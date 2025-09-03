34°C

Δορυφορικές φωτογραφίες: Εργασίες σε χώρο που συνδέεται με «μυστικό» πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ

Ειδικοί ανέλυσαν τις δορυφορικές φωτογραφίες, ωστόσο οι απόψεις τους διίστανται για το τι μπορεί να κατασκευάζεται στην περιοχή

Newsbomb

Δορυφορικές φωτογραφίες: Εργασίες σε χώρο που συνδέεται με «μυστικό» πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ

Αυτός ο συνδυασμός δορυφορικών φωτογραφιών από το Planet Labs PBC δείχνει τις γειτονιές Ζεϊτούν και Σάμπρα στην πόλη της Γάζας την 1η Ιανουαρίου 2025, την 1η Αυγούστου 2025 και τις 2 Σεπτεμβρίου 2025

Planet Labs PBC
ΚΟΣΜΟΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δορυφορικές εικόνες που αναλύθηκαν από ειδικούς δείχνουν ότι είναι σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής σε μία εγκατάσταση-κλειδί για το πιθανολογούμενο μυστικό πρόγραμμα ατομικών όπλων του Ισραήλ.

Οι εργασίες στο Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών Σιμόν Πέρες κοντά στην πόλη Ντιμόνα θα ανανεώσουν τα ερωτήματα σχετικά με το ευρέως πιστευόμενο καθεστώς του Ισραήλ ως του μοναδικού πυρηνικά οπλισμένου κράτους της Μέσης Ανατολής, το οποίο ωστόσο ούτε επιβεβαιώνει ούτε αρνείται την ύπαρξη πυρηνικών όπλων.

Israel Nuclear

Αυτή η δορυφορική φωτογραφία που παρέχεται από το Planet Labs PBC δείχνει το Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών Shimon Peres Negev κοντά στην πόλη Dimona

Planet Labs PBC

Σύμφωνα με επτά ειδικούς που εξέτασαν τις δορυφορικές εικόνες και μίλησαν στο AP, υποστηρίζουν, αν και οι απόψεις διίστανται, ή ότι θα μπορούσε να είναι ένας νέος αντιδραστήρας ή μια εγκατάσταση για τη συναρμολόγηση πυρηνικών όπλων — αλλά η μυστικότητα που καλύπτει το πρόγραμμα καθιστά δύσκολη την επιβεβαίωση.

Τρεις δήλωσαν ότι η τοποθεσία και το μέγεθος της υπό κατασκευή περιοχής και το γεγονός ότι φαινόταν να έχει πολλαπλούς ορόφους σήμαιναν ότι η πιο πιθανή εξήγηση για τις εργασίες ήταν η κατασκευή ενός νέου αντιδραστήρα βαρέος ύδατος. Τέτοιοι αντιδραστήρες μπορούν να παράγουν πλουτώνιο και ένα άλλο υλικό κλειδί για τα πυρηνικά όπλα.

Οι άλλοι τέσσερις αναγνώρισαν ότι θα μπορούσε να είναι ένας αντιδραστήρας βαρέος ύδατος, αλλά υπέδειξαν επίσης ότι οι εργασίες θα μπορούσαν να σχετίζονται με μια νέα εγκατάσταση για τη συναρμολόγηση πυρηνικών όπλων. Αρνήθηκαν να λάβουν οριστικές αποφάσεις, δεδομένου ότι η κατασκευή βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο.

Το Ισραήλδεν απάντησε σε αιτήματα του AP για σχολιασμό, όπως και ο Λευκός Οίκος, ο πιο πιστός σύμμαχος του Ισραήλ.

ISRAEL-NUCLEAR

Αυτή η εικόνα από τη δορυφορική αναλογία του Planet Labs PBC muestra el Centro de Investigación Nuclear Shimon Peres Negev cerca de la ciudad de Dimona, Ισραήλ

Planet Labs PBC

Η κατασκευή βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και χρόνια

Το Associated Press ανέφερε για πρώτη φορά τις ανασκαφές στην εγκατάσταση , περίπου 90 χιλιόμετρα νότια της Ιερουσαλήμ, το 2021. Τότε, δορυφορικές εικόνες έδειχναν μόνο εργάτες να σκάβουν μια τρύπα μήκους περίπου 150 μέτρων και πλάτους 60 μέτρων κοντά στον αρχικό αντιδραστήρα βαρέος ύδατος του χώρου.

Εικόνες που τραβήχτηκαν στις 5 Ιουλίου από την Planet Labs PBC δείχνουν εντατικές κατασκευαστικές εργασίες στο σημείο της ανασκαφής. Φαίνεται να έχουν τοποθετηθεί χοντροί τοίχοι αντιστήριξης από σκυρόδεμα στο σημείο, το οποίο φαίνεται να έχει πολλαπλούς ορόφους υπόγεια. Γερανοί ορθώνονται από πάνω.

Δεν υπάρχει πλέον ορατό θόλος συγκράτησης ή άλλα χαρακτηριστικά που συνήθως συνδέονται με έναν αντιδραστήρα βαρέος ύδατος στην περιοχή. Ωστόσο, θα μπορούσε να προστεθεί ένας αργότερα ή ένας αντιδραστήρας θα μπορούσε να σχεδιαστεί χωρίς αυτόν.

Το Ισραήλ έχει μια πολιτική πυρηνικής ασάφειας

Πιστεύεται ότι το Ισραήλ άρχισε να κατασκευάζει τον πυρηνικό σταθμό στην έρημο στα τέλη της δεκαετίας του 1950, αφού αντιμετώπισε αρκετούς πολέμους με τους Άραβες γείτονές του γύρω από την ίδρυσή του το 1948, μετά το Ολοκαύτωμα.

Η πολιτική της περί πυρηνικής ασάφειας πιστεύεται ότι βοήθησε στην αποτροπή των εχθρών του.

Είναι μεταξύ των εννέα χωρών που έχουν επιβεβαιωθεί ή πιστεύεται ότι διαθέτουν ατομικά όπλα και μεταξύ μόλις τεσσάρων που δεν έχουν προσχωρήσει ποτέ στη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων. Αυτό σημαίνει ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, ο εποπτικός φορέας των Ηνωμένων Εθνών για τα πυρηνικά, δεν έχει δικαίωμα να διεξάγει επιθεωρήσεις στη Ντιμόνα.

Ερωτηθείσα για την κατασκευή, η ΔΟΑΕ, με έδρα τη Βιέννη, επανέλαβε ότι το Ισραήλ «δεν είναι υποχρεωμένο να παρέχει πληροφορίες σχετικά με άλλες πυρηνικές εγκαταστάσεις στη χώρα» εκτός του ερευνητικού αντιδραστήρα Soreq.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:18ΚΟΣΜΟΣ

Η NASA προειδοποιεί ότι αστεροειδής θα πλησιάσει σήμερα (3/9) τη Γη με τρομακτική ταχύτητα

15:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αττάλεια: Στο φως το άθικτο «Ναυάγιο με τα κεραμικά» μετά από 2.000 χρόνια κάτω από το νερό

15:11ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με τις μαύρες σακούλες που πετιούνται από παράθυρο του Λευκού Οίκου

15:09ΚΟΣΜΟΣ

Δορυφορικές φωτογραφίες: Κατασκευαστικές εργασίες σε χώρο που συνδέεται με το «μυστικό» πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ

15:04LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Οι γαμήλιες προετοιμασίες για τον γάμο της καλύτερης φίλης της

15:03ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Σινά: Πώς η κρίση εξελίσσεται σε διπλωματικό αγκάθι για τις σχέσεις Ελλάδας – Αιγύπτου

15:03ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Μετ' εμποδίων η επιστράτευση 60.000 εφέδρων - «Πεθαίνουμε χωρίς λόγο»

14:58ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Οι δικηγόροι απέχουν από τα καθήκοντά τους στις 16 Σεπτεμβρίου - Τα αιτήματά τους

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Μελχισεδέκ: Το όνομα του βιβλικού Ιερέα-Βασιλιά και του Ιερομάρτυρα Επισκόπου του 1821 και η κρητική μαφία

14:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Το πρώτο ηχηρό «καμπανάκι» του Νίκολιτς στον απογοητευτικό Λιούμπισιτς

14:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ειδικό εποχικό βοήθημα: Ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα της ΔΥΠΑ

14:51ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διπλό ραντεβού με τον Γιάννη Χαρούλη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

14:48ΚΟΣΜΟΣ

«Κάποιος διάσημος πεθαίνει και η Trisha Paytas γεννάει»: Η YouTuber και οι αλλόκοτες θεωρίες συνωμοσίας

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Λιμενικό Σώμα: Σε διεθνή ύδατα το συμβάν με τους πυροβολισμούς των τουρκικών αλιευτικών κατά Ελλήνων

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άνδρες ακινητοποίησαν 26χρονη μέσα στο σπίτι της και άρχισαν να ψάχνουν τα πράγματα της

14:39ΠΑΙΔΕΙΑ

Τέμπη: Οι όροι για την εισαγωγή στα ΑΕΙ για τους πληγέντες

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Θα απαγορευτούν τα ενεργειακά ποτά για τους νέους κάτω των 16 ετών

14:29ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Barcelona Flamenco Ballet: Για πρώτη φορά στη χώρα μας με την Κάρμεν

14:28ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Τουλάχιστον 21.000 παιδιά έμειναν ανάπηρα στη Γάζα στα 2 χρόνια πολέμου

14:26ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Μπακασέτας και Ρότα…έτοιμοι για Μουντιάλ – Απολαυστικό κουίζ για το Παγκόσμιο Κύπελλο λίγο πριν τη μάχη των προκριματικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Στο Newsbomb η πρώτη αντίδραση της γυναίκας που οι «πραξικοπηματίες» χαρακτηρίζουν «πέτρα του σκανδάλου» - «Είμαι η Κατερίνα»

14:06ΚΟΣΜΟΣ

Kίνα: Βορειοκορεάτες αφαίρεσαν το DNA του Κιμ Γιονγκ Ουν, μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν - Η viral στιγμή

15:11ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με τις μαύρες σακούλες που πετιούνται από παράθυρο του Λευκού Οίκου

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Λιμενικό Σώμα: Σε διεθνή ύδατα το συμβάν με τους πυροβολισμούς των τουρκικών αλιευτικών κατά Ελλήνων

12:03ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι αθώος - Δεν είμαι δολοφόνος – Είμαι ένας άμυαλος 18χρονος»

08:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Κουμπάρος του ηθοποιού Στράτου Τζώρτζογλου ο «εγκέφαλος» της μαφίας

13:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: «Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω» - Ο διάλογος Καμμένου με τη μαφία της Κρήτης

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Έκαψε ζωντανή τη γυναίκα του επειδή ήταν «πολύ μελαχρινή»

12:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κύκλωμα Κρήτη: Προσπάθησε να πατήσει αστυνομικούς με το αυτοκίνητο για να γλιτώσει τη σύλληψη – Το τέλος της «Οικογένειας των ναρκωτικών »

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλειδώνει» πυρήνα καταιγίδων στην Ελλάδα - Πότε θα «χτυπήσει»

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Ξεχάστε τη Σκοτεινή Ύλη: Νέα θεωρία υποστηρίζει ότι το σύμπαν είναι 27 δισεκατομμυρίων ετών

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια συμπλοκή στα στενά της Μυκόνου ανάμεσα σε αστυνομικούς και Ιταλούς τουρίστες (βίντεο)

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη «πεθαίνει»: Ποια είναι η χώρα με τον πιο γερασμένο πληθυσμό

14:48ΚΟΣΜΟΣ

«Κάποιος διάσημος πεθαίνει και η Trisha Paytas γεννάει»: Η YouTuber και οι αλλόκοτες θεωρίες συνωμοσίας

13:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μαφία της Κρήτης: Δεσμεύονται οι λογαριασμοί όλων των εμπλεκομένων

12:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηλεκτρική διασύνδεση: Εγκαταλείπει το καλώδιο η Κύπρος – «Μη βιώσιμο» λέει ο υπουργός Οικονομικών

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρός φυσητήρας εκβράστηκε νεκρός στη Σάμο - Δείτε εικόνες

11:14LIFESTYLE

Η Τζένιφερ Άνιστον αποκαλύπτει τις επεμβάσεις που έχει κάνει στο πρόσωπό της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

DPG NETWORK

Οικονομάκου - Τσερέλα: Τα καυτά φιλιά σε βραδινή τους έξοδο & το ιδιαίτερο παντελόνι της ηθοποιού

Οικονομάκου - Τσερέλα: Τα καυτά φιλιά σε βραδινή τους έξοδο & το ιδιαίτερο παντελόνι της ηθοποιού

Gossip-tv.gr GOSSIP-TV.GR
Βαλέρια Λάτσιου:Τελειώνει το σχολείο & αυτές είναι οι φορές που είδαμε την 17χρονη κόρη της Μενεγάκη

Βαλέρια Λάτσιου:Τελειώνει το σχολείο & αυτές είναι οι φορές που είδαμε την 17χρονη κόρη της Μενεγάκη

Gossip-tv.gr GOSSIP-TV.GR
Στο ποστ της Μενεγάκη με πρωταγωνιστή τον Μάκη Παντζόπουλο, η Ζαρίφη έκανε το πιο επικό σχόλιο

Στο ποστ της Μενεγάκη με πρωταγωνιστή τον Μάκη Παντζόπουλο, η Ζαρίφη έκανε το πιο επικό σχόλιο

Queen.gr QUEEN.GR
Το ανόητο έπαθλο στο Exathlon που έγινε viral ενώ η Σαλταφερίδου αποχώρησε οικειοθελώς

Το ανόητο έπαθλο στο Exathlon που έγινε viral ενώ η Σαλταφερίδου αποχώρησε οικειοθελώς

Queen.gr QUEEN.GR
Κοινό αντιισταμινικό «μπλοκάρει» τον κορονοϊό - Τι έδειξε νέα μελέτη

Κοινό αντιισταμινικό «μπλοκάρει» τον κορονοϊό - Τι έδειξε νέα μελέτη

Onmed.gr ONMED.GR
Ανδρέας Γεωργίου: Οι πρώτες μέρες πατρότητας γεμάτες ξενύχτια, μπιμπερό και αγάπη

Ανδρέας Γεωργίου: Οι πρώτες μέρες πατρότητας γεμάτες ξενύχτια, μπιμπερό και αγάπη

Mothersblog.gr MOTHERSBLOG.GR
Έρωτας & χρήμα! Ποια ζώδια απογειώνει η Αφροδίτη στον Λέοντα;

Έρωτας & χρήμα! Ποια ζώδια απογειώνει η Αφροδίτη στον Λέοντα;

Astrology.gr ASTROLOGY.GR
AstroΤσαούσα 03/09- 09/09: Έρχονται αναπάντεχα γεγονότα και μεγάλες αλλαγές

AstroΤσαούσα 03/09- 09/09: Έρχονται αναπάντεχα γεγονότα και μεγάλες αλλαγές

Astrology.gr ASTROLOGY.GR
Μήπως τελικά το παγωτό κάνει καλό στην καρδιά σου;

Μήπως τελικά το παγωτό κάνει καλό στην καρδιά σου;

Ratpack.gr RATPACK.GR
Η Αρίνα Σαμπαλένκα έχει ερωτευτεί την Ελλάδα και εμείς εκείνη

Η Αρίνα Σαμπαλένκα έχει ερωτευτεί την Ελλάδα και εμείς εκείνη

Ratpack.gr RATPACK.GR
Μέλος ened
Monetized by DPG Digital Media Group
©2012-2025 Newsbomb.gr - All rights reserved
Επωνυμία: GSTE ELECTRONIC PUBLICATIONS LIMITED, Διακριτικός τίτλος: GSTE ELECTRONIC PUBLICATIONS LIMITED, Έδρα Επιχείρησης: Σολωμού 70 & Βάκχου 30 Μεταμόρφωση, Νομική μορφή επιχείρησης: Ελληνικό Υποκατάστημα Αλλοδαπής Εταιρείας, ΑΦΜ – ΔΟΥ: 997434600 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Στοιχεία επικοινωνίας: Σολωμού 70 & Βάκχου 30 Μεταμόρφωση, 14451, 2106251412, info@newsbomb.gr, Ιδιοκτήτης: Γεωργία Νικολάου, Νόμιμη εκπρόσωπος / Διαχειρίστρια: Γεωργία Νικολάου, Διευθυντής: Γεράσιμος Πολλάτος, Διευθύντρια σύνταξης: Διονυσία Προκόπη, Δικαιούχος domain name: ZYRIANO LIMITED
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ. 242188
Δείτε τη λίστα σας