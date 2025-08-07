ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιος είναι ο Χρήστος Μαγειρίας που δηλώνει «καθαρός» για τις επιδοτήσεις ύψους 2.500.000€

Ο ίδιος δηλώνει στους προσωπικούς λογαριασμούς του στα social media αγροκτηνοτρόφος και ιδιοκτήτης εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων Ι.Χ, επαγγελματικών βαν και μηχανών

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιος είναι ο Χρήστος Μαγειρίας που δηλώνει «καθαρός» για τις επιδοτήσεις ύψους 2.500.000€

Ο Χρήστος Μαγειρίας με την σύζυγό του, Καλλιόπη Σεμερτζίδου που μέσω δημοσιευμάτων έχουν βρεθεί στο στόχαστρο για παράνομες επιδοτήσεις

Την ώρα που η σύζυγός του, Καλλιόπη Σεμερτζίδου, βρίσκεται στο «στόχαστρο» προκαταρκτικής έρευνας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας αναφορικά με τις επιδοτήσεις που φέρεται να έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τόσο η πρώην πολιτεύτρια της ΝΔ, όσο και μέλη της οικογένειάς της, ο Χρήστος Μαγειρίας δηλώνει «καθαρός».

Μπορεί το όνομα της Καλλιόπης Σεμερτζίδου να μονοπωλεί το ενδιαφέρον τo τελευταίο χρονικό διάστημα, ωστόσο το όνομα του συζύγου της, Χρήστου Μαγειρία ακολουθεί σε κοντινή απόσταση καθώς φέρεται τόσο οι ίδιοι όσο και μέλη της οικογένειας τους να έλαβαν επιδοτήσεις ύψους άνω των 2,5 εκατ. ευρώ από τον Οργανισμό.

Παράλληλα, η ευρωπαϊκή εισαγγελία αναμένει και το πόρισμα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, η οποία κατόπιν εντολής του επικεφαλής της, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, πραγματοποίησε πρόσφατα έρευνα στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ για την άντληση στοιχείων σχετικά με τις επιδοτήσεις που έλαβαν 10 πρόσωπα από τη Θεσσαλία, μεταξύ των οποίων ήταν και η Καλλιόπη Σεμερτζίδου.

«Είμαι καθαρός, έχω ελεγχθεί 11 φορές»

Την ίδια ώρα, ο Χρήστος Μαγειρίας, λύνοντας τη σιωπή του μετά τα δημοσιεύματα που τον εμπλέκουν με τις παχυλές επιδοτήσεις ξεκαθαρίζει πως «είμαι εντελώς καθαρός κι εγώ και η οικογένεια μου. Έχω ελεγχθεί πάνω από 11 φορές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είμαι και τις 11 φορές σωστός».

Σχετικά με τις επιδοτήσεις που αγγίζουν τα 1,4 εκατ. ευρώ μιλώντας στο STAR, ο Μαγειρίας αναφέρει: «Αυτά είναι πραγματικότητα, δεν τα αποκρύπτουμε. 620.000 ευρώ πήρα εγώ, 96.000 η σύντροφος μου και 890.000 η μητέρα μου, που έχει πάνω από 500 αγελάδες ζωικό κεφάλαιο.

Τι απαντά για την Φεράρι

Σάλος έχει προκληθεί και στα social media με διάφορες αναρτήσεις που δείχνουν τόσο τον Μαγειρία, όσο και την Σεμερτζίδου να οδηγούν πολυτελή αυτοκίνητα, τύπου Φεράρι και Πόρσε.

Ο ίδιος ωστόσο απαντά πως την Ferrari την έχει παραπάνω από 20 χρόνια, ενώ την Πορσε κοντά μια δεκαετία και ξεκαθαρίζει πως και τα δύο πολυτελή αυτοκίνητα δικαιολογούνται πλήρως από το εισόδημα που δηλώνει.

«Δεν είναι της συντρόφου μου τα πολυτελή αυτοκίνητα... Φανταστείτε ότι τη Ferrari την έχω από το 2004 και την Porsche την πήρα το 2016 μεταχειρισμένη, που τα εισοδήματά μου το δικαιολογούν πλήρως, όταν καταλαβαίνετε ότι μόνο στα 6 χρόνια οι επιδοτήσεις είναι αυτές, είναι ο τζίρος μου κάτι εκατομμύρια, όπως αποτυπώνονται όλα στις φορολογικές μου δηλώσεις», λέει ο Χρήστος Μαγειρίας.

«Άκριτα, ψευδή και συκοφαντικά δημοσιεύματα»

Την Κυριακή 3 Αυγούστου, ο Χρήστος Μαγειρίας εξέδωσε δελτίο τύπου απαντώντας σε όσα είχαν δει μέχρι τότε το φως της δημοσιότητας και είχε κάνει λόγο για επίθεση στον ίδιο αλλά και την σύζυγό του, κυρία Σεμερτζίδου, και πως «όσα αναφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι εντελώς άκριτα, ψευδή, συκοφαντικά, ουδεμία σχέση με την πραγματικότητα έχουν».

Παράλληλα ανέφερε πως δεν έχει δεσμευθεί ποτέ κανένα περιουσιακό του στοιχείο και πως «αποκτήθηκαν όλα νόμιμα, είτε με προσωπική εργασία, είτε από πατρογονική περιουσία».

Τέλος, προειδοποιούσε πως θα κινηθεί νομικά εναντίον όσων διακινούν ψευδείς ειδήσεις και έχουν προβεί στη δολοφονία του χαρακτήρα του.

