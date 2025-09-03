Ηχηρό μήνυμα Τραμπ στη Χαμάς: «Επιστρέψτε αμέσως τους 20 ομήρους» - «Θα τελειώσει» ο πόλεμος

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε εκ νέου σήμερα τη Χαμάς να απελευθερώσει όλους τους ομήρους, υποστηρίζοντας ότι θα ακολουθούσε ο τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

«Πείτε στη Χαμάς να επιστρέψει ΑΜΕΣΩΣ και τους 20 ομήρους (όχι δύο ή πέντε ή επτά!) και τα πράγματα θα αλλάξουν ραγδαία. ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ!», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, αναφερόμενος εμμέσως πλην σαφώς στον τερματισμό του πολέμου.

Η άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, είχε προκαλέσει τον θάνατο 1.219 ανθρώπων, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), βασισμένη σε επίσημα δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί εκείνη την ημέρα, 47 παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας αλλά 25 εξ αυτών έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Έκτοτε, περισσότεροι από 63.500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας της Γάζας.

