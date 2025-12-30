Τουρκία: Εκατοντάδες συλλήψεις υπόπτων για συμμετοχή στο Ισλαμικό Κράτος

Χειροπέδες σε συνολικά 357 άτομα πέρασαν αστυνομικοί στην Τουρκία, στο πλαίσιο επιχείρησης κατά του Ισλαμικού Κράτους (ISIS), σύμφωνα με δήλωση του υπουργού Εσωτερικών της χώρας την Τρίτη (30/12).

Σε μια ανάρτηση που μοιράστηκε στο Χ (Twitter), ο Ali Yerlikaya είπε ότι ταυτόχρονες αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις σε 21 επαρχίες οδήγησαν στη σύλληψη των υπόπτων.

Δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν από επαρχιακές αστυνομικές μονάδες σε συντονισμό με τις εισαγγελικές αρχές, καθώς και τα αστυνομικά τμήματα αντιτρομοκρατίας και πληροφοριών, τονίζοντας ότι η Τουρκία δεν θα δείξει καμία ανοχή στον τρομοκρατία.

“21 ilde bu sabah eş zamanlı olarak Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 357 DEAŞ şüphelisini yakaladık.”



Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız ve İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince;



Adana, Ağrı, Ankara,… pic.twitter.com/oLLtCTp8tZ — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 30, 2025

Την περασμένη Πέμπτη, η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι 110 ύποπτοι συνελήφθησαν στην οικονομική πρωτεύουσα της Τουρκίας. Ανέφερε ότι 41 από αυτούς είχαν σχέσεις με τους τρομοκράτες που εμπλέκονταν στο τρομοκρατικό συμβάν της Δευτέρας στην επαρχία Γιαλόβα και σχεδίαζαν παρόμοιες επιθέσεις στην Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς.

Σε δήλωση της Εισαγγελίας της Άγκυρας αναφέρεται επίσης ότι εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για 17 υπόπτους τρομοκρατίας του ISIS, μεταξύ των οποίων 11 αλλοδαποί.

Οι ύποπτοι κατηγορούνται ότι είναι μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης και διατηρούν επαφές με ζώνες συγκρούσεων, σύμφωνα με τη δήλωση.

Σύμφωνα με την ίδια δήλωση, το Γραφείο Ερευνών Τρομοκρατικών Εγκλημάτων εντόπισε τους υπόπτους μέσω της ανάλυσης ψηφιακού υλικού που κατασχέθηκε κατά τη διάρκεια προηγούμενων ερευνών σχετικών με τον ISIS.

