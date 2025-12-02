Στελέχη ΠΑΣΟΚ: «Πεδίο αδιαφάνειας ο ΟΠΕΚΕΠΕ - Συνέπεια τα σημερινά υπαρξιακά αδιέξοδα των αγροτών»

Την πεποίθηση των στελεχών του ΠΑΣΟΚ ότι «ο ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί πεδίο αδιαφάνειας, εσωτερικών παρεμβάσεων και θεσμικής ασυνέχειας» επιβεβαίωσε η σημερινή κατάθεση της ορκωτής λογίστριας Δέσποινας Μαρκοπούλου.

Μάλιστα το ΠΑΣΟΚ συνδέει τα κακώς κείμενα του ΟΠΕΚΕΠΕ με τα «σημερινά υπαρξιακά αδιέξοδα των αγροτών μας», όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά πηγές της Χαριλάου Τρικούπη.

Σχολιάζοντας τη σημερινή κατάθεση τονίζουν ότι η μάρτυρας επιβεβαίωσε με την κατάθεσή της ότι από το 2022 η ΕΕ είχε προτείνει την επιτήρηση του Οργανισμού και ότι η ίδια είχε ενημερώσει τους προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ, Μελά, Μπαμπασίδη και Σημανδράκο για τα προβλήματα και τα κενά που υπήρχαν σε ότι αφορά βασικά κριτήρια, η μη πλήρωση των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τη διαπίστευση του.

Από την κατάθεση, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ξεχωρίζουν επίσης ότι η κ. Μαρκοπούλου κατέθεσε ότι υπήρχε είτε καθυστέρηση είτε διάθεση απόκρυψης στοιχείων από στελέχη και διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν η ίδια ως ελεγκτικό όργανο ζητούσε στοιχεία ή καταγγελίες που είχαν υποβληθεί.

«Κατά τη θητεία της, όπως η ίδια κατέθεσε, υπεύθυνος για τις πληρωμές και την διαβίβαση της τελικής λίστας πληρωμών στην Τράπεζα, ήταν ο κ. Τασούλης, ο οποίος όταν προσήλθε στην Επιτροπή ισχυρίστηκε ότι είχε μόνον «τυπικές» και όχι πραγματικές αρμοδιότητες. Η αντίφαση αυτή ενισχύει την εικόνα ενός Οργανισμού με στελέχη που ήταν αμετακίνητοι για πολλά χρόνια κομβικό ρόλο και σήμερα εμφανίζονται ως αμέτοχοι», αναφέρουν επίσης πηγές της Χαριλάου Τρικούπη.

Αρνήθηκε να καταθέσει on camera

Αξίζει να σημειωθεί ότι αρχικά η κ. Μαρκοπούλου είχε στείλει επιστολή στο προεδρείο της Εξεταστικής στην οποία αρνούνταν να καταθέσει σε ζωντανή μετάδοση από το κανάλι της Βουλής. «Δεν συναινώ στη δημόσια μετάδοση -ούτε στην καταγραφή προς μετάδοση- της φωνής ή της εικόνας μου και κατ΄ επέκταση, της εμφάνισης μου ενώπιον της Επιτροπής», ανέφερε η κ. Μαρκοπούλου και συμπλήρωσε ότι αν και επιθυμεί να απαντήσει στις ερωτήσεις των βουλευτών, «δεν συμβλήθηκα ούτε προσφέρθηκα οικειοθελώς να αποτελέσω μέρος μιας δημόσιας διαδικτυακής προβολής και δεν συναινώ να θυσιάσω την ιδιωτικότητα μου για χάρη “περιεχομένου”».

Τελικά πάντως, η κ. Μαρκοπούλου μεταπείστηκε και δέχτηκε να καταθέσει κανονικά, υπό τον φόβο της βίαιης προσαγωγής της.

