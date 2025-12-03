ΟΠΕΚΕΠΕ: Λαχεία, Τζόκερ και μυστηριώδης τύχη... βουνό για «Χασάπη», Σεμερτζίδου και δεκάδες αγρότες

Η Νέα Δημοκρατία προχωρά στη διαβίβαση στη Δικαιοσύνη και στην Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος όλων των στοιχείων που προέκυψαν από την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία αφορούν τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή Ανδρέα Στρατάκη (ο «χασάπης») και την Καλλιόπη Σεμερτζίδου (η «αγρότισσα με τη Φεράρι») μαζί με τον σύντροφό της, Χρήστο Μαγειρία.

Τα «τυχερά» κέρδη στο μικροσκόπιο

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα αξιοσημείωτα κέρδη από λαχεία και τυχερά παιχνίδια που επικαλούνται το ζευγάρι και το οικογενειακό περιβάλλον του Στρατάκη.

Οι αρχές καλούνται να απαντήσουν στο κομβικό ερώτημα: Ήταν οι εμπλεκόμενοι όντως τόσο τυχεροί, ή μήπως τα κέρδη αυτά ήταν εικονικά, προκειμένου να νομιμοποιηθούν χρήματα που προέρχονταν από άλλη, αδιαφανή, διαδρομή; Η υποψία αυτή ενισχύεται από τις «πολλές συμπτώσεις» που, σύμφωνα με πηγές της Βουλής, «φωνάζουν».

Οι αποκαλύψεις στην Εξεταστική

Κατά τη διάρκεια των καταθέσεων στην Εξεταστική Επιτροπή, ο Ανδρέας Στρατάκης υποστήριξε ότι η κόρη του κέρδισε 1 εκατομμύριο ευρώ στο πρωτοχρονιάτικο λαχείο του 2017, αφήνοντας αρχικά να εννοηθεί ότι κέρδισε λαχείο τρεις φορές. Εν συνεχεία, η Καλλιόπη Σεμερτζίδου αναφέρθηκε σε κέρδη του συντρόφου της, Χρήστου Μαγειρία, από λαχείο ή Τζόκερ «τουλάχιστον δύο φορές». Ωστόσο, δεν θυμόταν τα ακριβή ποσά, αναφέροντας γενικά το εύρος των 2.000–3.000 ευρώ.

Πλέον, με την παρέμβαση της Νέας Δημοκρατίας, οι αρχές ανοίγουν επίσημα τον φάκελο, σε μια υπόθεση όπου η συχνότητα και η γενναιοδωρία της τύχης χρήζουν λεπτομερούς έρευνας.

