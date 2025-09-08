Eπίθεση με πυροβολισμούς στην Ιερουσαλήμ: Πέντε νεκροί - 11 τραυματίες

Πέντε άτομα έχασαν την ζωή τους από πυροβολισμούς στη διασταύρωση Ramot στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, ενώ τουλάχιστον 11 άτομα τραυματίστηκαν από την επίθεση. Οι δύο δράστες εξουδετερώθηκαν.

«Όταν φτάσαμε, είδαμε ανθρώπους να κείτονται αναίσθητοι στο δρόμο, στην άκρη του δρόμου και στο πεζοδρόμιο κοντά σε μια στάση λεωφορείου», περιέγραψε ένας παραϊατρικός της υγειονομικής υπηρεσίας MDA.

Για «μεγάλης κλίμακας» περιστατικό στην Ιερουσαλήμ, μιλούν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέροντας ότι δύο «τρομοκράτες», όπως αναφέρουν, άνοιξαν πυρ σε τραμ και σε λεωφορείο. Έξι από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ισχυρές ισραηλινές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες εξουδετέρωσαν δύο τρομοκράτες.

