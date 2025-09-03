Νετανιάχου: «Βέλη» κατά του Βελγίου για την αναγνώριση της Παλαιστίνης

Με φραστική επίθεση κατά του Βέλγου ομολόγου του απάντησε ο Νετανιάχου στην ανακοίνωση των Βρυξελλών ότι θα αναγνωρίσουν ένα παλαιστινιακό κράτος

Newsbomb

Νετανιάχου: «Βέλη» κατά του Βελγίου για την αναγνώριση της Παλαιστίνης

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου (Ronen Zvulun/Pool Photo μέσω AP)

AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιτέθηκε φραστικά σήμερα στον Βέλγο ομόλογό του Μπαρτ ντε Βέβερ, αποκαλώντας τον «έναν αδύναμο ηγέτη που επιδιώκει να κατευνάσει την ισλαμική τρομοκρατία θυσιάζοντας το Ισραήλ», μια ημέρα αφότου οι Βρυξέλλες ανακοίνωσαν ότι θα αναγνωρίσουν ένα παλαιστινιακό κράτος.

Η κυβέρνηση Νετανιάχου έχει εξοργιστεί από τις δεσμεύσεις Γαλλίας, Βρετανίας, Καναδά, Αυστραλίας και τώρα του Βελγίου, να αναγνωρίσουν επίσημα ένα παλαιστινιακό κράτος κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αυτό τον μήνα.

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου «θέλει να ταΐσει τον τρομοκράτη κροκόδειλο πριν καταβροχθίσει το Βέλγιο», έγραψε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού στο X.

Το Ισραήλ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του, πρόσθεσε.

Ο Νετανιάχου επιτέθηκε με παρόμοιο τρόπο στον Αυστραλό πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζι τον περασμένο μήνα, χαρακτηρίζοντάς τον επίσης «αδύναμο» αφότου η Καμπέρα ανακοίνωσε ότι θα αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος και στη συνέχεια απαγόρευσε σε έναν ακροδεξιό Ισραηλινό βουλευτή την είσοδο στη χώρα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:49ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ξεκίνησε το δεύτερο στάδιο της επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών»

19:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το challenge του Μητσοτάκη στο TikTok: Τι πέτυχε η κυβέρνηση τον προηγούμενο μήνα

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Ολόκληρο νησί στο πένθος για τον μικρό Λευτέρη Λουκατάρη

19:41ΕΛΛΑΔΑ

Η «γιαγιά Τιτίκα» της Πάτρας που έγινε σύμβολο αυτοθυσίας σε όλη την Ελλάδα

19:41ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Πολιτικό σκάνδαλο με την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης - Κατηγορείται για φοροδιαφυγή

19:39ΚΟΣΜΟΣ

Ηχηρό μήνυμα Τραμπ στη Χαμάς: «Επιστρέψτε αμέσως τους 20 ομήρους» - «Θα τελειώσει» ο πόλεμος

19:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

FIFA: Μεγάλα χρηματικά πρόστιμα για ρατσιστική συμπεριφορά οπαδών – Το μεγαλύτερο ποσό στην Αλβανία

19:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Πάνος Καμμένος διευκρινίζει: Με έπαιρναν τηλέφωνο και δεν το σήκωνα - Ειρωνεύτηκα για την Κίμπερλι

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικά ξενοδοχεία: Πάνω από 216 ευρώ το μέσο έσοδο ανά δωμάτιο - Το υψηλότερο στην Ευρώπη

19:30ΚΟΣΜΟΣ

Ανταρκτική: Το μεγαλύτερο παγόβουνο του κόσμου έσπασε - Είχε το μέγεθος της Εύβοιας

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αύριο η κηδεία του 27χρονου που οδηγός ΙΧ τράκαρε και εγκατέλειψε αιμόφυρτο

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Το ψηφοδέλτιο έγινε «λίστα του θανάτου» - Επτά υποψήφιοι του AfD νεκροί σε δύο εβδομάδες

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Η τουρκική ακτοφυλακή συνοδεύει σήμερα τα αλιευτικά ανοιχτά της Σαμοθράκης - Φωτογραφίες-ντοκουμέντα

19:04ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Επιβεβαίωσε την αύξηση αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου ο ΔΟΑΕ - Έφτασαν πάνω από 440 κιλά πριν την ισραηλινή επίθεση

19:03ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο ΛΕΞ ανακοίνωσε συναυλία στη Θεσσαλονίκη

18:58LIFESTYLE

Κλέλια Ανδριολάτου: Πόζαρε ξαπλωμένη με μαγιό και αποθεώθηκε για την ομορφιά της

18:51ΠΑΙΔΕΙΑ

Τριτοβάθμια Eκπαίδευση: Λήγει αύριο, Πέμπτη, η προθεσμία ηλεκτρονικής εγγραφής επιτυχόντων

18:47ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Επτά μετανάστες εντοπίστηκαν νεκροί σε παραλίες - 26 διασώθηκαν

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Βλαντίμιρ Πούτιν: Τι απάντησε για την ταινία με τον Τζουντ Λο όπου τον υποδύεται

18:41ΚΟΣΜΟΣ

«Πάω διακοπές με μία φίλη» - Λίγες ώρες μετά η οικογένεια της έλαβε το μήνυμα του θανάτου της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

19:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Πάνος Καμμένος διευκρινίζει: Με έπαιρναν τηλέφωνο και δεν το σήκωνα - Ειρωνεύτηκα για την Κίμπερλι

19:49ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ξεκίνησε το δεύτερο στάδιο της επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών»

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Η τουρκική ακτοφυλακή συνοδεύει σήμερα τα αλιευτικά ανοιχτά της Σαμοθράκης - Φωτογραφίες-ντοκουμέντα

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνοσουηδός που έκανε το Διαδίκτυο να δακρύσει παίζοντας ηπειρώτικο μοιρολόι με κλαρίνο, στη μνήμη του πατέρα του

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλειδώνει» πυρήνα καταιγίδων στην Ελλάδα - Πότε θα «χτυπήσει»

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Νίκος Πορτοκάλογλου

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Ολόκληρο νησί στο πένθος για τον μικρό Λευτέρη Λουκατάρη

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Το ψηφοδέλτιο έγινε «λίστα του θανάτου» - Επτά υποψήφιοι του AfD νεκροί σε δύο εβδομάδες

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Η απάντηση του Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ για την επικοινωνία με φερόμενο μέλος της

16:52ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ συζητούν για την παράταση της ζωής μέχρι τα 150 χρόνια, τις μεταμοσχεύσεις και την - Δείτε βίντεο με το διάλογο που έπιασαν τα ανοιχτά μικρόφωνα

15:26ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Ξέπλεναν» μεγάλα χρηματικά ποσά μέσω στοιχηματικών εταιριών - «Λαβράκι» για την ΑΑΔΕ

19:41ΕΛΛΑΔΑ

Η «γιαγιά Τιτίκα» της Πάτρας που έγινε σύμβολο αυτοθυσίας σε όλη την Ελλάδα

17:42ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πρωτόδικη απόφαση–σταθμός: Κληρονόμησε 1.000.000 ευρώ σε χρέη και το δικαστήριο τα διέγραψε – Δεν είχε κάνει αποποίηση

18:41ΚΟΣΜΟΣ

«Πάω διακοπές με μία φίλη» - Λίγες ώρες μετά η οικογένεια της έλαβε το μήνυμα του θανάτου της

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Τελικός» με Ισπανία για την Ελλάδα - Τα 4 σενάρια που καθορίζουν τη θέση της Εθνικής

17:57LIFESTYLE

Τζακ Όζμπορν: «Αντε γαμή...ου Ρότζερ Γουότερς. Δικαιώνεις τον πατέρα μου»

16:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εναλλαγή δύο εποχών την Πέμπτη - Σε ποιες περιοχές αναμένονται καταιγίδες το επόμενο 24ωρο

16:42ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική στιγμή: Ολοκαίνουργιο γιοτ αξίας 800 χιλιάδων ευρώ βυθίστηκε λίγα λεπτά μετά την καθέλκυσή του στην Τουρκία - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ