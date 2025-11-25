Οι «πρωταγωνιστές» της Εξεταστικής, τα καμπανάκια των δημοσκοπήσεων, δυο ξένοι Τσίπρας – Πολάκης

Οι «πρωταγωνιστές» της Εξεταστικής

Εκτός από τους μάρτυρες που έχουν κλέψει τα φώτα της δημοσιότητας, φραπέδες, χασάπηδες και λοιπούς, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και τους «κομματικούς εισαγγελείς» που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του σίριαλ «ΟΠΕΚΕΠΕ-Gate».

Ευαγγελία Λιακούλη και Μιλένα Αποστολάκη έχουν ανεβάσει τις μετοχές τους αφού παίζουν φουλ επίθεση και έχουν ξετινάξει τους μάρτυρες. Έχουν πιάσει το νόημα και ανεβάζουν και σχετικά βιντεάκια στο Twitter τα οποία γίνονται viral.

Από το σίριαλ της Εξεταστικής επίσης μάθαμε και τον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρο Καζαμία που και αυτός είναι εξίσου σκληρός και καυστικός στις επισημάνσεις του. Τέταρτος έρχεται ο γαλάζιος Μακάριος Λαζαρίδης. Ο άνθρωπος έχει πάρει πάνω του όλο το παιχνίδι από πλευράς κυβερνητικής πλειοψηφίας και κάνει ό,τι μπορεί για να διαχειριστεί το χάος... Παλεύει με τα θηρία μόνος του.

Η κόρη του Χασάπη και τα λαχεία

Παραμένω σε περιβάλλον Εξεταστικής με τη μεγάλη λαχτάρα να δω αν θα πάει να καταθέσει η γαλάζια Πόπη με τη Ferrari ή αν θα στρίψει κι αυτή διά υπομνήματος όπως έκανε ο «Φραπές». Ο μοναδικός που πήγε από τους κεντρικούς σταρ της αγροτιάς ήταν ο «Χασάπης» (κατά κόσμον Ανδρέας Στρατάκης) ο οποίος ήταν σκέτη απόλαυση!

Τα όσα απάντησε στην Ευαγγελία Λιακουλη του ΠΑΣΟΚ και στον Αλέξανδρο Καζαμία της Πλεύσης Ελευθερίας είναι case study. Το 2017 (επί ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή) η κόρη του κέρδισε 3 φορές αστρονομικά ποσά σε λαχεία! Τύχη βουνό που λέμε... Την αποκάλυψη έκανε με ερώτησή του ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, και στη συνέχεια η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη. Στις ερωτήσεις των εισηγητών της Πλεύσης Ελευθερίας και του ΠΑΣΟΚ απαντά αρχικά: «Αυτό δεν σας αφορά». Μετά η Λιακούλη του λέει: «πάρα πολλές φορές τα τυχερά παιχνίδια χρησιμοποιήθηκαν για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ισχύει κάτι τέτοιο στην περίπτωσή σας;» Και τι απαντά ο γίγαντας Χασάπης; «Αν ισχύει, αφορά το 2017!» και συνεχίζει: «Όλα τα λεφτά είναι φορολογημένα, νόμιμα... καλοδεχούμενος κάθε έλεγχος». Άσ' το σύντροφε, μην κουράζεσαι, καταλάβαμε. Όλα ΟΚ. Απλά έχετε το κοκαλάκι της νυχτερίδας οικογενειακώς. Είτε είναι πάνω η ΝΔ, είτε το ΠΑΣΟΚ, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ, εσείς πέτρα πιάνετε και γίνεται χρυσάφι... Αλίμονο σε μας που παίζαμε ΠΡΟΠΟ 40 χρόνια και μια φορά δεν πιάσαμε 13αρι. Άτιμη κενωνία άλλους τους ανεβάζεις στα ψηλά κι άλλους στα τάρταρα.

Βαράνε τα καμπανάκια των δημοσκοπήσεων

Τα καμπανάκια βαρούν για τη ΝΔ αλλά η... μηχανή δεν παίρνει μπροστά, έμεινε από μπαταρία. Οι εκλογολόγοι του Μαξίμου έχουν πέσει με τα μούτρα στα ποιοτικά στοιχεία των γκάλοπ και περνούν από το μικροσκόπιο το γεγονός ότι το 70% των πολιτών θεωρούν ότι η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Πόσο πιο απλά να το πουν δηλαδή; Η ΝΔ χάνει στις παραγωγικές ηλικίες 35 με 44, ενώ κατακρημνίζεται στη νεολαία. Τα χαμηλότερα ποσοστά τα έχει στις ηλικίες 17 έως 34 ετών. Όσο για την εσωτερική συσπείρωση στο γαλάζιο στρατόπεδο εκεί τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα: 54% με το ζόρι. Δεν πείθει ούτε τους παραδοσιακούς δεξιούς δηλαδή. Με βάση τα παραπάνω αδυνατώ να καταλάβω από πού προκύπτει η αδάμαστη ψυχραιμία των συμβούλων του Κυριάκου Μητσοτάκη περί αυτοδυναμίας στις δεύτερες κάλπες.

Ο Μαρινάκης, το βιβλίο Τσίπρα και το πλοίο που πέφτει στα βράχια

Ακούγοντας τον Παύλο Μαρινάκη και τη περιγραφή του για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα σχηματίσαμε μια εικόνα στο μυαλό μας. Αυτή ενός πλοίου που πέφτει στα βράχια και ο καπετάνιος του που έχει επιλέξει τη… ρότα και το πλήρωμα φτάνει να κατηγορεί ως υπεύθυνους τους… μούτσους. Διότι αυτό προκύπτει από όσα περιγράφει ο πρώην πρωθυπουργός στην Ιθάκη το βιβλίο που έγραψε πηγαίνοντας σε νέες θάλασσες γιατί στις προηγούμενες οδήγησε το πλοίο στα βράχια. Όπου πλοίο η χώρα και όπου πλήρωμα τα κυβερνητικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για τα οποία ο Αλέξης Τσίπρας λέει πολλά αλλά διόλου κολακευτικά. Ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε για αλαζονεία και τόνισε όπως στις 700 σελίδες της Ιθάκης δεν υπάρχει ούτε μια συγγνώμη. Αντιθέτως ο Αλέξης Τσίπρας ως… καπετάνιος «τα φορτώνει όλα στον υποπλοίαρχο, στο υπόλοιπο πλήρωμα, στους μούτσους». Όπως και να το κάνεις αυτό δεν είναι και τόσο έντιμο, όπως χαρακτηριστικά τόνισε.

Δυο ξένοι Τσίπρας – Πολάκης

Καλά όχι ότι δεν περιμέναμε πως ο Παύλος Πολάκης θα επιτεθεί στον Αλέξη Τσίπρα στον απόηχο της αιχμηρής αναφοράς του πρώην πρωθυπουργού στον Χανιώτη βουλευτή. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι πως ο Πολάκης προαναγγέλλει εκτενέστερη απάντηση για τα όσα καταγράφονται στο βιβλίο Τσίπρα. Μάλιστα ο βουλευτής Χανίων, μέσω ανάρτησης, κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι «λέει πολλά ψέματα και ανακρίβειες», γεγονός που σχολιάζεται με αρνητικό τρόπο από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Το μόνο σίγουρο είναι πως ο Τσίπρας θέλει να «καθαρίσει» εντελώς από τον Πολάκη που ουκ ολίγες φορές τον πλήρωσε ακριβά.

Ο Χαρίτσης, το συνέδριο και η παραίτηση

Ο Αλέξης Χαρίτσης φαίνεται να έχει το βλέμμα του στο προσεχές συνέδριο του Ιανουαρίου, όπου μια κρίσιμη ψηφοφορία για τις συνεργασίες αναμένεται να κρίνει και το πολιτικό του μέλλον στη Νέα Αριστερά. Οι γνωρίζοντες λένε ότι αν η ολομέλεια απορρίψει το σχέδιο για συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, ο Χαρίτσης δεν αποκλείεται να υποβάλει την παραίτησή του από την ηγεσία, επιλέγοντας να μην επιμείνει σε μια γραμμή που δεν θα έχει πλειοψηφική υποστήριξη.

Δυναμικά στην αγορά του LNG ο Αktor

Στρατηγικά επανατοποθετείται στον ενεργειακό χάρτη ο όμιλος Αktor, με την Atlantic να αναλαμβάνει καθοριστικό ρόλο στη διακίνηση αμερικανικού LNG από το 2025. Η συμμετοχή στη διακρατική συμφωνία ΔΕΠΑ–Naftogaz μετατρέπει την εταιρεία από κατασκευαστικό φορέα σε εμπορικό παίκτη με άμεσα έσοδα και ρεαλιστικά επιχειρηματικά μεγέθη. Η είσοδος στον περιφερειακό ενεργειακό διάδρομο Ελλάδας–Βουλγαρίας–Ρουμανίας–Μολδαβίας–Ουκρανίας ενισχύει τη γεωστρατηγική της θέση και δημιουργεί νέες ροές εσόδων. Ο οικονομικός σχεδιασμός προβλέπει σημαντική ελκυστικότητα αποδόσεων σε διαφορετικά σενάρια λειτουργίας του LNG pipeline, ενώ το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ και οι παραχωρήσεις προσφέρουν σταθερό χρηματοοικονομικό υπόβαθρο. Η Atlantic λειτουργεί ως επιταχυντής μετάβασης προς έναν πολυδιάστατο ενεργειακό όμιλο, επιτρέποντας στην Αktor να μετατρέψει επενδύσεις σε ρευστά αποτελέσματα και να βελτιώσει την κερδοφορία και το προφίλ κινδύνου της. Η ολοκλήρωση των πρώτων ροών το 2025 αναμένεται να επιβεβαιώσει την επιτυχία της στρατηγικής.

Το ΑΙ έγινε «μόδα» στα υπουργεία

Η νέα «μόδα» μεταξύ των υπουργών της κυβέρνησης δείχνει να είναι η ενασχόληση με το ΑΙ. Ενδεχομένως, επειδή είναι από τα αγαπημένα θέματα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος συμμετείχε στο GenAI Summit συνομιλώντας με τον Arthur Mensch, ιδρυτή της Mistral. Επιπλέον, συνέντευξη Τύπου πραγματοποίησε και ο υπουργός, Άδωνις Γεωργιάδης με θέμα τη χρήση του ΑΙ στις υπηρεσίες του υπουργείου. Και να μην ξεχάσουμε ότι και το υπουργείο Ανάπτυξης έχει προχωρήσει σε διάφορες κινήσεις, όπως η δημιουργία ΑΙ «επιταχυντή» αλλά και ανακοινώσεις περί «επιδότησης» επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη από επιχειρήσεις. Η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά: η κυβέρνηση έχει υπουργείο που ασχολείται με το θέμα: το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Τεχνητής Νοημοσύνης. Αλλά, όλοι θέλουν να ακολουθούν το «ρεύμα» της εποχής.

Η AI-first ΔΕΗ

Αφού μιλάμε για ΑΙ να παραμείνουμε στο θέμα. Αν και δεν πήρε και τόση δημοσιότητα, ιδιαίτερα μεγάλη είναι η έμφαση που έδωσε η διοίκηση της ΔΕΗ στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στο πρόσφατο Capital Markets Day. Το τριετές πλάνο για την αξιοποίηση του ΑΙ είναι πολύ φιλόδοξο και εντυπωσιακό και ξεκινά με εκπαίδευση στελεχών και εργαζομένων για το πως να χρησιμοποιούν σωστά την τεχνητή νοημοσύνη. Αν τα πετύχουν όλα αυτά, τότε η ΔΕΗ θα γίνει μία από τις πρώτες ΑΙ-first επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Οι φήμες για deal στα σούπερ μάρκετ

Στα πηγαδάκια της αγοράς έχει ανάψει η συζήτηση για ένα πιθανό deal στον κλάδο των super marker που μπορεί να αναδιατάξει το τοπίο. Η εν λόγω φημολογία κάνει λόγο για διαπραγματεύσεις μεταξύ μεγάλης αλυσίδας με μικρότερο παίκτη του κλάδου. Το σενάριο προβλέπει είτε εξαγορά με στόχο γρήγορη επέκταση δικτύου και τεχνογνωσίας είτε συμφωνία συμμετοχής που θα χρηματοδοτήσει ψηφιακή αναβάθμιση και αναδιοργάνωση logistics.

Τα… κολπάκια των τραπεζών

Kάτι έφτασε στα αφτιά μας για… κολπάκια των τραπεζών που μετατρέπουν τους απλούς καταθετικούς λογαριασμούς σε προνομιακούς, χωρίς να ενημερώσουν τους πελάτες τους, βάζοντας μάλιστα χρέωση έως 0,80 ευρώ. Το ξέρουν αυτό στο υπουργείο Οικονομικών και στην Τράπεζα της Ελλάδος; Ψύχραιμα ρωτάμε. Γιατί αν δεν το γνωρίζουν, καλό θα ήταν να ενημερωθούν και να πράξουν τα δέοντα.