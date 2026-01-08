Κλέφτης για... κλάματα: Σφήνωσε στον εξαερισμό - Τον απεγκλώβισε η αστυνομία (video)

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Κότα του Ρατζαστάν της Ινδίας, όταν ο Subhash Kumar Rawat επέστρεψε στο σπίτι του μαζί με τη σύζυγό του, έπειτα από επίσκεψη σε ναό, το βράδυ της Κυριακής. Μπαίνοντας στο σπίτι, το ζευγάρι ήρθε αντιμέτωπο με ένα σοκαριστικό θέαμα: ένας άγνωστος άνδρας είχε σφηνώσει σε τρύπα που προοριζόταν για ανεμιστήρα εξαερισμού.

Ο άνδρας βρισκόταν περίπου δέκα μέτρα πάνω από το έδαφος, με το κεφάλι και τα χέρια του μέσα στο σπίτι και τα πόδια του να κρέμονται έξω. Αρχικά οι Rawat άρχισαν να φωνάζουν, όμως όταν συνήλθαν τον ρώτησαν τι έκανε εκεί. Ο ίδιος παραδέχθηκε πως ήταν διαρρήκτης.

Αντί να παραδοθεί λόγω της αδιέξοδης κατάστασης, επέλεξε να απειλήσει το ζευγάρι, λέγοντας ότι συνεργοί του βρίσκονταν κοντά και ότι θα τους έκαναν κακό αν δεν τον άφηναν ελεύθερο.

Το ζευγάρι ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία. Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν, φαίνεται ο άνδρας να κρατιέται από μια μεταλλική ράβδο, ενώ αστυνομικοί προσπαθούν να τον απεγκλωβίσουν. Ένας αστυνομικός βρισκόταν έξω και δύο μέσα στο σπίτι, τραβώντας τον προς τα μέσα, με τον άνδρα να κλαίει και να φωνάζει από τον πόνο. Με τη βοήθεια ακόμη ενός ατόμου από το έδαφος, κατάφερε τελικά να σταθεί όρθιος, εμφανώς εξαντλημένος.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο άνδρας συνελήφθη και ανακρίνεται, ενώ οι συνεργοί του τράπηκαν σε φυγή όταν εκείνος παγιδεύτηκε. Η αστυνομία κατέσχεσε και το αυτοκίνητο με το οποίο έφτασε η ομάδα στο σπίτι, το οποίο έφερε αυτοκόλλητο με την ένδειξη «police». Οι αρχές ερευνούν πώς το κύκλωμα προμηθεύτηκε το συγκεκριμένο όχημα και αν έχει εμπλακεί σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.