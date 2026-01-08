Το Τόκιο δεν είναι πλέον η πιο πολυπληθής πόλη στον κόσμο: Η πόλη που το πέρασε

Σύμφωνα με την έκθεση World Urbanization Prospects 2025 του ΟΗΕ, η Τζακάρτα είναι πλέον η πιο πολυπληθής πόλη στον κόσμο, με σχεδόν 42 εκατομμύρια κατοίκους. Ακολουθεί η Ντάκα με περίπου 40 εκατομμύρια, ενώ το Τόκιο εκτοπίζεται στην τρίτη θέση με 33 εκατομμύρια.

Για δεκαετίες, το Τόκιο θεωρούνταν η μεγαλύτερη πόλη του κόσμου λόγω της τεράστιας μητροπολιτικής του έκτασης. Ωστόσο, το μέγεθός του εξαρτάται από το πώς ορίζονται τα διοικητικά όρια μιας πόλης.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr