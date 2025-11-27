Η Σεμερτζίδου με τη Ferrari: «Ξέχασε» ότι κέρδισε το Τζόκερ, «σκοτώθηκε» με την Κωνσταντοπούλου

Με την κατάθεσή της στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η Πόπης Σεμερτζίδου κατόρθωσε να ξαναγίνει το πρώτο θέμα στο σύνολο των ΜΜΕ. Οι εξοργιστικές απαντήσεις για τη Ferrari, η συνεχόμενη επίκληση της άγνοιας για τα πεπραγμένα του συντρόφου της, αλλά και η απάντησή της για τα κέρδη που αποκόμισε το ζευγάρι μέσα από τυχερά παιχνίδια, συγκέντρωσαν το δημόσιο ενδιαφέρον, αλλά προκάλεσαν και έντονες αντιπαραθέσεις εντός της Επιτροπής, κυρίως με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία εξέτασε τη μάρτυρα σε έναν ιδιαίτερα επεισοδιακό διάλογο.

Η κ. Σεμερτζίδου, η οποία ελέγχεται για την εμπλοκή της ίδιας και του συντρόφου της Χρήστου Μαγειρία στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς έλαβαν υπέρογκα ποσά ως επιδοτήσεις, που έφτασαν συνολικά τα 2,4 εκατ. ευρώ, αρνήθηκε να δώσει οποιαδήποτε απάντηση για τις δραστηριότητες, τα εισοδήματα και την περιουσία του συντρόφου της, επικαλούμενη... άγνοια, μέχρι και για το αν κέρδισε στο Τζόκερ ορισμένα ποσά.

Τα... «μικρά» ποσά του Τζόκερ

Απαντώντας στην Μιλένα Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ, η κ. Σεμερτζίδου παραδέχτηκε ότι ο σύντροφός της Χρήστος Μαγειρίας είχε κερδίσει το Τζόκερ κάποιες φορές. «Αν ήταν καλό το ποσό θα το θυμόμουν και γω. Δεν είμαι για τα λεφτά μαζί του, δε δίνω σημασία», είπε η Καλλιόπη Σεμερτζίδου. Ενώ στη συνέχεια είπε ότι ενδεχομένως να μη τα θυμάται επειδή τα ποσά ήταν «μικρά», δηλαδή της τάξης των 2 ή 3 χιλιάδων ευρώ!

«Περνάμε πολύ δύσκολα!», είπε η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, με την εισηγήτρια του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα να απαντά ότι «πολύ δύσκολα περνούν οι αγρότες που περιμένουν 2, 3, 5 χιλιάρικα για να τα βγάλουν πέρα, όχι αυτοί που παίρνουν 1,9 εκατ. ευρώ». Σε πολύ μεγάλη ένταση, η κ. Σεμερτζίδου είπε ότι η ίδια και η οικογένειά της «καταρρέουμε οικονομικά και ψυχολογικά, με παίρνουν τηλέφωνο και με απειλούν, φοβάμαι να κυκλοφορήσω!»

Αίσθηση προκάλεσε επίσης η απάντησή της όταν ρωτήθηκε για τη φιλική σχέση που είχε με στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το οποίο μάλιστα είχε φωτογραφηθεί. Συγκεκριμένα είπε ότι γνωρίστηκαν μέσω μιας κοινής φίλης, η οποία ήταν συμμαθήτρια της κ. Σεμερτζίδου. Όμως, όταν ερωτήθηκε πώς λέγεται η φίλη της, είπε ότι δε θυμάται το επίθετό της. Επίσης, όταν ρωτήθηκε για τη θέση που κατείχε το συγκεκριμένο πρόσωπο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, απάντησε ότι... «δε μετράω τους ανθρώπους με βάση τους τίτλους και τα αξιώματά τους».

Χαμός για τη Ferrari

Η κ. Σεμερτζίδου υποστήριξε ότι η περιβόητη Ferrari ανήκει στον σύντροφό της από το 2004, πριν γνωριστούν, και αρνήθηκε ότι το γεγονός ότι την οδηγούσε ήταν επίδειξη πλουτισμού. Αντιθέτως, υποστήριξε ότι ανέβαζε τις φωτογραφίες για να διαφημίσει την επιχείρηση ενοικίασης οχημάτων του συντρόφου της, στην οποία είναι διαχειρίστρια, ενώ στη συνέχεια παραδέχτηκε ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο δεν προσφερόταν για ενοικίαση.

Συγκεκριμένα είπε ότι «οι φωτογραφίες με τη Ferrari και τα άλλα αυτοκίνητα στο Facebook ήταν για να προωθήσω την επιχείρηση με την ενοικίαση αυτοκινήτων. Σε κάθε ταξίδι που έκανα πήγαινα σε εκθέσεις και ανέβαζα κι αυτά, αλλά στα ΜΜΕ έγραφαν μόνο για "πολυτελή ταξίδια"», είπε υπενθυμίζοντας ότι έχει σπουδάσει μάρκετινγκ.

Μάλιστα υποστήριξε ότι δεν έχει τίποτα στο όνομά της, εκτός από ένα μηχανάκι 125 κυβικών, για να λάβει την απάντηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου ότι «όλοι οι οικονομικοί εγκληματίες τα έχουν σε άλλα ονόματα».

«Στο όνομά μου δεν έχω τίποτα στο όνομά μου, ούτε ακίνητο, ούτε κινητό, αλλά μόνο ένα μηχανάκι. Προσωπικά έχω υπόνοιες ότι όλα αυτά ξεκίνησαν από δημοσιεύματα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είπε ότι θέλουν να κάνουν έρευνα με βάση τα δημοσιεύματα. Η Ferrari είναι του Χρήστου Μαγειρία, την είχε πριν τον γνωρίσω, δεν ήξερα ότι πρέπει να πάρω άδεια για να οδηγήσω το αυτοκίνητο του συντρόφου μου; Δεν αποκτήθηκαν μέσα από τις αγροτικές ενισχύσεις. Η Ferrari αγοράστηκε το 2004 και η Porche το 2016», είπε χαρακτηριστικά.

Οι άγριοι καυγάδες με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Η ένταση ανέβηκε κατακόρυφα όταν ξεκίνησε η εξέταση της κ. Σεμερτζίδου από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να χρησιμοποιεί βαριές εκφράσεις και να προκαλεί την οργή της μάρτυρα.

Οι διάλογοι που διεμείφθησαν είναι χαρακτηριστικοί:

1. «Μαϊμού αγρότες» και «οικονομικοί εγκληματίες»

Μάρτυρας: Έχω πάει στο Ζάππειο και για να κάνω επίδειξη των προϊόντων μου. Έχουν έρθει και πολιτικοί από όλα τα κόμματα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Την Πλεύση Ελευθερίας δεν θα τη δείτε….

Μάρτυρας: Δεν στηρίζετε τους αγρότες;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τους πραγματικούς αγρότες στηρίζουμε, όχι τους μαϊμού.

Μάρτυρας: Εμείς τι είμαστε; Μας κατηγορείτε; Θα ανακαλέσετε! Δεν είμαι δήθεν αγρότισσα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αστειεύεστε.... Σας κατηγορώ ότι έχετε καταχραστεί δημόσιο χρήμα.

Μάρτυρας: Έχετε αποδείξεις;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κάντε μου μήνυση. Είστε θρασύτατη. Από τα βότανα βγάλατε τα πολυτελή ΙΧ;

Μάρτυρας: Δεν έχω τίποτα στο όνομά μου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Όλοι οι οικονομικοί εγκληματίες τα έχουν σε άλλα ονόματα.

2. «Τα έχετε για φάγωμα και για πιώμα»

Μάρτυρας: Με κατονομάζετε άσχετη;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σας κατονομάζω πολύ χειρότερα, σας λέω επιτήδεια και ελεγχόμενη.

Μάρτυρας: Δεν μπορεί η γυναίκα να μιλάει για μένα έτσι.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Θα μας πείτε για τα ποσά που κατασχέθηκαν; Ή μονο να οδηγείτε τα πολυτελή ΙΧ ξέρετε;

Μάρτυρας: Πρέπει να πάρω άδεια από κάπου;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Όταν χρησιμοποιείτε προϊόντα εγκλήματος ναι!

Μάρτυρας: Δεν υπάρχει καμία κατηγορία!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν έχουν κατασχεσθεί τα οχήματα;

Μάρτυρας: Όχι, δεν έχει κατασχεθεί τίποτα. Δεν είστε καλά ενημερωμένη.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Από τα 2,4 εκατ. ευρώ, έχει μείνει κάτι; Υπάρχει κάτι ή τα έχετε φάει όλα;

Μάρτυρας: Δεν σας επιτρέπω. Δεν τα έχουμε για φάγωμα!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Για πιώμα στην υγεία των κορόιδων τα έχετε...

Μάρτυρας: Κάνετε αντιπολίτευση πάνω στις πλάτες της οικογένειάς μου! Έχουμε δεσμευμένα χρήματα. Δεν θυμάμαι τι χρήματα έχει το κάθε μέλος της οικογένειάς μου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε θρασύτατη!

Μάρτυρας: Με ψέματα, με ψεύτικες κατηγορίες δεν θα κάνετε πολιτική στις πλάτες της οικογένειάς μας!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Με χρυσά κουτάλια φάγατε. Δεν θυμάστε πόσα φάγατε και πόσα μείνανε.

Μάρτυρας: Προσωπικά μου έχουν δεσμεύσει 1.000 ευρώ. Δεν τα έχω φάει, τα έχω επενδύσει στη δουλειά μου κυρία μου.

Πρόκληση για «απεργία πείνας»

Σε μια στιγμή έντασης με την εισηγήτρια του ΚΚΕ, η Καλλιόπη Σεμερτζίδου είπε ότι δεν γνωρίζει με βάση ποιες κατηγορίες έγινε η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων.

Στην αντίδραση της κ. Κομνηνάκα ότι είναι περίεργο εδώ και δύο μήνες να μην έχει αναζητήσει τους λόγους της δέσμευσης, με την Καλλιόπη Σεμερτζίδου να απαντά προκλητικά: «Τι να κάνω όταν δε μου απαντάνε; Απεργία πείνας στον Άγνωστο Στρατιώτη;»

Διαβάστε επίσης