότι η Χαμάς «προσπαθεί να εντείνει την αντίστασή της σε αυτό που αρχίζει να μοιάζει με επικαλυπτόμενη προσπάθεια τερματισμού του πολέμου», είπε, αναφερόμενος σε σχόλια της κυβέρνησης Τραμπ ότι εργάζεται για μια λύση στον πόλεμο στη Γάζα.

«Φαίνεται ότι προήλθε από τη Δυτική Όχθη ή γύρω από την Ιερουσαλήμ», είπε, προσθέτοντας ότι η κατάσταση για τους Παλαιστίνιους στην περιοχή είναι «απελπιστική από οικονομικής και πολιτικής άποψης». «Το Ισραήλ διατηρεί αποκλεισμό στη Δυτική Όχθη, έχει αρνηθεί σε δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους την ικανότητα να εργαστούν για να ζήσουν. Η οικονομική κατάσταση σε όλη τη Δυτική Όχθη είναι χειρότερη από ποτέ. Η Παλαιστινιακή Αρχή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί, κυρίως επειδή το Ισραήλ δεν της επιτρέπει να χειριστεί την κατάσταση».

