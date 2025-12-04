Κατάθεση Χρήστου Μαγειρία στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένταση,

Η κατάθεση του Χρήστου Μαγειρία στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Με καθυστέρηση 3,5 ωρών ξεκίνησε η εξέταση του Χρήστου Μαγειρία από την Εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για τον σύντροφο της λεγόμενης «αγρότισσας με τη Ferrari», Πόπης Σεμερτζίδου.

Εισηγητικά, ο κ. Μαγειρίας περιέγραψε τις δυσκολίες με τις οποίες έχει μεγαλώσει ως παιδί κτηνοτροφικής οικογένειας, αναφέροντας τις στερήσεις που έχουν υποστεί ο ίδιος και τα αδέλφια του.

Αναφορικά με τη Ferrari ευθύς εξαρχής είπε ότι το αυτοκίνητο δεν έχει αποκτηθεί ούτε από πόρους της εργασίας του, αλλά ούτε και από κοινοτικά χρήματα. Όπως εξήγησε, έχει γίνει από αναγκαστική απαλλοτρίωση σε οικόπεδο των γονιών του. Όπως εξήγησε, όλο το ποσό της αγοράς δικαιολογείται από τα χρήματα της αποζημίωσης και αποτελούσε δώρο της μητέρας του.

Απαντώντας στον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη, ο κ. Μαγειρίας, είπε ότι χθες πήγε στα αγροτικά μπλόκα. Όταν μάλιστα, προκλήθηκε να απαντήσει αν πήγε με ένα από τα πανάκριβα αυτοκίνητά του, απάντησε ότι δεν πήγε με κάποιο από αυτά, «αλλά ακόμη κι αν πήγαινα με ένα από τα πανάκριβα αυτοκίνητά μου, δεν τα έχω κλέψει και δεν τα χρωστάω σε κανέναν».

Παράλληλα, σχετικά με τις επιδοτήσεις που έχει λάβει ο ίδιος και η οικογένειά του από το 2019, αρνήθηκε να απαντήσει εκ μέρους των συγγενικών του προσώπων, λέγοντας ότι αυτά τα χρήματα αποτελούν προσωπικά τους δεδομένα.

Αναφερόμενος στα δικά του έσοδα, είπε ότι λάμβανε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά μέσο όρο 98.500 ευρώ τον χρόνο και συνολικά από το 2019 έχει λάβει ο ίδιος 593.000 ευρώ.

Αναφορικά με τα διαβόητα κέρδη του από τυχερά παιχνίδια, για τα οποία η σύντροφός του δήλωσε άγνοια επειδή «δεν είμαι μαζί του για τα λεφτά», ο κ. Μαγειρίας παραδέχτηκε ότι από το 2019 έως το 2025 έχει κερδίσει συνολικά 25.000 ευρώ!

«Δυο φορές την εβδομάδα βρίσκω τους φίλους μου πηγαίνω στο προπατζίδικο και παίζω ένα Τζόκερ», είπε σχεδόν κυνικά ο Χρήστος Μαγειρίας απαντώντας στον Μακάριο Λαζαρίδη.

Σχετικά με το γιατί πιστεύει ότι ελέγχεται, τόνισε ότι η κτηνοτροφική του μονάδα είναι αρκετά μεγάλη και συνεπώς οι έλεγχοι γίνονται είτε δειγματοληπτικά σε μεγάλες μονάδες που λαμβάνουν μεγάλα ποσά λόγω του μεγέθους τους είτε λόγω καταγγελιών ανταγωνιστών.

Μάλιστα, εκτίμησε ότι η κυβέρνηση δεν δείχνει καμία ανοχή σε περιστατικά παράνομου πλουτισμού. «Αν η κυβέρνηση έδειχνε ανοχή δεν θα έσκαγε το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν ήθελε να το καλύψει δεν θα έκανε ελέγχους και δεν θα προσπαθούσε να παταχθεί αυτό το πράγμα, που εύχομαι να παταχθεί για να κοιμόμαστε ήσυχοι».

Παραδέχτηκε ότι ανήκει στη ΝΔ από τότε που ο πατέρας του ήταν υποστηρικτής της ΝΔ και την επιλέγει επειδή συμφωνεί ιδεολογικά με το κόμμα. Απαντώντας πάντως στην εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, αρχικά απάντησε ότι δεν θυμάται με ποιους υπουργούς έχει συναναστραφεί κατά την περίοδο που ήταν συνδικαλιστής του κτηνοτροφικού τομέα. Ωστόσο, έπειτα από έντονη πίεση, παραδέχτηκε ότι έχει συναντηθεί με τους κυρίους Κόκκαλη, Σκρέκα, Βορίδη, και Αυγενάκη, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει ούτε τα τηλέφωνά τους ούτε έχει κάποιες σχέσεις μαζί τους.

Αντιπαράθεση είχε με την κυριά Αποστολάκη, αναφορικά με τον αριθμό των ζώων του τις χρονιές 2024 και 2025, με τον ίδιο να αρνείται πεισματικά να δώσει κάποιον αριθμό, λέγοντας ότι δεν μπορεί να γνωρίζει ακριβή αριθμό λόγω των γεννήσεων νέων ζώων που άλλαζε συνεχώς το τελικό σύνολο. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο κ. Μαγειρίας δεν έδωσε κανέναν αριθμό.

Αναφορικά με τον έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι την έκθεση τη συνέταξαν ελεγκτές του ΣΔΟΕ, οι οποίοι, όπως είπε, έκαναν για πρώτη φορά έλεγχο σε κτηνοτροφική μονάδα και δεν γνώριζαν πώς να κάνουν τη δουλειά τους.

Ο Χρήστος Μαγειρίας προκάλεσε ιδιαίτερο εκνευρισμό στην Επιτροπή όταν κατ' επανάληψη αποκάλεσε «κυρία Μιλένα» τη Μιλένα Αποστολάκη, με την ίδια να του απαντά έπειτα από αρκετές φορές που έγινε το λάθος, «ονομάζομαι Αποστολάκη». Αντίστοιχη ένταση δημιουργήθηκε επίσης, όταν η Μιλένα Αποστολάκη του ζήτησε να μιλάει πιο χαμηλόφωνα και τον ίδιο να απαντά ότι «έτσι είναι η φωνή μου!».

Η Μιλένα Αποστολάκη ρώτησε το πώς μπορούσε να κάνει «δυσθεώρητες» αποταμιεύσεις οι οποίες τελικά δεσμεύτηκαν, από τα κέρδη μιας κτηνοτροφικής μονάδας, ο κ. Μαγειρίας «εξερράγη» κάνοντας λόγο για χρήματα προηγούμενων ετών, δωρεάς της μητέρας του, αλλά και χρήματα που κληρονόμησε από τον πατέρα του. Σε κάθε περίπτωση επέμεινε ότι δεν έχει το δικαίωμα να αναφέρει τα συνολικά ποσά που δόθηκαν από τα μέλη της οικογένειάς του.

Ο Χρήστος Μαγειρίας σε μεγάλη ένταση απάντησε στην Μιλένα Αποστολάκη ότι δεν έλαβε ούτε ο ίδιος ούτε μέλος της οικογένειάς του κάποια από τις επιδοτήσεις που δόθηκαν στους κτηνοτρόφους πριν από λίγες ημέρες, επειδή οι λογαριασμοί τους έχουν δεσμευτεί. «Το καταφέρατε κι αυτό, αλλά δεν αναρωτιέστε τι θα φάνε τα ζώα που είναι νηστικά!»

«Θα κάτσω μπάστακας πάνω από τη μάνα μου;»

Σε μια θεατρική έκρηξη, ο Χρήστος Μαγειρίας αντέδρασε στις ερωτήσεις της Μιλένας Αποστολάκη για τις γονικές παροχές χρηματικών ποσών από τη μητέρα του στον ίδιο.

Η κυρία Αποστολάκη τον ρώτησε αν η μητέρα του λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις και τις μεταβίβαζε στον ίδιο με γονική παροχή, προκαλώντας την οργή του.

«Θα κάτσω μπάστακας πάνω από τη μάνα μου; Να της πω "μαμά, τι είναι αυτά τα 5, 6, 7 ευρώ; Μια γυναίκα που δουλεύει 60 χρόνια; Δεν μου τα έδωσε από το σεντούκι για να τη ρωτήσω πού τα βρήκε"», φώναξε ο Χρήστος Μαγειρίας, με τη Μιλένα Αποστολάκη να απαντά ότι «για 5 ευρώ ούτε εγώ θα ρωτούσα τη μητέρα μου, αλλά για 250.000 ευρώ θα τη ρωτούσα!».

Ένταση και για τον Φραπέ με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Λίγο πριν την είσοδο του Χρήστου Μαγειρία στην Εξεταστική Επιτροπή, υπήρξε ένταση ανάμεσα στην προεδρεύουσα της Επιτροπής Μαρία Συρεγγέλα και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για το θέμα της κλήσης του «Φραπέ» Γιώργου Ξυλούρη.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε να μάθει αν έχει υπάρξει συνεννόηση ότι ο κ. Ξυλούρης θα προσέλθει να καταθέσει στις 11 Δεκεμβρίου, καθώς ο ίδιος το έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις το σε ΜΜΕ.

Στην απάντηση ότι θα υπάρξει ενημέρωση στο τέλος της συνεδρίασης, η κ. Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για υπόγειες συνεννοήσεις της ΝΔ με κακοποιά στοιχεία.

