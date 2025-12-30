Σποράδες: Θα περνούσαν μαζί τις διακοπές των Χριστουγέννων αλλά κατέληξαν στα δικαστήρια

Περιπετειώδη κατάληξη είχαν οι διακοπές σε νησί των Σποράδων για ζευγάρι αλλοδαπών.

Το ζευγάρι θα περνούσε μαζί την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων ωστόσο την προπαραμονή τσακώθηκε έντονα με αποτέλεσμα τον άνδρα να καταλήγει με χειροπέδες στο Αστυνομικό Τμήμα για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, πρόκειται για 45χρονο από την Αυστραλία, ο οποίος δικάστηκε σήμερα στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου και τελικά κρίθηκε αθώος λόγω αμφιβολιών.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο κατηγορούμενος επισκέφθηκε τη 40χρονη σύντροφό του με καταγωγή από την Ιρλανδία που διαμένει στις Σποράδες, για τις γιορτές. Όμως το βράδυ της 23ης Δεκεμβρίου λογομάχησαν. Το ζευγάρι έμεινε σε χωριστά δωμάτια του σπιτιού και όταν ο 45χρονος την κάλεσε να λύσουν τη διαφορά, εκείνη τρόμαξε.

Βγήκε έξω από το σπίτι, εκείνος την ακολούθησε κι εκείνη του ζήτησε να καλέσουν την Αστυνομία, όπως συνηθίζεται στις χώρες τους προκειμένου να λύνουν τις διαφορές. Κατά τη διάρκεια της λογομαζίας και ενώ είχε καταναλώσει αλκοόλ το ζευγάρι σπρωχόταν.

Ως αποτέλεσμα η γυναίκα τραυματίστηκε αποκτώντας μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματός της και χρειάστηκε παροχή πρώτων βοηθειών από το Κέντρο Υγείας του νησιού.

Ωστόσο, ενώπιων του δικαστηρίου η 40χρονη ανέφερε ότι δεν θυμόταν αν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του σκηνικού έντασης ή νωρίτερα από τα σκυλιά που έχουν.

Ο 45χρονος κατηγορούμενος από την πλευρά του αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι χτύπησε την 40χρονη. Όπως ισχυρίστηκε την απωθούσε με τα χέρια του γιατί τον έσπρωχνε ενώ απέδωσε τον τρόμο της 40χρονης σε περιστατικό βίας που έχει βιώσει στο παρελθόν το οποίο, όπως είπε, της ανατροφοδότησε πανικό.

Η εισαγγελέας έδρας πρότεινε την ενοχή του κατηγορούμενου για ενδοοικογειακή απλή σωματική βλάβη, όμως τελικά το δικαστήριο τον αθώωσε λόγω αμφιβολιών.

