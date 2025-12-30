Πάτρα: Χειροπέδες σε 12χρονο και 13χρονο για ξυλοδαρμό ανηλίκου - Συνελήφθησαν και οι γονείς τους

Χειροπέδες σε δύο ανήλικους Ρομά, ηλικίας 12 και 13 ετών, για τον ξυλοδαρμό ενός 15χρονου έξω από γυμνάσιο της Πάτρας χθες το απόγευμα (29/12), πέρασαν οι αστυνομικοί το πρωί της Τρίτης (30/12).

Ο ανήλικος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από συνολικά πέντε άτομα, ενώ τον απείλησαν και με αιχμηρό αντικείμενο.

Σύμφωνα με το tempo24.news, ο 15χρονος κλήθηκε από αστυνομικούς της Ασφάλειας να αναγνωρίσει τους δύο δράστες και επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για τα άτομα που τον ξυλοκόπησαν απρόκλητα και τον απείλησαν με σουγιά. Την ίδια στιγμή η έρευνα των διωκτικών Αρχών της Πάτρας συνεχίζεται καθώς στην επίθεση σε βάρος του ανήλικου εμπλέκονται τρία ακόμη άτομα τα οποία αναζητούνται.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη των γονιών των δύο ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας τους.

