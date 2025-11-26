Σεμερτζίδου στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν είμαι παράδειγμα για κάποιες κυρίες;»

Με στιγμές έντασης συνεχίστηκε η κατάθεση της Καλλιόπης Σεμερτζίδου στην Εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.



Η γνωστή ως «αγρότισσα με τη Ferrari» δήλωσε ότι «οι φωτογραφίες με τη Ferrari και τα άλλα αυτοκίνητα στο facebook ήταν για να προωθήσω την επιχείρηση με την ενοικίαση αυτοκινήτων. Σε κάθε ταξίδι που έκανα πήγαινα σε εκθέσεις και ανέβαζα κι αυτά, αλλά στα ΜΜΕ έγραφαν μόνο για "πολυτελή ταξίδια"», είπε υπενθυμίζοντας ότι έχει σπουδάσει μάρκετινγκ. Αργότερα όμως, είπε ότι τη Ferrari δεν την προσφέρουν για ενοικίαση μέσω της εταιρείας.



Παράλληλα, αναρωτήθηκε προκαλώντας αίσθηση: «Δεν είμαι παράδειγμα για κάποιες κυρίες ώστε να αυξήσουν την παραγωγή τους, να βάλουν μια ωραία συσκευασία και να πάνε από τα 10 στα 30;».



Αναφορικά με την παραίτησή της από τη ΝΔ, είπε: «Δεν ξέρω αν έπρεπε να μου ζητήσει η ΝΔ να παραιτηθώ, αλλά το έκανα από μόνη μου για να κινηθώ ανεξάρτητα».



Παράλληλα, διαμαρτυρήθηκε για μια ακόμη φορά για την αντιμετώπισε που έχει δεχτεί η οικογένειά της. «Ο πατέρας μου μπήκε για εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς λόγω όλων αυτών που γίνονται. Να κάνουν οι αρχές τη δουλειά τους αλλά όχι να μας δείχνουν με το δάχτυλο σε όλα τα ΜΜΕ».



Η κ. Σεμετρζίδου, απαντώντας είπε ότι έχει κατεβάσει αρκετές φωτογραφίες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να μη στοχοποιούνται και άλλα πρόσωπα, λόγω της εμπλοκής της στην υπόθεση και των πολύ αρνητικών και επιθετικών σχολίων που έκαναν άλλοι χρήστες.



Παράλληλα είπε ότι έχει γνωριστεί με τους υπουργούς Αυγενάκη, Τσιάρα και Βορίδη, χωρίς όμως να έχει στενές σχέσεις μαζί τους και να μη γνωρίζει αν τη θυμούνται.

Η διαδικασία συνεχίζεται με την εξέταση της κ. Σεμερτζίδου από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.