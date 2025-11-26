ΟΠΕΚΕΠΕ: Πήγε στην εξεταστική επιτροπή η Καλλιόπη Σεμερτζίδου

Στις 09:00 το πρωί έφτασε στη Βουλή η πολιτεύτρια της ΝΔ, Καλλιόπη Σεμερτζίδου, γνωστή και ως «η αγρότισσα με τη Ferrari» προκειμένου να δώσει το παρών για την εξεταστική επιτροπή.

Τις προηγούμενες ημέρες αποτέλεσε θέμα συζήτησης η παρουσία ή μη της κυρίας Σεμερτζίδου στην Εξεταστική επιτροπή και με πολλοί ήταν εκείνοι που πίστευαν πως θα ακολουθούσε τον δρόμο του Γιώργου Ξυλούρη ή «Φραπέ», δηλαδή να μην εμφανιστεί καθόλου.

Ωστόσο, άλλοι υποστήριζαν πως θα ήθελε να καταθέσει για να εξηγήσει το «πώς την έμπλεξαν» όπως είχε η ίδια τονίσει το παρελθόν. Θα μπορούσε βέβαια να εμφανιστεί και να επικαλεστεί το «δικαίωμα της σιωπής», δίχως να κινδυνεύει με το αδίκημα της «απείθειας» σε περίπτωση που δεν εμφανιζόταν.

Δείτε φωτογραφίες από την άφιξή της:

Η Καλλιόπη Σεμερτζίδου στην εξεταστική επιτροπή Eurokinissi

