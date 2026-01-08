Στην καρδιά του Παρισιού οι αγρότες: Τρακτέρ στον Πύργο του Άιφελ και την Αψίδα του Θριάμβου

Γάλλοι αγρότες που διαμαρτύρονται για τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ και του μπλοκ Mercosur της Νότιας Αμερικής απέκλεισαν με τρακτέρ το κέντρο του Παρισιού

Γάλλοι αγρότες απέκλεισαν σήμερα το κέντρο του Παρισιού, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για μια ευρεία εμπορική συμφωνία που πρόκειται να υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με χώρες της Νότιας Αμερικής.

Οι αγρότες από το συνδικάτο Coordination Rurale κάλεσαν σε διαμαρτυρίες στη γαλλική πρωτεύουσα, εκφράζοντας την οργή τους για τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και του νοτιοαμερικανικού μπλοκ Mercosur, η οποία φοβούνται ότι μπορεί να κατακλύσει τη χώρα με φθηνές εισαγωγές τροφίμων, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση χειρίζεται μια ασθένεια των βοοειδών.

Μπροστά από την Αψίδα του Θριάμβου, οι αγρότες στάθμευσαν τα τρακτέρ τους και άνοιξαν πανό που έγραφαν «Γαλλία θέλεις ακόμα αγρότες;», ενώ πάνω στα τρακτέρ τους είχαν τοποθετήσει πλακάτ, τα οποίο έλεγαν: «Απατούμε λιγότερες νόρμες, φόρους, χρεώσεις, σφαγές - Θέλουμε να ζήσουμε!».

«Βρισκόμαστε ανάμεσα στην αγανάκτηση και την απελπισία. Έχουμε ένα αίσθημα εγκατάλειψης, όπως με τη Mercosur. Μας έχουν εγκαταλείψει υπέρ ενός διαστημικού λεωφορείου, ενός Airbus ή ενός αυτοκινήτου», δήλωσε στο Reuters ο Στεφάν Πελετιέ, αναπληρωτής πρόεδρος του συνδικάτου στη Βιέν, στην κεντρική Γαλλία.

Η διαμαρτυρία των αγροτών κορυφώνεται λίγες ημέρες αφότου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να διατεθούν ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους 45 δισεκατομμυρίων ευρώ στους αγρότες και συμφώνησε να μειώσει τους εισαγωγικούς δασμούς σε ορισμένα λιπάσματα, σε μια προσπάθεια να κερδίσει την υποστήριξη χωρών που διστάζουν στην υποστήριξη της Mercosur.

Η συμφωνία υποστηρίζεται από χώρες όπως η Γερμανία και η Ισπανία και η Επιτροπή φαίνεται να έχει κερδίσει την υποστήριξη της Ιταλίας, πράγμα που σημαίνει ότι θα έχει τις ψήφους που απαιτούνται για να εγκρίνει την εμπορική συμφωνία με ή χωρίς τη γαλλική υποστήριξη, στην κρίσιμη ψηφοφορία που αναμένεται την Παρασκευή (9/1).

Tρακτέρ στην Αψίδα του Θριάμβου

Οι αγρότες απαιτούν επίσης να σταματήσει η θανάτωση των αγελάδων που προκαλείται από μια σειρά εξαιρετικά μεταδοτικών νοσημάτων του οζώδους δέρματος, την οποία θεωρούν υπερβολική και υποστηρίζουν τον εμβολιασμό των κοπαδιών τους.

Δεκάδες τρακτέρ είναι σταθμευμένα στην όχθη του Σηκουάνα, κάτω από τον Πύργο του Άιφελ, και εμποδίζουν την πρόσβαση προς το κέντρο της πόλης από την Περιφερειακή Περιοχή, όπως στο Porte d'Auteuil. Έφτασαν στην καρδιά του Παρισιού παρά το γεγονός ότι η γαλλική αστυνομία είχε επιβάλει αυστηρή απαγόρευση.

