Στο σφυρί η ακριβότερη Ferrari όλων των εποχών

Λίγα αυτοκίνητα κουβαλούν τόσο βαρύ ιστορικό φορτίο όσο η Ferrari 250 GTO. Με μόλις 36 κατασκευασμένα αντίτυπα, κάθε μία αποτελεί κινούμενο μνημείο της αγωνιστικής και βιομηχανικής ιστορίας της Ferrari.

Τον επόμενο μήνα, ένα από τα σπανιότερα εξ αυτών ετοιμάζεται να αλλάξει χέρια μέσω δημοπρασίας της Mecum, με την τιμή να εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια δολάρια.

