Τραγωδία σε χριστουγεννιάτικο γεύμα: Νεκρές μητέρα και 15χρονη κόρη από δηλητηριασμένο γεύμα

Μία μητέρα και η 15χρονη κόρη της έχασαν τραγικά τη ζωή τους, αφού φέρεται ότι κατανάλωσαν «μολυσμένο» χριστουγεννιάτικο γεύμα. Οι δύο γυναίκες φέρεται να πέθαναν μέσα σε λίγες ώρες η μία μετά την άλλη, μετά το οικογενειακό γεύμα.

Η 50χρονη Αντονέλλα Ντι Ιέλσι και η 15χρονη Σάρα Ντι Βίτα κατανάλωσαν ψάρι, μύδια και μανιτάρια στο γεύμα στην Πετράκατελλα της Ιταλίας. Οι αρχές υποψιάζονται τώρα ότι εμφάνισαν fulminant ηπατίτιδα – οξεία ανεπάρκεια ήπατος – έπειτα από τροφική δηλητηρίαση.

Λίγο μετά το γεύμα, η μητέρα και η κόρη παρουσίασαν συμπτώματα όπως ναυτία και κοιλιακό πόνο. Η Σάρα μεταφέρθηκε δύο φορές στα επείγοντα, αλλά οι γιατροί την παρέπεμψαν στο σπίτι. Η κατάσταση της όμως επιδεινώθηκε και η 15χρονη κατέληξε στο νοσοκομείο Καρνταρέλι στις 11 μ.μ. του Σαββάτου (27 Δεκεμβρίου). Η Αντονέλλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λίγο αργότερα, αφού εμφάνισε τα ίδια συμπτώματα.

Ο Βιντσένζο Κουτσόνε από το νοσοκομείο Καρνταρέλι δήλωσε στην Il Messaggero: «Η κλινική εικόνα πήρε μια πραγματικά σπάνια τροπή, που οδήγησε γρήγορα στον θάνατο, παρά τις προσπάθειες που καταβάλαμε. Τα συμπτώματα εμφανίστηκαν μετά από ένα γεύμα, αλλά οι πληροφορίες που έχουμε προέρχονται από σοκαρισμένα μέλη της οικογένειας».

Σύμφωνα με τον ίδιο: «Μετά τον θάνατο της κόρης και δεδομένης της γρήγορης εξέλιξης των γεγονότων, ζητήσαμε από την οικογένεια να φέρει τη μητέρα στο νοσοκομείο, αφού οι συγγενείς ανέφεραν ότι είχε τα ίδια συμπτώματα. Προσπαθήσαμε να προλάβουμε την κατάσταση, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε».

Ο Γκάνι Ντι Βίτα, 55 ετών, πατέρας της οικογένειας, εμφάνισε επίσης τα ίδια συμπτώματα και μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Σπαλαντζάνι στη Ρώμη, όπου παραμένει. Η 18χρονη κόρη του ζευγαριού παρακολουθείται στενά, ενώ σύμφωνα με τους γιατρούς φαίνεται ότι δεν συμμετείχε στο γεύμα εκείνο το βράδυ.

Η αστυνομία συνέλεξε δείγματα τροφίμων από το σπίτι, συμπεριλαμβανομένων κονσερβών και φρέσκων προϊόντων, με στόχο να εντοπιστεί ποιο πιάτο προκάλεσε τη δηλητηρίαση. Η εισαγγελία διέταξε επίσης τη διενέργεια νεκροψιών και άνοιξε επίσημη έρευνα.

Ο δήμαρχος του χωριού, Αντόνιο Τομμασόνε, εξέφρασε σοκ για το περιστατικό: «Είμαστε συγκλονισμένοι. Πρόκειται για μια τραγωδία που μας αφήνει άφωνους. Το χωριό βρίσκεται σε κατάσταση disbelief. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου, εκ μέρους όλης της κοινότητας».

Οι κάτοικοι πραγματοποίησαν αγρυπνία έξω από το νοσοκομείο, ενώ οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις ακυρώθηκαν. Σύμφωνα με την Il Messaggero, πέντε γιατροί από το νοσοκομείο Καρνταρέλι στην Καμπόμπασσο ελέγχονται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Ο εισαγγελέας Νικόλα Ντ’ Άντζελο δήλωσε ότι η έρευνα θα εξετάσει πιθανή αμέλεια, θα προσπαθήσει να ανακαλύψει τι προκάλεσε τη δηλητηρίαση και «να διασφαλίσει ότι κανένας άλλος πολίτης δεν θα εμπλακεί σε τραγωδία αυτού του είδους».