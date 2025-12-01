Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο «Φραπές» στην εξεταστική με «φορτωτή» και ο «Χασάπης» στη...Δικαιοσύνη

Με αποκαλύψεις που θα κάνουν πολλούς να τρέχουν...μαραθώνιο, απειλεί ο Γιώργος Ξυλούρης, ή αλλιώς «Φραπές», εκ των εμπλεκομένων στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που βρίσκεται υπό διερεύνηση στην εξεταστική επιτροπή. Παράλληλα και ο Ανδρέας Στρατάκης («Χασάπης»), ο οποίος ήδη έχει καταθέσει, απειλεί με προσφυγή στη Δικαιοσύνη όλους όσοι τον εμπλέκουν ή υπονοούν εμπλοκή του σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

«Στις 11 Δεκεμβρίου 9 το πρωί θα είμαι στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Δεν θα χρειαστεί καμία βίαιη προσαγωγή. Θα πάω και θα μιλήσω. Θα πάω με φορτωτή γεμάτο ντοσιέ, αρχεία και φακέλους. Θα μιλήσω για όλους. Για όλους. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Πολλοί θα τρέχουν. Θα έχουμε... μαραθώνιο!» ανέφερε ο Γιώργος Ξυλούρης, σε δήλωσή του που μετέδωσε αποκλειστικά το OPEN.

O Ανδρέας Στρατάκης («Χασάπης») ανέφερε «επειδή μετά την κατάθεσή μου στην Εξεταστική, όπου με ρώτησαν αν η κόρη μου κέρδισε λαχείο, διατυπώνονται υπόνοιες για περίεργες συμπτώσεις και μαύρο χρήμα ξεκαθαρίζω ότι πρόσωπο της οικογένειάς μου κέρδισε το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο το 2017, ήταν περίπου 1 εκατομ. ευρώ. Εισπράξαμε τα χρήματα από τα κεντρικά του ΟΠΑΠ, τον Φεβρουάριο του 2017. Όλα νόμιμα. Όποιος λέει για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και δείχνει εμένα και την οικογένειά μου θα με βρει απέναντί του στη δικαιοσύνη. Θα προσφύγω στη δικαιοσύνη».

Ο αγροτοσυνδικαλιστής Γιώργος Ξυλούρης κλήθηκε να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής στις 11 Δεκέμβρη, για δεύτερη φορά. Σε περίπτωση που αρνηθεί να προσέλθει, η υπόθεση θα διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα και δεν αποκλείεται να ζητηθεί η βίαιη προσαγωγή του.

Επίσης έχουν κληθεί να καταθέσουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Μανόλης Χνάρης και της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Μπουκώρος, στις 12 Δεκεμβρίου ενώ, στις 17 και 18 του ίδιου μήνα, θα καταθέσουν οι Γιάννης Μπρατάκος, Σταύρος Παπασταύρου, Γιώργος Μυλωνάκης και Άκης Σκέρτσος.

