Νετανιάχου: Απορρίπτει την πρόταση της Χαμάς για συμφωνία - «Προσπάθεια να δημιουργήσει εντυπώσεις»

Το Ισραήλ απέρριψε μια δήλωση της Χαμάς σύμφωνα με την οποία η ένοπλη οργάνωση είναι έτοιμη για μια «ολοκληρωμένη συμφωνία» με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Η πρόταση της Χαμάς ήλθε έπειτα από μήνυμα του Αμερικανού προέδρου που κάλεσε την οργάνωση να αφήσει ελεύθερους όλους τους Ισραηλινούς που κρατούνται στη Γάζα, και έτσι «θα τελειώσει» ο πόλεμος.

«Πρόκειται για μια ακόμη προσπάθεια της Χαμάς να δημιουργήσει εντύπωση, η οποία δεν έχει καμία καινοτομία», δήλωσε το γραφείο του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Επιμένει ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο όταν απελευθερωθούν οι 48 όμηροι – 20 από τους οποίους πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί –, η Χαμάς αφοπλιστεί, η Γάζα αποστρατιωτικοποιηθεί, το Ισραήλ αποκτήσει τον έλεγχο της ασφάλειας και δημιουργηθεί μια «εναλλακτική πολιτική διοίκηση».

Η Χαμάς επανέλαβε το αίτημά της για μια συμφωνία που θα προβλέπει την ανταλλαγή ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους, την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, την επαναλειτουργία των συνοριακών διαβάσεων και την έναρξη της ανοικοδόμησης.

Η ομάδα δήλωσε επίσης ότι συμφώνησε με τη δημιουργία μιας διοίκησης υπό την ηγεσία ανεξάρτητων τεχνοκρατών για τη διακυβέρνηση της Γάζας μετά τον πόλεμο, αναφέρει το BBC.

Η δήλωση εκδόθηκε το βράδυ της Τρίτης, λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Πείτε στη Χαμάς να επιστρέψει ΑΜΕΣΑ και τους 20 ομήρους (όχι 2 ή 5 ή 7!), και τα πράγματα θα αλλάξουν γρήγορα. ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ!»

Αίγυπτος: «Πλήρη απουσία βούλησης από το Ισραήλ»

Τον περασμένο μήνα, η Χαμάς δήλωσε ότι αποδέχτηκε ένα σχέδιο του Κατάρ και της Αιγύπτου, σύμφωνα με το οποίο θα απελευθερωθούν 10 ζωντανοί όμηροι και οι σοροί 18 νεκρών ομήρων κατά τη διάρκεια μιας 60ήμερης εκεχειρίας, σε αντάλλαγμα για εκατοντάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους και υπόπτους που βρίσκονται σε ισραηλινές φυλακές.

Το Ισραήλ δεν έχει ακόμη απαντήσει επίσημα στην πρόταση – μια απόφαση που, σύμφωνα με την Αίγυπτο, αντανακλά «την πλήρη απουσία βούλησης εκ μέρους του Ισραήλ για αποκλιμάκωση και επίτευξη ηρεμίας και ειρήνης».

Η πρόταση, σύμφωνα με το Κατάρ, είναι «σχεδόν πανομοιότυπη» με μια προηγούμενη πρόταση του αμερικανού απεσταλμένου για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, την οποία το Ισραήλ αποδέχτηκε αλλά η Χαμάς απέρριψε, εν μέρει επειδή δεν περιλάμβανε εγγύηση ότι η προσωρινή εκεχειρία θα οδηγούσε σε μόνιμη.

Ο Νετανιάχου ανακοίνωσε την πρόθεση του Ισραήλ να κατακτήσει ολόκληρη τη Γάζα, μετά την αποτυχία των έμμεσων διαπραγματεύσεων με τη Χαμάς σχετικά με την πρόταση του Γουίτκοφ τον Ιούλιο.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι οι στόχοι του στρατού ήταν η ήττα της Χαμάς και η απελευθέρωση των ομήρων της, μετά από 22 μήνες πολέμου που ξεκίνησε με την επίθεση της οργάνωσης εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, δήλωσε την Τρίτη ότι η Χαμάς πρέπει τώρα να επιλέξει μεταξύ της αποδοχής των όρων του Ισραήλ ή του να δει την πόλη της Γάζας «να γίνεται όμοια με τη Ράφα και το Μπεϊτ Χανούν», που έχουν καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό από τους βομβαρδισμούς και τις κατεδαφίσεις του Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός «προετοιμάζεται με όλες τις δυνάμεις του», προειδοποίησε.

Κραυγή αγωνίας από τις οικογένειες των ομήρων

Οι οικογένειες των ομήρων ανησυχούν ότι οι άνθρωποί τους θα τεθούν σε κίνδυνο από την επικείμενη επίθεση για την κατάληψη και κατοχή της πόλης της Γάζας και θέλουν η κυβέρνηση να συμφωνήσει αμέσως σε μια συμφωνία που θα εξασφαλίσει την απελευθέρωσή τους με τον τερματισμό του πολέμου.

«Οι στρατιωτικές κινήσεις στην πόλη της Γάζας αποτελούν πραγματική απειλή για τους ομήρους, τόσο τους ζωντανούς όσο και τους νεκρούς, οι οποίοι ενδέχεται να εξαφανιστούν για πάντα», προειδοποίησε το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων.

«Κλήσεις για μια συνολική συμφωνία έρχονται και από τις δύο πλευρές – απαιτούμε: καθίστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τώρα και μην σηκωθείτε μέχρι να υπογραφεί μια συμφωνία».

38 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα την Πέμπτη

Τις τελευταίες ημέρες, ο ισραηλινός στρατός ενέτεινε τις αεροπορικές και χερσαίες επιθέσεις στα περίχωρα της πόλης της Γάζας, την οποία χαρακτήρισε ως προπύργιο της Χαμάς και κήρυξε «επικίνδυνη ζώνη μάχης».

Τα νοσοκομεία ανέφεραν ότι τουλάχιστον 23 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινές επιθέσεις στην πόλη την Πέμπτη, ενώ άλλοι 15 σκοτώθηκαν σε άλλα σημεία του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε μια εκστρατεία στη Γάζα ως απάντηση στην επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άτομα και άλλα 251 αιχμαλωτίστηκαν.

Τουλάχιστον 64.231 άτομα έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα από τότε, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας που διοικείται από τη Χαμάς.

Το υπουργείο αναφέρει επίσης ότι 370 άτομα έχουν πεθάνει μέχρι στιγμής κατά τη διάρκεια του πολέμου ως αποτέλεσμα υποσιτισμού και πείνας, συμπεριλαμβανομένων τριών τα τελευταία 24 ώρες.

