Στο σφυρί η ακριβότερη Ferrari όλων των εποχών
Πρόκειται για την 250 GTO με αριθμό πλαισίου 3729GT, ένα αυτοκίνητο μοναδικό ακόμη και στα μέτρα του θρύλου.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Λίγα αυτοκίνητα κουβαλούν τόσο βαρύ ιστορικό φορτίο όσο η Ferrari 250 GTO. Με μόλις 36 κατασκευασμένα αντίτυπα, κάθε μία αποτελεί κινούμενο μνημείο της αγωνιστικής και βιομηχανικής ιστορίας της Ferrari.
Τον επόμενο μήνα, ένα από τα σπανιότερα εξ αυτών ετοιμάζεται να αλλάξει χέρια μέσω δημοπρασίας της Mecum, με την τιμή να εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια δολάρια.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:30 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Στο σφυρί η ακριβότερη Ferrari όλων των εποχών
20:32 ∙ LIFESTYLE
Η Γη της ελιάς: Πότε επιστρέφει με νέα επεισόδια η σειρά του MEGA
05:15 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Γιατί γίνονται νωρίτερα οι πληρωμές
06:00 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ