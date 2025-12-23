Βινς Ζαμπέλα: Η στιγμή που η Ferrari του συγκρούεται και τυλίγεται στις φλόγες

Ο Βινς Ζαμπέλα, ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες στην παγκόσμια βιομηχανία βιντεοπαιχνιδιών και συνδημιουργός της διάσημης σειράς Call of Duty, πέθανε σε ηλικία 55 ετών, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η εταιρεία Electronic Arts (EA).

Η είδηση του θανάτου του συγκλόνισε τον χώρο των videogames, ενώ οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο Ζαμπέλα έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων της Καλιφόρνια, το δυστύχημα συνέβη το απόγευμα της Κυριακής στην ορεινή διαδρομή Angeles Crest Highway.

Οι αρχές κλήθηκαν στις 12:43 μ.μ. για σύγκρουση οχήματος, όπου ο οδηγός και ένας επιβάτης βρήκαν τραγικό θάνατο. Η Τροχαία ανέφερε πως, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, το όχημα του Ζαμπέλα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τσιμεντένιο στηθαίο.

Η Electronic Arts χαρακτήρισε τον Βινς Ζαμπέλα «οραματιστή», επισημαίνοντας ότι το έργο του επηρέασε σημαντικά τη σύγχρονη διαδραστική ψυχαγωγία και ενέπνευσε εκατομμύρια παίκτες και δημιουργούς παγκοσμίως.

Η EA εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τους οικείους του, τονίζοντας τη βαθιά επιρροή του στη βιομηχανία των videogames.

Ο Ζαμπέλα ήταν συνιδρυτής της Infinity Ward, του στούντιο που κυκλοφόρησε το πρώτο Call of Duty το 2003, μια σειρά που εξελίχθηκε σε μία από τις πιο επιτυχημένες και δημοφιλείς στον κόσμο των videogames, με δεκάδες εκδόσεις, ανάμεσά τους και το πρόσφατο Call of Duty: Black Ops 7.

Παράλληλα, συνίδρυσε τη Respawn Entertainment, δημιουργό της σειράς Titanfall, η οποία εξαγοράστηκε από την EA το 2017, ενισχύοντας την παρουσία της εταιρείας στα παιχνίδια δράσης πρώτου προσώπου.