Στελέχη ΠΑΣΟΚ: «Πεδίο αδιαφάνειας ο ΟΠΕΚΕΠΕ - Συνέπεια τα σημερινά υπαρξιακά αδιέξοδα των αγροτών»

Πώς μεταπείστηκε η μάρτυρας να καταθέσει on camera

Αντώνης Ρηγόπουλος

Στελέχη ΠΑΣΟΚ: «Πεδίο αδιαφάνειας ο ΟΠΕΚΕΠΕ - Συνέπεια τα σημερινά υπαρξιακά αδιέξοδα των αγροτών»
Τα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), στην Αθήνα, στις 9 Ιουλίου, 2025
SOOC
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την πεποίθηση των στελεχών του ΠΑΣΟΚ ότι «ο ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί πεδίο αδιαφάνειας, εσωτερικών παρεμβάσεων και θεσμικής ασυνέχειας» επιβεβαίωσε η σημερινή κατάθεση της ορκωτής λογίστριας Δέσποινας Μαρκοπούλου.

Μάλιστα το ΠΑΣΟΚ συνδέει τα κακώς κείμενα του ΟΠΕΚΕΠΕ με τα «σημερινά υπαρξιακά αδιέξοδα των αγροτών μας», όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά πηγές της Χαριλάου Τρικούπη.

Σχολιάζοντας τη σημερινή κατάθεση τονίζουν ότι η μάρτυρας επιβεβαίωσε με την κατάθεσή της ότι από το 2022 η ΕΕ είχε προτείνει την επιτήρηση του Οργανισμού και ότι η ίδια είχε ενημερώσει τους προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ, Μελά, Μπαμπασίδη και Σημανδράκο για τα προβλήματα και τα κενά που υπήρχαν σε ότι αφορά βασικά κριτήρια, η μη πλήρωση των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τη διαπίστευση του.

Από την κατάθεση, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ξεχωρίζουν επίσης ότι η κ. Μαρκοπούλου κατέθεσε ότι υπήρχε είτε καθυστέρηση είτε διάθεση απόκρυψης στοιχείων από στελέχη και διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν η ίδια ως ελεγκτικό όργανο ζητούσε στοιχεία ή καταγγελίες που είχαν υποβληθεί.

«Κατά τη θητεία της, όπως η ίδια κατέθεσε, υπεύθυνος για τις πληρωμές και την διαβίβαση της τελικής λίστας πληρωμών στην Τράπεζα, ήταν ο κ. Τασούλης, ο οποίος όταν προσήλθε στην Επιτροπή ισχυρίστηκε ότι είχε μόνον «τυπικές» και όχι πραγματικές αρμοδιότητες. Η αντίφαση αυτή ενισχύει την εικόνα ενός Οργανισμού με στελέχη που ήταν αμετακίνητοι για πολλά χρόνια κομβικό ρόλο και σήμερα εμφανίζονται ως αμέτοχοι», αναφέρουν επίσης πηγές της Χαριλάου Τρικούπη.

Αρνήθηκε να καταθέσει on camera

Αξίζει να σημειωθεί ότι αρχικά η κ. Μαρκοπούλου είχε στείλει επιστολή στο προεδρείο της Εξεταστικής στην οποία αρνούνταν να καταθέσει σε ζωντανή μετάδοση από το κανάλι της Βουλής. «Δεν συναινώ στη δημόσια μετάδοση -ούτε στην καταγραφή προς μετάδοση- της φωνής ή της εικόνας μου και κατ΄ επέκταση, της εμφάνισης μου ενώπιον της Επιτροπής», ανέφερε η κ. Μαρκοπούλου και συμπλήρωσε ότι αν και επιθυμεί να απαντήσει στις ερωτήσεις των βουλευτών, «δεν συμβλήθηκα ούτε προσφέρθηκα οικειοθελώς να αποτελέσω μέρος μιας δημόσιας διαδικτυακής προβολής και δεν συναινώ να θυσιάσω την ιδιωτικότητα μου για χάρη “περιεχομένου”».

Τελικά πάντως, η κ. Μαρκοπούλου μεταπείστηκε και δέχτηκε να καταθέσει κανονικά, υπό τον φόβο της βίαιης προσαγωγής της.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στελέχη ΠΑΣΟΚ: «Πεδίο αδιαφάνειας ο ΟΠΕΚΕΠΕ - Άμεση συνέπεια τα σημερινά υπαρξιακά αδιέξοδα των αγροτών»

15:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Με Ταρέμι αλλά χωρίς Τζολάκη, Μουζακίτη και Ποντένσε στη Σύρο για το ματς Κυπέλλου

15:25WHAT THE FACT

Μυστικά της γλώσσας των ανδρών: Τι ακούνε οι γυναίκες σε 7 φράσεις του συντρόφου τους

15:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Η Ελλάδα ένας από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για επενδύσεις

15:07ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Απίστευτο κι όμως ελληνικό – Η λεωφόρος Αρτέμιδος θεωρείται… εθνική οδός

15:06ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τσάρλι Κερκ στην κορυφή της λίστας των πιο διαβασμένων άρθρων της Wikipedia για το 2025

15:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δήμητρα Ματσούκα: Οκτώ μήνες φυλάκιση με αναστολή - Ένοχη για τρία αδικήματα

14:55ΚΟΣΜΟΣ

«Δαυίδ Vs Γολιάθ»: Αγρότες της Ζάμπια μηνύουν την Κίνα για τεράστια οικολογική καταστροφή - Ασθένειες, νεκρά ψάρια και μόλυνση υπεδάφους

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Μυστικιστική οργάνωση ισχυρίζεται ότι ελέγχει τον καιρό - Πώς συνδέεται με βασιλικούς γάμους και κυβερνήσεις

14:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Η ερώτηση του 1,2 εκατομμυρίου ευρώ: Πόσο κοστίζει η ανακαίνιση του ΣΕΦ στον Έλληνα φορολογούμενο;

14:43ΚΟΣΜΟΣ

Βρυξέλλες: Συνελήφθη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν στο πλαίσιο ερευνών για απάτη

14:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Αυτά θυμίζουν λίγο χωροφύλακα»: Η Μιλένα Αποστολάκη αντέδρασε σε ερώτηση της ΕΡΤ για τα μπλόκα των αγροτών

14:15ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ κάνει... υπερωρίες: Εργάζεται 12 ώρες την ημέρα σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο - Η οργισμένη απάντηση στους Νew Υork Τimes

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Προς απεργία διαρκείας τα ταξί: Αντίσκηνα έξω από το υπουργείο Μεταφορών - Ο Λυμπερόπουλος ζητά συνάντηση με Κυρανάκη

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον 16χρονο μοτοσικλετιστή που τον κυνηγούσαν 10 αστυνομικοί

13:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγρια κόντρα Λαζαρίδη – Λιακούλη στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Με απείλησε ότι θα ψάξει το παρελθόν των νεκρών γονιών μου»

13:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Sold out και πάλι το Telekom Center Athens

13:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρεπορτάζ Newsbomb: Νέα εποχή στους ελέγχους της Τροχαίας – Έρχεται το άμεσο ναρκοτέστ με μπατονέτα, έτοιμο το πρώτο 6μηνο του 2026

13:27ΚΟΣΜΟΣ

Η «κόλαση» στα τούνελ της Χαμάς:«Έμοιαζα με σκελετό και αυτό τους έδινε χαρά» - Η πείνα, το λιντσάρισμα από το πλήθος και τα βασανιστήρια

13:27ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Ρίγκαν «ράβει» την αγάπη της για τη Λίβερπουλ και συγκινεί – Οι αξέχαστες στιγμές με τον Άλισον

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η ζωνική ροή του Ατλαντικού αλλάζει τον χειμώνα - Ανατροπή δεδομένων για την Ελλάδα

15:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δήμητρα Ματσούκα: Οκτώ μήνες φυλάκιση με αναστολή - Ένοχη για τρία αδικήματα

14:43ΚΟΣΜΟΣ

Βρυξέλλες: Συνελήφθη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν στο πλαίσιο ερευνών για απάτη

14:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Η ερώτηση του 1,2 εκατομμυρίου ευρώ: Πόσο κοστίζει η ανακαίνιση του ΣΕΦ στον Έλληνα φορολογούμενο;

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Ζιακόπουλος: Τα Νικολοβάρβαρα «δείχνουν» τον καιρό των Χριστουγέννων

13:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρεπορτάζ Newsbomb: Νέα εποχή στους ελέγχους της Τροχαίας – Έρχεται το άμεσο ναρκοτέστ με μπατονέτα, έτοιμο το πρώτο 6μηνο του 2026

12:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - «Καμπανάκι» μετεωρολόγων: Δύσκολο 48ωρο με κύματα καταιγίδας - Η εξέλιξη της κακοκαιρίας έως και το Σάββατο

13:27ΚΟΣΜΟΣ

Η «κόλαση» στα τούνελ της Χαμάς:«Έμοιαζα με σκελετό και αυτό τους έδινε χαρά» - Η πείνα, το λιντσάρισμα από το πλήθος και τα βασανιστήρια

11:31ΕΛΛΑΔΑ

«Μπορείτε να με στείλετε στις φυλακές της Χίου που κάνω... γυμναστική;» - Χειροπέδες σε 21χρονο «Γιουσέιν Μπολτ» που ξέφευγε από καταδιώξεις λόγω… ταχύτητας - Δείτε βίντεο

12:03WHAT THE FACT

Κλείστε την πόρτα του υπνοδωματίου - Ο λόγος που δεν πρέπει να την αφήνετε ανοιχτή όταν κοιμάστε

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Χονγκ Κονγκ: Η ηρωίδα οικιακή βοηθός από τις Φιλιππίνες - Παγιδεύθηκε στις φλόγες με το μωρό και τη μητέρα του εργοδότη της

15:07ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Απίστευτο κι όμως ελληνικό – Η λεωφόρος Αρτέμιδος θεωρείται… εθνική οδός

22:17TRAVEL

Αρκαδία: Κορυφαίο κέντρο προσκυνηματικού και φυσιολατρικού τουρισμού

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι το τουρκικό UCAV Kizilelma που κατέρριψε αεροσκάφος εν πτήσει – Τι σημαίνει για την Τουρκία

08:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Προσοχή για δύο δύσκολες μέρες - Ακραία φαινόμενα και πολύ νερό

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Σάπισε η Αργώ - Θλίψη για το εμβληματικό σκάφος που αναβίωσε τον μύθο της Αργοναυτικής Εκστρατείας

14:55ΚΟΣΜΟΣ

«Δαυίδ Vs Γολιάθ»: Αγρότες της Ζάμπια μηνύουν την Κίνα για τεράστια οικολογική καταστροφή - Ασθένειες, νεκρά ψάρια και μόλυνση υπεδάφους

13:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγρια κόντρα Λαζαρίδη – Λιακούλη στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Με απείλησε ότι θα ψάξει το παρελθόν των νεκρών γονιών μου»

14:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Αυτά θυμίζουν λίγο χωροφύλακα»: Η Μιλένα Αποστολάκη αντέδρασε σε ερώτηση της ΕΡΤ για τα μπλόκα των αγροτών

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Προς απεργία διαρκείας τα ταξί: Αντίσκηνα έξω από το υπουργείο Μεταφορών - Ο Λυμπερόπουλος ζητά συνάντηση με Κυρανάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ