Γάζα: Νέο βίντεο ομήρων δημοσίευσε η Χαμάς - 20 αιχμάλωτοι παραμένουν ζωντανοί

Ένα νέο βίντεο που δείχνει δύο Ισραηλινούς ομήρους που αιχμαλωτίστηκαν από το μουσικό φεστιβάλ Nova κατά τη διάρκεια της αιφνιδιαστικής επίθεσης κατά του Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023 δημοσίευσε την Παρασκευή (05/09) η Χαμάς.

Το βίντεο ισχυρίζεται ότι δείχνει τον Guy Gilboa-Dalal στην πόλη της Γάζας στα τέλη Αυγούστου, όπου λέει ότι αυτός και οκτώ άλλοι κρατούνται και θα παραμείνουν εκεί παρά την προγραμματισμένη επίθεση του Ισραήλ. Δείχνει επίσης τον αιχμάλωτο Alon Ohel.

Προηγούμενα βίντεο με ομήρους που κυκλοφόρησαν οι απαγωγείς τους στη Γάζα έχουν καταδικαστεί από παγκόσμιους ηγέτες και οικογένειες ως προπαγάνδα.

Ο ακροδεξιός υπουργός εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ ζήτησε ως απάντηση την πλήρη κατάληψη της Γάζας, ισχυριζόμενος ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να «επιστρέψουν οι όμηροι με ασφάλεια».

Το βίντεο δείχνει τον Gilboa-Dalal, ο οποίος απήχθη από το φεστιβάλ στο νότιο Ισραήλ, να ικετεύει για την απελευθέρωσή του. Σε πλάνα που χρονολογούνται από τις 28 Αυγούστου, τον δείχνουν σε ένα αυτοκίνητο σε μια πόλη που, όπως λέει, είναι η Γάζα.

Τα πλάνα δείχνουν επίσης τον Ohel για πρώτη φορά από την απαγωγή του πριν από 700 ημέρες. Ο Gilboa-Dalal είχε εμφανιστεί προηγουμένως σε ένα βίντεο της Χαμάς τον Φεβρουάριο.

Είναι δύο από τους 48 ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς, 20 από τους οποίους πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί.

Άμεση επιστροφή στις διαπραγματεύσεις ζητούν οι οικογένειες των ομήρων

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μίλησε «εκτενώς» με τους γονείς και των δύο ανδρών μετά την κυκλοφορία του βίντεο, σύμφωνα με δήλωση του γραφείου του.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι επανέλαβε ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει αμέσως αν η Χαμάς δεχόταν τους όρους του Ισραήλ, οι οποίοι περιλαμβάνουν την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

«Κανένα κακόβουλο προπαγανδιστικό βίντεο δεν θα μας αποδυναμώσει ή θα μας αποσπάσει από την αποφασιστικότητά μας να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ωστόσο, μια ομάδα που εκπροσωπεί τις οικογένειες των ομήρων απάντησε λέγοντας ότι όποιος «θέλει πραγματικά να φέρει πίσω και τους 48 ομήρους» πρέπει να επιστρέψει «αμέσως» στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων έγραψε στο X: «Όσοι θέλουν πραγματικά να επιστρέψουν οι όμηροι πρέπει να προωθήσουν τη συμφωνία που περιμένει την απάντηση της ισραηλινής κυβέρνησης, και να την αξιοποιήσουν για την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας για την επιστροφή όλων των ομήρων».

Η Χαμάς δήλωσε τον Αύγουστο ότι αποδέχτηκε ένα σχέδιο του Κατάρ και της Αιγύπτου, σύμφωνα με το οποίο θα απελευθερωθούν 10 ζωντανοί όμηροι και οι σοροί 18 νεκρών ομήρων κατά τη διάρκεια μιας εκεχειρίας εξήντα ημερών, σε αντάλλαγμα για εκατοντάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους και υπόπτους που βρίσκονται σε ισραηλινές φυλακές.

Το Ισραήλ δεν έχει απαντήσει στο σχέδιο, αλλά επιμένει ότι όλοι οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν με μία κίνηση.

Ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ δήλωσε την Παρασκευή ότι η ισραηλινή στρατιωτική δραστηριότητα θα «ενταθεί» έως ότου η Χαμάς αποδεχτεί τους όρους του Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου, απειλώντας ότι διαφορετικά η ένοπλη ομάδα θα «καταστραφεί».

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, προέτρεψε τους ισραηλινούς διαπραγματευτές να ξαναρχίσουν τις συνομιλίες για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με σκοπό την απελευθέρωση των ομήρων.

