ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Εξεταστική ο σύντροφος της Σεμερτζίδου, Χρήστος Μαγειρίας που «κέρδισε το τζάκποτ»

Ο Χρήστος Μαγειρίας με την σύζυγό του, Καλλιόπη Σεμερτζίδου που μέσω δημοσιευμάτων έχουν βρεθεί στο στόχαστρο για παράνομες επιδοτήσεις

Η ώρα έφτασε για τον πραγματικό ιδιοκτήτη της διαβόητης... αγροτικής Ferrari, Χρήστο Μαγειρία να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Μαγειρίας, σύντροφος της λεγόμενης «αγρότισσας με τη Ferrari» Πόπης Σεμερτζίδου, κλήθηκε να καταθέσει στην εξεταστική μετά την επεισοδιακή κατάθεση της κ. Σεμερτζίδου, η οποία σε δεκάδες ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής, τους παρέπεμπε στον σύντροφό της.

Άλλωστε, όπως είπε η κ. Σεμερτζίδου, η Ferrari και η Porche ανήκουν στον κ. Μαγειρία, ενώ τα τυχερά παιχνίδια, για τα οποία η ίδια δήλωσε άγνοια, είχαν κατά πάσα πιθανότητα κερδηθεί από τον σύντροφό της.

Στο πόρισμά της, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, η οποία έχει δεσμεύσει τα περιουσιακά στοιχεία και των δύο, κάνει λόγο για «μεθοδευμένο σχέδιο», αναφέροντας αλλαγές λογαριασμών μεταξύ μελών της οικογένειας «προκειμένου οι κοινοτικές επιδοτήσεις να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς».

Φαίνεται δε ότι μεγάλα χρηματικά ποσά έχουν δοθεί ως αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τόσο στον ίδιο τον Χρήστο Μαγειρία, όσο και σε μέλη της οικογένειάς του.

