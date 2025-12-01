Κόσμος και κοσμάκης στην εξεταστική, άπατες, πληρωμές και αποπομπές που αναβάλλονται

Καραμανλής και Βενιζέλος: Δίδυμο φωτιά...

Κρατήστε παρακαλώ αυτή την ημερομηνία: Στις 8 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιήσει την επόμενη δημόσια παρέμβασή του ο Κώστας Καραμανλής. Ο πρώην πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής στην επετειακή εκδήλωση για τα 15 χρόνια από την έκδοση της εφημερίδας «Δημοκρατία» που θα πραγματοποιηθεί στον πολιτιστικό χώρο του πρώην Δημοσίου Καπνεργοστασίου που ανήκει στη Βουλή των Ελλήνων. Στην ίδια εκδήλωση έχει προσκληθεί και ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος γεγονός που έχει πυροδοτήσει διάφορα σενάρια αν και οι δύο άντρες έχουν πολιτικά εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις. Έχουν βέβαια ένα κοινό στοιχείο. Τα τελευταία χρόνια έχουν απομακρυνθεί από τις επιλογές της κυβέρνησης και με κάθε ευκαιρία ασκούν κριτική.

Ο Τσίπρας η Ντόρα και ο ΓΑΠ

Στην πολιτική όπως λέμε ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες κι αν έχω καταλάβει καλά ο σύντροφος Αλέξης έχει κάνει ιδιοχειρες αφιερώσεις και απέστειλε την «Ιθάκη» στον Κώστα Τασούλα, στον Άδωνι Γεωργιάδη, στη Ντόρα Μπακογιάννη και στον Γιώργο Παπανδρέου. Μαθαίνω ότι δεν έστειλε στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στο Νίκο Ανδρουλάκη... Μέχρι και στον Χάρη Δούκα απέστειλε το βιβλίο. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε;

Η ιστορική συνάντηση και η ΕΡΤ

Ένα ιστορικό γεγονός για το χριστιανισμό έλαβε χώρα την Παρασκευή στη Νίκαια Βιθυνίας με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Πάπα Λέοντα ΙΔ να διαβάζουν το σύμβολο της Πίστεως 1700 χρόνια μετά την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο του 325 μχ.

Το Σάββατο υπεγράφη η Κοινή Διακήρυξη των δύο Εκκλησιών και την Κυριακή ο Πάπας παρέστη στη λειτουργία στο πλαίσιο της γιορτής του Αγίου Ανδρέα, ιδρυτή της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης.

Ιστορικές πράγματι οι στιγμές το τριήμερο που μας πέρασε και εδώ οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η ΕΡΤ κάλυψε λεπτό προς λεπτό όσα έγιναν και τι σημαίνουν αυτά. Και λέμε οφείλουμε διότι αναδείχθηκε με τον τρόπο αυτό ο ρόλος της δημόσιας τηλεόρασης που με κάτι τέτοια δείχνει έμπρακτα ότι σέβεται το… 3ευρο των φορολογουμένων.

Και κάπου εδώ να υπενθυμίσουμε τα όσα δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στη συζήτηση για το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ σχετικά με τις δυνατότητές της και την προσφορά αλλά και να τονίσουμε πως το δίδυμο Παπαδόπουλου-Παπαβασιλείου το έχουν καταλάβει για τα καλά.

Κόσμος και κοσμάκης στην Εξεταστική

Εκτός από τον «Φραπέ» που ξανακαλείται στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα θα κληθούν και κορυφαία στελέχη της ΝΔ. Την τελευταία εβδομάδα πριν τη διακοπή, την άγουσα θα λάβουν στις 17 του Δεκέμβρη το υπουργικό δίδυμο Παπασταύρου – Μπρατάκος και την επομένη, 18, οι Μυλωνάκης, Σκέρτσος.

Χειρισμοί του… Φραπέ

Επανερχόμαστε όμως με τον Φραπέ και ειλικρινά αδυνατούμε να καταλάβουμε τους χειρισμούς που γίνονται. Γιατί αν πιστεύουν εκεί στη Νέα Δημοκρατία ότι θα στριμώξουν το ΠΑΣΟΚ με την υπόθεση Λάμπρου Αντωνόπουλου που έκανε τον χαζό στην Εξεταστική και ότι θα γίνει παιγνίδι με τον Φραπέ να λέει ότι είδε Σημανδράκο και Τυχεροπούλου στο… Σασμό μάλλον τα έχουν μπερδέψει. Σε ότι αφορά στον Αντωνόπουλο απορώ πως δεν τον έχουν ακόμα μαζέψει που φαίνεται ότι ενώ είχε πουλήσει και δικαιώματα είχε κάνει και αίτηση ΟΣΔΕ για να πάρει επιδότηση από δικαιώματα που δεν είχε. Γιατί για να κάνεις αίτηση για δικαιώματα χρειάζονται ως γνωστόν κωδικοί ΤaxisΝet. Και το ερώτημα είναι αν δεν έκανε αυτός αίτηση ποιος έδωσε τους κωδικούς taxisnet στο ΚΥΔ του Ξυλούρη ή Φραπέ; Εδώ μπαίνει το ερώτημα βέβαια πως γενικώς γίνονται οι αιτήσεις καθώς υποτίθεται ότι με τους κωδικούς taxisnet οι αγρότες παίρνουν έναν κωδικό που τον δίνουν στο ΚΥΔ για να κάνει την αίτηση. Στην πράξη δεν γίνεται έτσι και ένας έλεγχος σε όλα τα ΚΥΔ της χώρας τις ημέρες που γίνονται οι δηλώσεις θα τίναζε την μπάνκα στον αέρα. Βέβαια με την περίπτωση Αντωνόπουλου-Ξυλούρη εμείς δεν είμαστε σίγουροι ότι δεν έγινε κάτι άλλο ακόμα χειρότερο. Πως λέμε την αυτόματη επανυποβολή στην κρητική διάλεκτο; Πέραν αυτών η στάση του Αντωνόπουλου στην Εξεταστική δείχνει ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλα… θέματα στη σχέση με τον Ξυλούρη που ζουν και κινούνται στον ίδιο χώρο αν μας εννοείτε.

Άπατες πληρωμές και αποπομπές που αναβάλλονται

Πάντως με τους Φραπέδες τους Χασάπηδες, τη Neuropublic και τα βαριά πυροβολικά των ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ οι πληρωμές στους αγρότες που έγιναν την Παρασκευή πήγαν στην κυριολεξία άπατες και έβγαλαν τους αγρότες στο δρόμο νωρίτερα από ότι υπολογιζόταν. Αυτό που πήγε τελείως άπατο ήταν το περίφημο monitoring αλλά ουδείς υπέστη συνέπειες. Μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα είχε εισαχθεί στο ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ θέμα για την απομάκρυνση Διευθυντικού Στελέχους αλλά το ΔΣ … αναβλήθηκε αφού πρώτα ενέκριναν τις καθυστερημένες παραδόσεις του έργου της Neuropublic. Τώρα αν θα ξαναφέρουν στο ΔΣ το θέμα της απομάκρυνσης του στελέχους που το παίζει ειδήμων του … πυροβολικού και αυτοθαυμάζεται θα σας γελάσουμε. Γιατί η κατάντια είναι ότι αυτό το στέλεχος που έχει χίλιες δύο εμπλοκές και φιγουράρει στις επισυνδέσεις έχει και πολιτικές διασυνδέσεις. Έτσι με αυτά και με αυτά η κυβέρνηση αρχίζει να πίνει το πικρό ποτήρι των όσων κακώς εμπιστεύεται. Δυστυχώς στην κυβέρνηση δεν κατάλαβαν ότι με φθαρμένα υλικά δεν μπορεί να εξυγιανθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αντί να καλέσουν τους έντιμους υπαλλήλους που διώκονται ανηλεώς να αναλάβουν δράση μήπως και σωθεί ότι σώζεται συνεχίζουν να βασίζονται σε σαλτιμπάγκους.

Το αίτημα της Ρόζας

Κλείνουμε για σήμερα τα του ΟΠΕΚΕΠΕ με τα αιτήματα της Ρόζας στην Εξεταστική. Η κα Γαργαλάκου λοιπόν ζητά λέει τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά των καταθέσεων Βάρρα και Σατολιά γιατί θέλει να προλάβει τις προθεσμίες για να κινηθεί δικαστικά εναντίον τους. Έχουμε την αίσθηση ότι βιάστηκε γιατί μετά την κατάθεση του ΚΥΔάρχη της Λάρισας Δημήτρη Ντογκούλη με τον οποίο είχαν χρόνια αγαστές σχέσεις μάλλον θα πρέπει να ζητήσει και άλλα πρακτικά. Γιατί αυτά που είπε ο Ντογκούλης στην Εξεταστική για το ρόλο της Neuropublic και του ρόλο Γαργαλάκου ή Λίνεκερ όπως τον είχε ονοματίσει στο παρελθόν μάλλον δείχνουν πολλά πράγματα για το ρόλο της εταιρίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και το πάρτι μέσω GAIA Επιχειρείν με τα ΚΥΔ. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει πάντως η Επιτροπή με το αίτημα της Ρόζας αν και όλοι αναρωτιούνται τόσο καιρό τι κάνει η Neuropublic αφού ούτε ο Βάρρας ούτε ο Σατολιάς είπαν κάτι καινούργιο. Τα έχουν περιγράψει ξεκάθαρα και με παλαιότερες δηλώσεις τους. Οπότε το αίτημα δείχνει έχει χαρακτηριστικά ξεκαρφώματος γιατί ζόρισαν τα πράγματα για τη Neuropublic. Κατά τα λοιπά εμείς γενικώς έχουμε αμφιβολίες αν πολλοί εκ των εμπλεκόμενων στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ θα μπορέσουν να κάνουν Χριστούγεννα σπίτι τους ή θα βρίσκονται σε ευαγή ιδρύματα σωφρονισμού.

Μια σχέση με ερωτήματα

Σήμερα ξεκινάει η Greek Day στο Λονδίνο που διοργανώνουν από κοινού το Ελληνικό Χρηματιστήριο και η Morgan Stanley. Και αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι η παρουσία του πρωθυπουργού όπου θα δώσει τον τόνο της οικονομικής πολιτικής όπως έκανε και τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια μπορεί ο πρωθυπουργός κάνει αυτό που πρέπει για τη χώρα αλλά για τη σχέση EXAE και Morgan Stanley υπάρχουν κάποια ερωτήματα για το πόσο αποτελεσματική είναι. Γιατί από την στιγμή που ο Γιάννος Κοντόπουλος ανέλαβε τις τύχες του ελληνικού χρηματιστηρίου η Morgan Stanley απέκτησε μια προνομιακή σχέση με είναι άγνωστο τι αμοιβές έχει λάβει τα τελευταία χρόνια και τι κέρδισε το Χρηματιστήριο. Τελευταίο δώρο ήταν η ανάληψη του ρόλου του συμβούλου για τη δημόσια πρόταση του Euronext όπου έπεσε χρήμα χωρίς λόγο καθώς κανένας δεν περίμενε ότι η διοίκηση του Χρηματιστηρίου θα έλεγε όχι όταν υπήρχε η πολιτική βούληση και εκφρασμένη με κάθε τρόπο να γίνει η συγκεκριμένη συναλλαγή. Πέραν αυτού ακόμα δεν έχει καταλάβει κανένας τι ακριβώς κέρδος υπήρξε από τον περίφημο και απόλυτα αδιαφανή δείκτη που έφτιαξε με την Morgan Stanley o Γιάννος Κοντόπουλος στο ελληνικό Χρηματιστήριο. Ίσως τα μάθουμε στο μέλλον καθώς φαίνεται ότι είναι θέμα χρόνου να κλείσει ο κύκλος Κοντόπουλου στην ΕΧΑΕ.

Ανεπαρκείς επενδύσεις και παρενέργειες

Δεν ξέρω αν το καταλάβατε αλλά την περασμένη Παρασκευή τουλάχιστον τρεις τράπεζες είχαν προβλήματα με τις ηλεκτρονικές τους συναλλαγές είτε σε επίπεδο καρτών, είτε web banking είτε mobile banking. Κατά έναν περίεργο τρόπο ούτε ανακοινώσεις εκδόθηκαν (εμείς δεν είδαμε καμία) και φυσικά ούτε τα κέντρα εξυπηρέτησης πελατών λειτουργούσαν καθώς τα τηλέφωνα ήταν νεκρά. Ατύπως λοιπόν οι τράπεζες έλεγαν ότι ο πολύ μεγάλος όγκος συναλλαγών λόγω black Friday και του πλήθους πληρωμών που έπρεπε να γίνουν λόγω τελευταίας ημέρας του μήνα έριξαν τους servers. Πάρα πολύ ωραία. Δεν είπαν όμως γιατί συνέβη αυτό. Γιατί προφανώς οι επενδύσεις που έχουν κάνει δεν είναι επαρκείς για να υποστηρίξουν αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα πέρα από τα συνήθη. Αυτό όμως σημαίνει ότι δημιουργούνται κίνδυνοι οι οποίοι δεν έπρεπε να δημιουργούνται ειδικά με τέτοιες προμήθειες που επιβάλλονται. Και δεν μιλάμε μόνο για τις προμήθειες στα φυσικά πρόσωπα που μειώθηκαν μετά την κυβερνητική παρέμβαση και όχι όλες αλλά τις προμήθειες που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούσαν την Παρασκευή να κάνουν τη δουλειά τους. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα ένα τέτοιο γεγονός θα είχε κινητοποιήσει αυθημερόν τις εποπτικές αρχές πάσης φύσεως. Στην Ελλάδα ήταν απλώς Παρασκευή και κάποιοι ζουν με την ελπίδα ότι θα ξημερώσει μια διαφορετική Δευτέρα.

Μετά τη φοροκαταιγίδα… ουράνιο τόξο

Ως γνωστόν έντονο ήταν το σοκ στη μετοχή της Ιντραλότ την περασμένη Τετάρτη όταν έγινε γνωστό ότι η Βρετανική κυβέρνηση αυξάνει το φόρο στα τυχερά παιγνίδια από 21% σε 40%. Και προφανώς αυτό ως είδηση ήταν σοκαριστικό. Όμως την επόμενη ημέρα η Ιντραλότ ανακοίνωσε αποτελέσματα ενιαμήνου τα οποία ικανοποίησαν και το κυριότερο περιέγραψε τις κινήσεις που θα κάνει προκειμένου να μετριάσει τις επιπτώσεις της φοροκαταιγίδας. Και φαίνεται ότι τα όσα είπε έπεισαν με αποτέλεσμα τις δύο επόμενες συνεδριάσεις η μετοχή να ανακτήσει σημαντικό μέρος των απωλειών. Πέραν όμως των όσων είπε η εταιρία άρχισαν να επικρατούν και ψυχραιμότερες αναλύσεις όπως για παράδειγμα τι επιπτώσεις μπορεί να έχει συνολικά στην αγορά η αύξηση των φόρων. Και κάποιοι λένε ότι η αύξηση αυτή πλήττει κυρίως τις μικρές εταιρίες και όχι τις μεγάλες όπου η Ιντραλότ μέσω Baly’s έχει πολύ ισχυρή παρουσία στη Μεγάλη Βρετανία. Αν λοιπόν οι παίκτες μειωθούν η πίττα θα μεγαλώσει στους μεγάλους και είναι εύλογο να ενισχυθεί η ελληνική εισηγμένη. Πέραν αυτού η ουσία είναι ότι η πρόβλεψη της Ιντραλότ για τα μεγέθη της εταιρίας μετά και τη φορολόγηση δικαιολογεί σημαντικά υψηλότερες αποτιμήσεις από την τρέχουσα. Και αυτό είναι που θα μετρήσει στο τέλος της ημέρας.

Ο κύκλος που κλείνει

Θέμα ημέρων αν όχι ωρών είναι να κλείσει ο κύκλος της συμμετοχής της Εθνικής Τράπεζας στο δικό της δημιούργημα την Εθνική Αασφαλιστική. Τι σημαίνει αυτό; Πέραν από τα 62,4 εκ ευρώ που λάβει από την πώληση του σχεδόν 10% που κατέχει θα λυθεί και η αποκλειστική συμφωνία bancassurance που έχει συναφθεί μεταξύ των δύο πλευρών και μάλιστα πρόωρα. Αυτό δεν θα γίνει έτσι απλά καθώς η τράπεζα αναμένεται να εισπράξει και ένα κομμάτι του τιμήματος που είχε συμφωνηθεί γι αυτή τη συνεργασία να καταβληθεί στο τέλος της περιόδου της. Γιατί εδώ έχουμε πρόωρη λύση την οποία θέλουν και οι δύο πλευρές για ευνόητους λόγους δεδομένου ότι η ασφαλιστική πλέον ανήκει στον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς. Να δείτε που στο τέλος η ιστορία αυτή εκτός από τα κεφαλαιακά οφέλη θα φέρει και καλύτερες διανομές για τους μετόχους.