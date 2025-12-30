Τουρκία: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στην Κωνσταντινούπολη - Προελαύνει το πολικό ψύχος - Βίντεο

Σε ορισμένες περιοχές η έντονη χιονόπτωση «συνοδεύεται» και από κεραυνούς

Newsbomb

Τουρκία: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στην Κωνσταντινούπολη - Προελαύνει το πολικό ψύχος - Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το πολικό ψύχος, το οποίο αναμένεται να ρίξει «κατακόρυφα» τη θερμοκρασία στην Ελλάδα από αύριο, έκανε «απόβαση» στην Κωνσταντινούπολη την Τρίτη (30/12), με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να καταγράφουν τις πρώτες χιονοπτώσεις στην πόλη.

Μάλιστα, σε βίντεο από την περιοχή Basaksehir η χιονόπτωση φαίνεται να «συνοδεύεται» από κεραυνούς.

Πρωτοχρονιά με τσουχτερό κρύο στην Ελλάδα

Αξιόλογη μεταβολή θα παρουσιάσει το σκηνικό του καιρού από το απόγευμα της Τρίτης (30/12) έως το πρωί της Πρωτοχρονιάς, με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας από αύριο, Παραμονή Πρωτοχρονιάς.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού αναμένεται από τις απογευματινές ώρες της Τρίτης 30/12 έως τις πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς.

Πιο αναλυτικά:

  • Από τις απογευματινές ώρες της Τρίτης 30/12 αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες σε τμήματα του Ιονίου, της Δυτικής Στερεάς, της Δυτικής Πελοποννήσου, της Κρήτης, των Κυκλάδων και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.
  • Τις βραδινές ώρες της Τρίτης 30/12 και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 31/12 τοπικές βροχές αναμένονται και σε τμήματα της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Στερεάς, του Βορείου Αιγαίου και πρόσκαιρα της Μακεδονίας.
  • Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 31/12 και από τα βόρεια αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας της τάξης των 7-10 βαθμών Κελσίου σε σχέση με τις θερμοκρασίες της Τρίτης 30/12 η οποία θα γίνει αισθητή κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας.
  • Την Τετάρτη 31/12 αναμένονται τοπικές βροχές στα πεδινά τμήματα της ανατολικής και νότιας χώρας, ενώ τοπικές χιονοπτώσεις αναμένονται αρχικά κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας (Θεσσαλία, Αν. Στερεά) και πρόσκαιρα και τοπικά έως και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 31/12 και πρώτες πρωινές της Πέμπτης 01/01 είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρα τοπικές χιονοπτώσεις έως και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο (κατά τόπους έως και σε πεδινά τμήματα) της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, του Βορείου Αιγαίου και της Ανατολικής Στερεάς (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής).
  • Οι άνεμοι τις απογευματινές ώρες της Τρίτης 30/12 θα πνέουν αρχικά από νοτιοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ, ενώ από τις βραδινές ώρες της Τρίτης και πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 31/12 αναμένεται στροφή των ανέμων σε βόρειους με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ.
  • Την Πρωτοχρονιά τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν στο Αιγαίο και στην Κρήτη, όπου και αναμένονται βροχές στα πεδινά και χιονοπτώσεις στα ορεινά, ενώ σταδιακά έως το τέλος της ημέρας τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Στην παρακάτω ομάδα χαρτών παρουσιάζεται ο αθροιστικός υετός 3ώρου για τις 08:00-11:00 της Τετάρτης 31/12 και 23:00 της Τετάρτης 31/12 - 02:00 της Πέμπτης 01/01/2026, καθώς και η εκτιμώμενη αθροιστική χιονόστρωση στην Ανατολική Στερεά και στην Αττική έως και το βράδυ της Πέμπτης 01/01/2026.

xartis-kairos.png
kairos-xartis.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:12ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο 15χρονη λόγω κατανάλωσης αλκοόλ - Χειροπέδες σε υπεύθυνο καταστήματος

23:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

22:54ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Τα «αγκάθια» που απειλούν την ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας

22:42ΚΟΣΜΟΣ

Ριφιφί με λεία 30 εκατ. στη Γερμανία: Κάμερα κατέγραψε τους φερόμενους δράστες

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στην Κωνσταντινούπολη - Προελαύνει το πολικό ψύχος - Βίντεο

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται το τρίχρονο κοριτσάκι από τον Βόλο που διαγνώστηκε με εγκεφαλίτιδα

22:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση, ρυθμίζεται το πλαίσιο των ΜΚΟ

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 30/12/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 7.500.000 ευρώ

22:03ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot κλήρωση σήμερα 30/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 59 εκατομμύρια ευρώ

21:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αστυνομική επιχείρηση στις φυλακές Κορυδαλλού - Στα «χέρια» της ΕΛ.ΑΣ. δύο κινητά

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Γλέντι σε διόδια έστησαν οι αγρότες στην Εγνατία Οδό - Σήκωσαν τις μπάρες και μοίρασαν προϊόντα στους ταξιδιώτες - Βίντεο

21:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Καταβλήθηκαν επιπλέον 8,9 εκατ. ευρώ για επιστροφή ενοικίου σε 39,3 χιλιάδες δικαιούχους

21:27ΚΟΣΜΟΣ

Πεσκόφ: «Δεν χρειάζονται αποδείξεις» για την επίθεση του Κιέβου σε κατοικία του Πούτιν

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Turkish Airlines: Ακυρώθηκαν 61 πτήσεις λόγω καιρικών συνθηκών

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε στα 35 της η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, συγγραφέας και εγγονή του Τζον Κένεντι

21:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Αταμάν: Ξεκαθάρισε την κατάσταση των Σλούκα, Όσμαν και Φαρίντ ενόψει Ολυμπιακού

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Η «ιρανική Τιενανμέν» - Viral βίντεο διαδηλωτή απέναντι σε αστυνομικούς στην Τεχεράνη

20:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι φορολογικές υποχρεώσεις που λήγουν έως 31 Δεκεμβρίου - Τι πρέπει να κάνετε άμεσα για να αποφύγετε πρόστιμα το 2026

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Τροχαίο ατύχημα μεταξύ φορτηγού και μοτοσικλέτας στην πόλη - Στο νοσοκομείο ο δικυκλιστής

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Θα αλλάξουν χρόνο στα μπλόκα - Διευκολύνσεις για τους ταξιδιώτες - Κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη την Κυριακή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία - Ανησυχία των επιστημόνων για τη συμπεριφορά του ωκεανού: «Δεν ξέρω καν αν η λέξη «εκπληκτικό» είναι η σωστή»

18:07LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία-κλειδί για τις σχέσεις του τραγουδιστή με τον Στέφανο Παπαδόπουλο

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε στα 35 της η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, συγγραφέας και εγγονή του Τζον Κένεντι

17:12ΚΑΙΡΟΣ

«Θα ξυρίζουν οι βοριάδες, πασπάλες χιονιού μέχρι τη θάλασσα» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια για το επόμενο διήμερο

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Περιπετειώδεις οι διακοπές για ζευγάρι στις Σποράδες - Θα περνούσαν μαζί τις διακοπές των Χριστουγέννων αλλά κατέληξαν στα δικαστήρια

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Αρχίζει η μεγάλη εισβολή ψύχους στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

20:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι φορολογικές υποχρεώσεις που λήγουν έως 31 Δεκεμβρίου - Τι πρέπει να κάνετε άμεσα για να αποφύγετε πρόστιμα το 2026

16:07ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Αποκαλύφθηκε ο ετήσιος μισθός του για το 2025

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα «έδειξε» πώς θα επιτεθεί στην Ταϊβάν με σμήνη μελισσών-drones και στρατιώτες-ρομπότ: Το βίντεο AI που δημοσίευσε ο στρατός

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 30/12/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 7.500.000 ευρώ

07:25ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Apple εξέδωσε προειδοποίηση προς όλους τους χρήστες iPhone για «εξαιρετικά εξελιγμένη επίθεση»

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Το ορφανό γατάκι που λέει «ευχαριστώ» κάθε μέρα και συγκινεί όλο το διαδίκτυο

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο viral μισθός ενός πιλότου - Το απίστευτο ποσό για 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα

22:42ΚΟΣΜΟΣ

Ριφιφί με λεία 30 εκατ. στη Γερμανία: Κάμερα κατέγραψε τους φερόμενους δράστες

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτα μέτρα στον Δήμο Αθηναίων λόγω χαμηλών θερμοκρασιών

16:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ραγδαία αύξηση 210% στις ηλεκτρονικές απάτες - «Πλέον την πατάνε και οι προσεκτικοί χρήστες» - Πώς θα προστατευθούμε

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: «Φύγε για το εξωτερικό αν η έρευνα στραφεί σε εσένα» - Το μήνυμα της συντρόφου στον γιο

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Προφυλακίστηκε ο γιος της

11:48WHAT THE FACT

Κάτι χτύπησε τη Σελήνη στη μέση της νύχτας και ένα τηλεσκόπιο το κατέγραψε εντελώς τυχαία

22:54ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Τα «αγκάθια» που απειλούν την ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ