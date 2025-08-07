ΟΠΕΚΕΠΕ: Προκαταρκτική έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τη Σεμερτζίδου

Η ευρωπαϊκή εισαγγελία διέταξε τη διεξαγωγή προκαταρκτικής έρευνας αναφορικά με τις επιδοτήσεις που φέρεται να έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η πρώην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Καλλιόπη Σεμερτζίδου και μέλη της οικογένειάς της.

Το πρώην στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και μέλη της οικογένειάς του φέρονται να έλαβαν επιδοτήσεις ύψους άνω των 2,5 εκατ. ευρώ από τον Οργανισμό.

Παράλληλα, η ευρωπαϊκή εισαγγελία αναμένει και το πόρισμα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, η οποία με κατόπιν εντολής του επικεφαλής της, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, πραγματοποίησε πρόσφατα έρευνα στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ για την άντληση στοιχείων σχετικά με τις επιδοτήσεις που έλαβαν δέκα πρόσωπα από τη Θεσσαλία, μεταξύ των οποίων ήταν και η Καλλιόπη Σεμερτζίδου.

