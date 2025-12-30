Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Αποκαλύφθηκε ο ετήσιος μισθός του για το 2025

Ο τίτλος του πρίγκιπα της Ουαλίας και οι σημαντικοί οικονομικοί πόροι που τον συνοδεύουν

Newsbomb

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Αποκαλύφθηκε ο ετήσιος μισθός του για το 2025

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2025, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έλαβε περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια κατά το δεύτερο έτος που διαχειρίζεται το Δουκάτο της Κορνουάλης. Το Δουκάτο αποτελεί τίτλο και περιουσία που κληρονόμησε όταν ο πατέρας του, βασιλιάς Κάρολος, ανέβηκε στον θρόνο το 2022.

Η Ενοποιημένη Ετήσια Έκθεση του Δουκάτου της Κορνουάλης για το 2025 αποκάλυψε πλεόνασμα 22,9 εκατομμυρίων λιρών (περίπου 30,9 εκατ. δολάρια) για το οικονομικό έτος 2024–2025, το οποίο αντιστοιχεί στο δεύτερο έτος του Ουίλιαμ ως Δούκα της Κορνουάλης. Το ποσό αυτό καλύπτει τις επίσημες, φιλανθρωπικές και προσωπικές δαπάνες του ίδιου, της Κέιτ Μίντλετον και των τριών παιδιών τους.

Ως ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας, ο Πρίγκιπας της Ουαλίας δεν λαμβάνει παραδοσιακό μισθό. Αντ’ αυτού, τα ετήσια έξοδά του καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό από το Δουκάτο της Κορνουάλης — μια περιουσία που ιδρύθηκε το 1337 από τον βασιλιά Εδουάρδο Γ΄ με σκοπό τη χρηματοδότηση του εκάστοτε διαδόχου του βρετανικού θρόνου. Η τεράστια αυτή περιουσία, αξίας άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, εκτείνεται σε περισσότερα από 130.000 στρέμματα σε 23 κομητείες της Αγγλίας και της Ουαλίας και περιλαμβάνει γη, αγροκτήματα, κατοικίες και άλλα περιουσιακά στοιχεία.

Britain COP30

Ο βασιλιάς Κάρολος και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ / AP

Όταν ο βασιλιάς Κάρολος ανέλαβε τον θρόνο το 2022, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έγινε ο νέος Δούκας της Κορνουάλης και επικεφαλής του κτήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, καταβάλλει φόρο εισοδήματος για το σύνολο των εσόδων που λαμβάνει από το Δουκάτο, αφού αφαιρεθούν τα έξοδα λειτουργίας της βασιλικής κατοικίας, αν και τα ακριβή ποσά δεν δημοσιοποιούνται.

Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλετον

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ / AP

Μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, βασιλική πηγή ανέφερε ότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ «έχει αφοσιωθεί πλήρως» στον ρόλο του ως επικεφαλής του Δουκάτου της Κορνουάλης. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποίησε αρκετές επισκέψεις στις εκτάσεις του, μεταξύ των οποίων και μία διανυκτέρευση τον Μάιο του 2024, όταν επισκέφθηκε το πρωτοποριακό στεγαστικό πρόγραμμα του Δουκάτου στο Νιούκι της Κορνουάλης, που στοχεύει στην αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης.

Κατά το πρώτο πλήρες έτος άσκησης των καθηκόντων του, η έκθεση ανέδειξε επίσης αλλαγές στις βασιλικές του αρμοδιότητες, όπως τη μετατόπιση του ρόλου του στη Βασιλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FA). Φανατικός φίλαθλος του ποδοσφαίρου, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ανέλαβε τη θέση του προστάτη της FA, ρόλο που προηγουμένως κατείχε η βασίλισσα Ελισάβετ, ενώ μέχρι τότε ήταν πρόεδρος του οργανισμού.

Britain Royals

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ / AP

Παράλληλα, ανέλαβε νέα καθήκοντα ως προστάτης της Φιλανθρωπικής Οργάνωσης των Ουαλικών Φρουρών (Welsh Guards Charity) και της Αγροτικής Ένωσης της Κορνουάλης (Royal Cornwall Agricultural Association), ενώ έγινε επίσης πρόεδρος της Ένωσης του Σταυρού της Βικτώριας και του Σταυρού του Γεωργίου.

Τέλος, σύμφωνα με την Έκθεση Αντίκτυπου του 2025, το Δουκάτο της Κορνουάλης συνεχίζει να εργάζεται με στόχο να επιτύχει μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών έως το τέλος του 2032.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Ανοιχτά ψηφοδέλτια και προκριματικές εκλογές για τους υποψήφιους του ΠΑΣΟΚ

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας 3χρονο παιδί με συμπτώματα εγκεφαλίτιδας

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Stranger Things: Στον αέρα το teaser trailer για το τελευταίο επεισόδιο

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Τραμπ ζήτησε από τον Νετανιάχου να αλλάξει πολιτική για την Ιουδαία και τη Σαμάρεια

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Δεστεμπασίδης: «Η Novartis είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ του φαρμάκου»

16:33ΚΟΣΜΟΣ

Μεντβέντεφ απειλεί Ζελένσκι: Ο Χάρος τον περιτριγυρίζει, θα εκθέσουμε τη σορό του σε μουσείο στην Αγία Πετρούπολη

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Έπιασε φωτιά το σπίτι του και πήγε να κατέβει από το μπαλκόνι με σχοινί - Η περιπέτεια 82χρονου

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτα μέτρα στον Δήμο Αθηναίων λόγω χαμηλών θερμοκρασιών

16:22ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι για Πούτιν: Είναι εχθρός μου, δεν θέλω να μιλήσω μαζί του, αλλά θα ήταν χρήσιμο να επικοινωνήσουμε

16:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: Κανένα περιθώριο για επικίνδυνα παιχνίδια με την υγεία και την τσέπη των καταναλωτών

16:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ραγδαία αύξηση 210% στις ηλεκτρονικές απάτες - «Πλέον την πατάνε και οι προσεκτικοί χρήστες» - Πώς θα προστατευθούμε

16:07ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Αποκαλύφθηκε ο ετήσιος μισθός του για το 2025

15:59ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Diddy: Οι γιοι του ετοιμάζουν ντοκιμαντέρ για να πουν τη δική τους πλευρά της ιστορίας

15:58ΚΟΣΜΟΣ

Βρέθηκε το καλύτερο αφεντικό το κόσμου: Το ασύλληπτο ποσό που δίνει μπόνους στο προσωπικό του

15:44ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Google: Προχωρά σε αλλαγή - τομή στο Gmail - Δυνατότητα αλλαγής της ηλεκτρονικής διεύθυνσης χωρίς απώλεια δεδομένων

15:43ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος συναντήθηκε με τον νέο πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη

15:36ΚΟΣΜΟΣ

Έκθεση των ΗΠΑ αποκαλύπτει πόσα πυρηνικά όπλα έχει έτοιμα η Κίνα

15:23LIFESTYLE

«Ο θυμός σε πνίγει για τα χρόνια που έχουν πια χαθεί» - Η ανάρτηση του Νίκου Πορτοκάλογου για τα 68α γενέθλιά του

15:16ME TO N & ME TO Σ

Τελικά πού πάμε καλά;

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Το γερμανικό Ριφιφί: Άδειασαν θυρίδες και έφυγαν με λεία 30 εκατομμύρια ευρώ στο Γκελζενκίρχεν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία - Ανησυχία των επιστημόνων για τη συμπεριφορά του ωκεανού: «Δεν ξέρω καν αν η λέξη «εκπληκτικό» είναι η σωστή»

18:07LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία-κλειδί για τις σχέσεις του τραγουδιστή με τον Στέφανο Παπαδόπουλο

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Βρέθηκε χειρόγραφο σημείωμα του εξαφανισμένου διοικητή της Πυροσβεστικής - «Σας αγαπώ όλους»

10:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Ρε αγρότες, εμάς βρήκατε;

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε χριστουγεννιάτικο γεύμα: Νεκρές μητέρα και 15χρονη κόρη από δηλητηριασμένο γεύμα

16:07ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Αποκαλύφθηκε ο ετήσιος μισθός του για το 2025

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Αρχίζει η μεγάλη εισβολή ψύχους στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

16:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ραγδαία αύξηση 210% στις ηλεκτρονικές απάτες - «Πλέον την πατάνε και οι προσεκτικοί χρήστες» - Πώς θα προστατευθούμε

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών - ΕΛ.ΑΣ.: Αν μπορείτε μην γυρίσετε Κυριακή - Οι εναλλακτικές οδοί και η επερχόμενη κακοκαιρία - Χάρτες

13:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «λευκή» Πρωτοχρονιά με τσουχτερό κρύο - Πού θα χιονίσει το επόμενο 48ωρο

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Finos Film: Γέλιο μέχρι δακρύων από την ανασκόπηση του 2025 - Βίντεο

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Στο νοσοκομείο ο ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Έπιασε φωτιά το σπίτι του και πήγε να κατέβει από το μπαλκόνι με σχοινί - Η περιπέτεια 82χρονου

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Το γερμανικό Ριφιφί: Άδειασαν θυρίδες και έφυγαν με λεία 30 εκατομμύρια ευρώ στο Γκελζενκίρχεν

07:25ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Apple εξέδωσε προειδοποίηση προς όλους τους χρήστες iPhone για «εξαιρετικά εξελιγμένη επίθεση»

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο κόσμος το 2026: Τι προέβλεψαν οι Σαμάνοι στο Περού για Τραμπ, Μαδούρο και Ουκρανία

07:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη: Ποιοι βγαίνουν από το Δημόσιο πριν από τα 62 - Αναλυτικοί πίνακες

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Μαρούσι - Παναθηναϊκός AKTOR: Με απουσίες πριν από το ντέρμπι οι «πράσινοι» - Η ώρα και το κανάλι

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο viral μισθός ενός πιλότου - Το απίστευτο ποσό για 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα

08:33ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο ξύλο στη Σερβία: Επιτέθηκαν στο ρινγκ στον Γιάννη Τσουκαλά μετά τη νίκη του (video)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ