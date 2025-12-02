Άγρια κόντρα Λαζαρίδη – Λιακούλη στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέο επεισόδιο στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με «πρωταγωνιστές» τον Μακάριο Λαζαρίδη και την Ευαγγελία Λιακούλη

Άγρια κόντρα Λαζαρίδη – Λιακούλη στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Νέες «βολές» κατά της Ευαγγελίας Λιακούλη «εξαπέλυσε» κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης.

Ο κ. Λαζαρίδης τόνισε ότι «η κυρία Ευαγγελία Λιακούλη σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι εν ευθέτω χρόνο θα πει δημόσια μια στιχομυθία μας που έγινε την περασμένη Πέμπτη».

«Την αποκαλύπτω εγώ σήμερα γιατί αρκετά με τη λάσπη του ΠΑΣΟΚ και της κυρίας Λιακούλη στο πρόσωπό μου! Η κυρία Λιακούλη ενοχλήθηκε γιατί αποκάλυψα ότι μέλη της οικογένειάς της κάνουν δηλώσεις ΟΣΔΕ στο Κέντρο Υποβολής Δηλώσεων του κ. Ντογκούλη, τον οποίο το ΠΑΣΟΚ θεώρησε αναξιόπιστο μάρτυρα. Φεύγοντας, θυμωμένη και σε έξαλλη κατάσταση, μου είπε: “Θα ψάξω εγώ τώρα τους γονείς σου”, οι οποίοι βέβαια δεν είναι στην ζωή εδώ και χρόνια. Της είπα ότι αυτό είναι ντροπή», επεσήμανε αρχικά ο κ. Λαζαρίδης.

«Επιπλέον, της επισήμανα ότι θα πρέπει να γνωρίζει ότι δεν γίνεται να μου επιτίθεται δημιουργώντας εντυπώσεις όπως έκανε με τον μάρτυρα Τζεδάκη και εγώ πολιτικά να μην απαντάω. Τότε άρχισε να μου επιτίθεται και να μου λέει ότι “προσπαθώ να καλύψω τις… πομπές μου με όλα αυτά που κάνω”!

Την ρώτησα ποιες είναι οι… πομπές μου χωρίς φυσικά να πάρω απάντηση. Διότι δεν υπάρχουν και το μόνο που τους ενδιαφέρει στο ΠΑΣΟΚ είναι η λάσπη στον ανεμιστήρα. Έφυγα ευχόμενός της καλό Σαββατοκύριακο. Αυτή είναι η μία και μοναδική αλήθεια. Αρέσει δεν αρέσει στην κυρία Λιακούλη. Στο ΠΑΣΟΚ. Και στον κ. Ανδρουλάκη», προσέθεσε ο «γαλάζιος» βουλευτής.

