ΟΠΕΚΕΠΕ - Κυβερνητικές πηγές για τις εξελίξεις στην υπόθεση: Έχουν δίκιο οι πολίτες που εξοργίζονται

«Έχουν δίκιο οι πολίτες να εξοργίζονται με τις διάφορες αναφορές και αποστροφές ανθρώπων που καταθέτουν στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές και προσθέτουν ότι «έχει σχηματιστεί μία πολύ σοβαρή ποινική δικογραφία, πέραν της διερεύνησης για τις όποιες ευθύνες για πολιτικά πρόσωπα, που θα οδηγήσει και σε πολύ σοβαρές κατηγορίες για όσους κρίνει η Δικαιοσύνη ότι πρέπει να απευθυνθούν».

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η όλη διαχείριση στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν είναι στα θετικά αυτής της Κυβέρνησης».

Όμως, όπως διαβεβαιώνουν, είναι δουλειά της κυβέρνησης να μετατρέψει τουλάχιστον αυτό το οποίο συνέβη σε μία πολιτική η οποία θα βάλει ένα τέλος σε αυτή την παθογένεια 30 ετών.

