Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγρότης δήλωσε... 6.000 κερδισμένα λαχεία για να δικαιολογήσει έσοδα

Σε ένα έντονα φορτισμένο περιβάλλον, που πυροδοτήθηκε από τις διαμάχες σχετικά με τα κερδισμένα λαχεία και τζόκερ συγκεκριμένων μαρτύρων, συνεχίζονται οι συνεδριάσεις της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε με τη σφοδρή σύγκρουση μεταξύ του βουλευτή Μακάριου Λαζαρίδη και της Ευαγγελίας Λιακούλη, προσδίδοντας νέα ένταση στις εργασίες.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, οι αρχές διαθέτουν κρίσιμα ευρήματα για πρόσωπα που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, διερευνάται η περίπτωση ενός κτηνοτρόφου από την Κεντρική Ελλάδα, ο οποίος φέρεται να δήλωσε κερδισμένα 6.000 λαχεία, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα.

Αμέσως μετά τον φορολογικό έλεγχο, ο ίδιος προχώρησε σε διορθωτική δήλωση, δηλώνοντας γονική παροχή ύψους 300.000 ευρώ από τη μητέρα του, μια πρακτική που εφαρμόστηκε και από άλλον κτηνοτρόφο σε νησιωτική περιοχή.

Το ρεπορτάζ εξήγησε επίσης πώς μέσω των φορολογικών δηλώσεων κατάφεραν να «περάσουν» τα ποσά αυτά, αποκαλύπτοντας τον κρίσιμο ρόλο που έπαιξαν ορισμένα λογιστικά γραφεία στο σκάνδαλο με τα κερδισμένα λαχεία. Η εμπλοκή των επαγγελματιών αυτών εγείρει περαιτέρω ερωτήματα για τη διαχείριση των χρημάτων και τη νομιμότητα των δηλώσεων.

