Νετανιάχου: Απορρίπτει την πρόταση της Χαμάς για συμφωνία - «Προσπάθεια να δημιουργήσει εντυπώσεις»

Η δήλωση της Χαμάς πως είναι διατεθειμένη να κλείσει συνολική συμφωνία για να κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα ήρθε μετά από μήνυμα του Αμερικανού πρόεδρου για άμεση απελευθέρωση των ομήρων

Newsbomb

Νετανιάχου: Απορρίπτει την πρόταση της Χαμάς για συμφωνία - «Προσπάθεια να δημιουργήσει εντυπώσεις»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. (Ronen Zvulun/Pool Photo μέσω AP)

AP
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Ισραήλ απέρριψε μια δήλωση της Χαμάς σύμφωνα με την οποία η ένοπλη οργάνωση είναι έτοιμη για μια «ολοκληρωμένη συμφωνία» με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Η πρόταση της Χαμάς ήλθε έπειτα από μήνυμα του Αμερικανού προέδρου που κάλεσε την οργάνωση να αφήσει ελεύθερους όλους τους Ισραηλινούς που κρατούνται στη Γάζα, και έτσι «θα τελειώσει» ο πόλεμος.

«Πρόκειται για μια ακόμη προσπάθεια της Χαμάς να δημιουργήσει εντύπωση, η οποία δεν έχει καμία καινοτομία», δήλωσε το γραφείο του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Επιμένει ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο όταν απελευθερωθούν οι 48 όμηροι – 20 από τους οποίους πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί –, η Χαμάς αφοπλιστεί, η Γάζα αποστρατιωτικοποιηθεί, το Ισραήλ αποκτήσει τον έλεγχο της ασφάλειας και δημιουργηθεί μια «εναλλακτική πολιτική διοίκηση».

Η Χαμάς επανέλαβε το αίτημά της για μια συμφωνία που θα προβλέπει την ανταλλαγή ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους, την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, την επαναλειτουργία των συνοριακών διαβάσεων και την έναρξη της ανοικοδόμησης.

Η ομάδα δήλωσε επίσης ότι συμφώνησε με τη δημιουργία μιας διοίκησης υπό την ηγεσία ανεξάρτητων τεχνοκρατών για τη διακυβέρνηση της Γάζας μετά τον πόλεμο, αναφέρει το BBC.

Η δήλωση εκδόθηκε το βράδυ της Τρίτης, λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Πείτε στη Χαμάς να επιστρέψει ΑΜΕΣΑ και τους 20 ομήρους (όχι 2 ή 5 ή 7!), και τα πράγματα θα αλλάξουν γρήγορα. ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ!»

Αίγυπτος: «Πλήρη απουσία βούλησης από το Ισραήλ»

Τον περασμένο μήνα, η Χαμάς δήλωσε ότι αποδέχτηκε ένα σχέδιο του Κατάρ και της Αιγύπτου, σύμφωνα με το οποίο θα απελευθερωθούν 10 ζωντανοί όμηροι και οι σοροί 18 νεκρών ομήρων κατά τη διάρκεια μιας 60ήμερης εκεχειρίας, σε αντάλλαγμα για εκατοντάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους και υπόπτους που βρίσκονται σε ισραηλινές φυλακές.

Το Ισραήλ δεν έχει ακόμη απαντήσει επίσημα στην πρόταση – μια απόφαση που, σύμφωνα με την Αίγυπτο, αντανακλά «την πλήρη απουσία βούλησης εκ μέρους του Ισραήλ για αποκλιμάκωση και επίτευξη ηρεμίας και ειρήνης».

Η πρόταση, σύμφωνα με το Κατάρ, είναι «σχεδόν πανομοιότυπη» με μια προηγούμενη πρόταση του αμερικανού απεσταλμένου για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, την οποία το Ισραήλ αποδέχτηκε αλλά η Χαμάς απέρριψε, εν μέρει επειδή δεν περιλάμβανε εγγύηση ότι η προσωρινή εκεχειρία θα οδηγούσε σε μόνιμη.

Ο Νετανιάχου ανακοίνωσε την πρόθεση του Ισραήλ να κατακτήσει ολόκληρη τη Γάζα, μετά την αποτυχία των έμμεσων διαπραγματεύσεων με τη Χαμάς σχετικά με την πρόταση του Γουίτκοφ τον Ιούλιο.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι οι στόχοι του στρατού ήταν η ήττα της Χαμάς και η απελευθέρωση των ομήρων της, μετά από 22 μήνες πολέμου που ξεκίνησε με την επίθεση της οργάνωσης εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, δήλωσε την Τρίτη ότι η Χαμάς πρέπει τώρα να επιλέξει μεταξύ της αποδοχής των όρων του Ισραήλ ή του να δει την πόλη της Γάζας «να γίνεται όμοια με τη Ράφα και το Μπεϊτ Χανούν», που έχουν καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό από τους βομβαρδισμούς και τις κατεδαφίσεις του Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός «προετοιμάζεται με όλες τις δυνάμεις του», προειδοποίησε.

Κραυγή αγωνίας από τις οικογένειες των ομήρων

Οι οικογένειες των ομήρων ανησυχούν ότι οι άνθρωποί τους θα τεθούν σε κίνδυνο από την επικείμενη επίθεση για την κατάληψη και κατοχή της πόλης της Γάζας και θέλουν η κυβέρνηση να συμφωνήσει αμέσως σε μια συμφωνία που θα εξασφαλίσει την απελευθέρωσή τους με τον τερματισμό του πολέμου.

«Οι στρατιωτικές κινήσεις στην πόλη της Γάζας αποτελούν πραγματική απειλή για τους ομήρους, τόσο τους ζωντανούς όσο και τους νεκρούς, οι οποίοι ενδέχεται να εξαφανιστούν για πάντα», προειδοποίησε το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων.

«Κλήσεις για μια συνολική συμφωνία έρχονται και από τις δύο πλευρές – απαιτούμε: καθίστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τώρα και μην σηκωθείτε μέχρι να υπογραφεί μια συμφωνία».

38 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα την Πέμπτη

Τις τελευταίες ημέρες, ο ισραηλινός στρατός ενέτεινε τις αεροπορικές και χερσαίες επιθέσεις στα περίχωρα της πόλης της Γάζας, την οποία χαρακτήρισε ως προπύργιο της Χαμάς και κήρυξε «επικίνδυνη ζώνη μάχης».

Τα νοσοκομεία ανέφεραν ότι τουλάχιστον 23 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινές επιθέσεις στην πόλη την Πέμπτη, ενώ άλλοι 15 σκοτώθηκαν σε άλλα σημεία του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε μια εκστρατεία στη Γάζα ως απάντηση στην επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άτομα και άλλα 251 αιχμαλωτίστηκαν.

Τουλάχιστον 64.231 άτομα έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα από τότε, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας που διοικείται από τη Χαμάς.

Το υπουργείο αναφέρει επίσης ότι 370 άτομα έχουν πεθάνει μέχρι στιγμής κατά τη διάρκεια του πολέμου ως αποτέλεσμα υποσιτισμού και πείνας, συμπεριλαμβανομένων τριών τα τελευταία 24 ώρες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:20ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Φωτιά σε δεξαμενές ελαιολάδου στην Ορμύλια- Ήχησε το 112 για επικίνδυνους καπνούς

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή εντοπίστηκε η 59χρονη Βρετανίδα που εξαφανίστηκε στην Καβάλα - Αγνοούμενη από 1η Αυγούστου

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Διεθνής σάλος με τη σύλληψη κωμικού - Κατηγορείται για αναρτήσεις στο Χ κατά της τρανς ιδεολογίας

20:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όμιλος Aktor: Υπερδιπλάσια EBITDA (€65 εκατ.), ισχυρή ρευστότητα και στρατηγικές εξαγορές στο α' εξάμηνο

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Τζόρτζιο Αρμάνι: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του σχεδιαστή – Η τελευταία επιθυμία του

20:11ΑΠΟΨΕΙΣ

Γιατί μειώθηκαν οι τιμές του ρεύματος αυτό το καλοκαίρι, τυχαίο; ή μεθοδευμένο;

20:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Νίκησε άνετα η Ιταλία, περιμένει το Ελλάδα – Ισπανία

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Βρέθηκαν δύο πτώματα σε αποσύνθεση σε διαμέρισμα - Υπήρχε πυροβόλο όπλο

19:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Ισπανία - Ελλάδα: Χωρίς Σαμοντούροβ η Εθνική στον «τελικό» του 3ου ομίλου

19:57ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Επιζών φώναξε «Όλοι θα πεθάνουμε» πριν το δυστύχημα του τελεφερίκ

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Απορρίπτει την πρόταση της Χαμάς για συμφωνία - «Προσπάθεια να δημιουργήσει εντυπώσεις»

19:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ισραήλ - Σλοβενία 96-106: Θρίαμβος με μυθικό Ντόντσιτς και τώρα Ιταλία ή Ισπανία

19:49ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα των απολογιών - Έξι άτομα προφυλακίστηκαν

19:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με Ισραήλ ή Γαλλία η Εθνική Ελλάδας στους «16» - Οριστικοποιήθηκε και 5ο ζευγάρι

19:45ΕΛΛΑΔΑ

Σαμοθράκη: Βίντεο από Τούρκο αλιέα στο συμβάν με τους πυροβολισμούς - «Έτρεξαν μακριά ως συνήθως»

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Τι ισχυρίζεται ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ για την γνωριμία του με τον αρχηγό της οργάνωσης και την «προώθησή» του σε θέση Μητροπολίτη

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Διδυμότειχο: Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο δύο μικρά παιδιά - Δηλητηρίαση από φυτοφάρμακο;

19:36ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

H νήσος Πολύαιγος κηρύχθηκε αρχαιολογικός χώρος

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Δικαστική απόφαση αποκαλύπτει το ρόλο της Τουρκίας στην στρατολόγηση τζιχαντιστών στη Συρία

19:35WHAT THE FACT

Γιατί δεν πρέπει να παίρνεις ποτέ το κινητό σου στην τουαλέτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:44ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Τι ισχυρίζεται ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ για την γνωριμία του με τον αρχηγό της οργάνωσης και την «προώθησή» του σε θέση Μητροπολίτη

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Διδυμότειχο: Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο δύο μικρά παιδιά - Δηλητηρίαση από φυτοφάρμακο;

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Βρέθηκαν δύο πτώματα σε αποσύνθεση σε διαμέρισμα - Υπήρχε πυροβόλο όπλο

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνοαλβανικός «πόλεμος» στους δρόμους το 2004

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή εντοπίστηκε η 59χρονη Βρετανίδα που εξαφανίστηκε στην Καβάλα - Αγνοούμενη από 1η Αυγούστου

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Πατήσια: Τα λάθη που φαίνεται να οδήγησαν την 35χρονη έγκυο στο θάνατο

19:27ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Αυτός ήταν ο χειριστής του τελεφερίκ - Το προφίλ του Αντρέ Μαρκές

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Θύμα δολοφονίας ο μικρός Παναγιωτάκης - Τον σκότωσαν με ασφυξία - Όλα τα νέα στοιχεία

16:20LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: Επίσημα σε νέα ώρα – Η ανακοίνωση

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

06:32LIFESTYLE

Πότε επιστρέφουν οι αγαπημένες σειρές με νέα επεισόδια

19:45ΕΛΛΑΔΑ

Σαμοθράκη: Βίντεο από Τούρκο αλιέα στο συμβάν με τους πυροβολισμούς - «Έτρεξαν μακριά ως συνήθως»

17:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 17χρονος για την αρπαγή βρέφους στην Ακρόπολη - Είναι ο ίδιος που παράτησε μωρό δίπλα σε κάδο στον Άλιμο

19:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με Ισραήλ ή Γαλλία η Εθνική Ελλάδας στους «16» - Οριστικοποιήθηκε και 5ο ζευγάρι

10:40WHAT THE FACT

ΗΠΑ: 83χρονη κέρδισε 71,5 εκατομμύρια ευρώ σε λαχείο - Μια εβδομάδα μετά έμαθε ότι δεν θα τα παραλάβει ποτέ

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Δείτε που μένουν οι εγκλωβισμένοι αστυνομικοί

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Αυτή είναι η 34χρονη που βρέθηκε νεκρή δίπλα στο νεκρό μωρό της - Δεν πήγαινε σε γυναικολόγο

19:06ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστική παραδοχή από Βρετανίδα υπουργό - Αστυνομικοί συμμετείχαν στο σκάνδαλο ομαδικών βιασμών παιδιών

19:28ΚΟΣΜΟΣ

«Συμμαχία των Προθύμων»: Τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής - «Ζωντανεύει» ο «ατσάλινος σκαντζόχοιρος»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ