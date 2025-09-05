Γάζα: Νέο βίντεο ομήρων δημοσίευσε η Χαμάς - 20 αιχμάλωτοι παραμένουν ζωντανοί

Το βίντεο ισχυρίζεται ότι δείχνει τον αιχμάλωτο Guy Gilboa-Dalal στην πόλη της Γάζας στα τέλη Αυγούστου καθώς και τον Alon Ohel.

Newsbomb

Γάζα: Νέο βίντεο ομήρων δημοσίευσε η Χαμάς - 20 αιχμάλωτοι παραμένουν ζωντανοί

Ο Guy Gilboa-Dalal εμφανίζεται στο βίντεο που μοιράστηκε η Χαμάς, όπου ισχυρίστηκαν ότι γυρίστηκε στην πόλη της Γάζας.

X
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα νέο βίντεο που δείχνει δύο Ισραηλινούς ομήρους που αιχμαλωτίστηκαν από το μουσικό φεστιβάλ Nova κατά τη διάρκεια της αιφνιδιαστικής επίθεσης κατά του Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023 δημοσίευσε την Παρασκευή (05/09) η Χαμάς.

Το βίντεο ισχυρίζεται ότι δείχνει τον Guy Gilboa-Dalal στην πόλη της Γάζας στα τέλη Αυγούστου, όπου λέει ότι αυτός και οκτώ άλλοι κρατούνται και θα παραμείνουν εκεί παρά την προγραμματισμένη επίθεση του Ισραήλ. Δείχνει επίσης τον αιχμάλωτο Alon Ohel.

Προηγούμενα βίντεο με ομήρους που κυκλοφόρησαν οι απαγωγείς τους στη Γάζα έχουν καταδικαστεί από παγκόσμιους ηγέτες και οικογένειες ως προπαγάνδα.

Ο ακροδεξιός υπουργός εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ ζήτησε ως απάντηση την πλήρη κατάληψη της Γάζας, ισχυριζόμενος ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να «επιστρέψουν οι όμηροι με ασφάλεια».

Το βίντεο δείχνει τον Gilboa-Dalal, ο οποίος απήχθη από το φεστιβάλ στο νότιο Ισραήλ, να ικετεύει για την απελευθέρωσή του. Σε πλάνα που χρονολογούνται από τις 28 Αυγούστου, τον δείχνουν σε ένα αυτοκίνητο σε μια πόλη που, όπως λέει, είναι η Γάζα.

Τα πλάνα δείχνουν επίσης τον Ohel για πρώτη φορά από την απαγωγή του πριν από 700 ημέρες. Ο Gilboa-Dalal είχε εμφανιστεί προηγουμένως σε ένα βίντεο της Χαμάς τον Φεβρουάριο.

Είναι δύο από τους 48 ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς, 20 από τους οποίους πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί.

Άμεση επιστροφή στις διαπραγματεύσεις ζητούν οι οικογένειες των ομήρων

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μίλησε «εκτενώς» με τους γονείς και των δύο ανδρών μετά την κυκλοφορία του βίντεο, σύμφωνα με δήλωση του γραφείου του.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι επανέλαβε ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει αμέσως αν η Χαμάς δεχόταν τους όρους του Ισραήλ, οι οποίοι περιλαμβάνουν την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

«Κανένα κακόβουλο προπαγανδιστικό βίντεο δεν θα μας αποδυναμώσει ή θα μας αποσπάσει από την αποφασιστικότητά μας να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ωστόσο, μια ομάδα που εκπροσωπεί τις οικογένειες των ομήρων απάντησε λέγοντας ότι όποιος «θέλει πραγματικά να φέρει πίσω και τους 48 ομήρους» πρέπει να επιστρέψει «αμέσως» στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων έγραψε στο X: «Όσοι θέλουν πραγματικά να επιστρέψουν οι όμηροι πρέπει να προωθήσουν τη συμφωνία που περιμένει την απάντηση της ισραηλινής κυβέρνησης, και να την αξιοποιήσουν για την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας για την επιστροφή όλων των ομήρων».

Η Χαμάς δήλωσε τον Αύγουστο ότι αποδέχτηκε ένα σχέδιο του Κατάρ και της Αιγύπτου, σύμφωνα με το οποίο θα απελευθερωθούν 10 ζωντανοί όμηροι και οι σοροί 18 νεκρών ομήρων κατά τη διάρκεια μιας εκεχειρίας εξήντα ημερών, σε αντάλλαγμα για εκατοντάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους και υπόπτους που βρίσκονται σε ισραηλινές φυλακές.

Το Ισραήλ δεν έχει απαντήσει στο σχέδιο, αλλά επιμένει ότι όλοι οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν με μία κίνηση.

Ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ δήλωσε την Παρασκευή ότι η ισραηλινή στρατιωτική δραστηριότητα θα «ενταθεί» έως ότου η Χαμάς αποδεχτεί τους όρους του Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου, απειλώντας ότι διαφορετικά η ένοπλη ομάδα θα «καταστραφεί».

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, προέτρεψε τους ισραηλινούς διαπραγματευτές να ξαναρχίσουν τις συνομιλίες για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με σκοπό την απελευθέρωση των ομήρων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:00ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Ξεκινά «σύντομα» το σχέδιο αφοπλισμού της Χεζμπολάχ

20:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κικίλιας: Συνάντηση με τους ψαράδες για τα προβλήματα και τις ανάγκες τους

20:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα – Λευκορωσία: Η ενδεκάδα της Εθνικής για την πρεμιέρα των προκριματικών του Μουντιάλ 2026

20:47ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Νέο βίντεο ομήρων δημοσίευσε η Χαμάς - 20 αιχμάλωτοι παραμένουν ζωντανοί

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Athens Flying Week 2025: Ξεκίνησαν τα εναέρια ακροβατικά των Rafale που κόβουν την ανάσα - Το Newsbomb ήταν εκεί και μίλησε με τους πιλότους

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι - Νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ: Άνδρας απειλεί να πέσει στο κενό

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Δικογραφία για το χάος και την ταλαιπωρία από τον αποκλεισμό του ΒΟΑΚ

20:27ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εκατοντάδες συλλήψεις μεταναστών σε εργοστάσιο στην Τζόρτζια - Μεγάλη επιδρομή της ICE

20:27LIFESTYLE

Ορλάντο Μπλουμ: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τον χωρισμό από την Κέιτι Πέρι - «Μόνο αγάπη, θα είμαστε καλά»

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Πάνω από 128.000 στρατιώτες σκοτώθηκαν στην Ουκρανία - Καταγραφή του BBC

20:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συγκίνησε ο Μέσι: «Ευχαριστώ από καρδιάς, μόνο ο Θεός ξέρει τι φέρνει το μέλλον»

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Τι συνέβη στην ταβέρνα «Αξιώτισσα» με τους Εβραίους τουρίστες - Η κόντρα συνεχίζεται

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία Καυσίμων - Απειλές για τη ζωή τους δέχονται όσοι τολμούν και μιλούν

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Tζόρτζιο Αρμάνι: Το χρώμα - φετίχ που έγινε σήμα κατατεθέν του - Γιατί το αγαπούσε

20:08WHAT THE FACT

«Σκρολάρισμα» στα social media: Ο λόγος που δεν μπορούμε να σταματήσουμε να πατάμε «ανανέωση» - Ειδικός εξηγεί

19:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΠΟΙΚ για ομιλία Τσίπρα: Το rebranding κατέληξε replay

19:52ΜΠΑΣΚΕΤ

«Όλος ο κόσμος ψάχνει τρόπο να σταματήσει τον Γιάννη»: Στο Ισραήλ «πονοκεφαλιάζουν» με Αντετοκούνμπο

19:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Μάριους Γκριγκόνις: «Ανυπομονώ να σκοράρω ξανά μπροστά σας»

19:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: «Έρχεται» μείωση ΕΝΦΙΑ σε χωριά και μικρές πόλεις

19:38ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία Κρήτης: Ελεύθερα τα δύο αδέρφια για την πρώτη δικογραφία – Τους ασκήθηκε δίωξη για τη δεύτερη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

01:42ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία Καυσίμων - Απειλές για τη ζωή τους δέχονται όσοι τολμούν και μιλούν

19:21LIFESTYLE

Sicario: Πώς είναι χωρίς μάσκα ο τραγουδιστής - Ποιο είναι το πραγματικό του όνομα - Η σύγκριση με τον Χρήστο Μάστορα

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι - Νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ: Άνδρας απειλεί να πέσει στο κενό

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ένταλμα σύλληψης για τον Αρχιμανδρίτη που παραχώρησε τα 175 στρέμματα της μονής

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Μελχισεδέκ: «Ο κληρικός στα ροζ βίντεο δεν είμαι εγώ»

18:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: «Προσοχή Αδιέξοδο!» - Χρειαζόμαστε αναπτυξιακό σοκ αντίστοιχο της περιόδου Τρικούπη και Βενιζέλου

08:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Η Ισπανία ζει τη Μαύρη Πέμπτη της» - Η FIBA αποθεώνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Τι συνέβη στην ταβέρνα «Αξιώτισσα» με τους Εβραίους τουρίστες - Η κόντρα συνεχίζεται

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Αντίπαρος: Φωτογράφιζε κορίτσια σε παραλία γυμνιστών – Πήραν την κατάσταση στα χέρια τους οι λουόμενοι

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

08:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Athens Flying Week 2025: Ξεκίνησαν τα εναέρια ακροβατικά των Rafale που κόβουν την ανάσα - Το Newsbomb ήταν εκεί και μίλησε με τους πιλότους

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Η 79χρονη Σουηδέζα ξεσπά για την ομηρία της - «Δεν άντεχα άλλο, δεν με άφηνε να βγω»

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Αδιανόητη ουρά δεκάδων μέτρων για γνωστό fast food (video)

20:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα – Λευκορωσία: Η ενδεκάδα της Εθνικής για την πρεμιέρα των προκριματικών του Μουντιάλ 2026

12:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκαλυπτικοί διάλογοι από το κύκλωμα καυσίμων - Πώς αντέδρασαν όταν κατάλαβαν ότι τους ερευνά η ΕΛ.ΑΣ.

19:38ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία Κρήτης: Ελεύθερα τα δύο αδέρφια για την πρώτη δικογραφία – Τους ασκήθηκε δίωξη για τη δεύτερη

19:52ΜΠΑΣΚΕΤ

«Όλος ο κόσμος ψάχνει τρόπο να σταματήσει τον Γιάννη»: Στο Ισραήλ «πονοκεφαλιάζουν» με Αντετοκούνμπο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ