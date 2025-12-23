Νέο κρούσμα βίας ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη: 13χρονοι και 14χρονοι έβριζαν ιδιοκτήτη καφέ

Μία ασυνήθιστη υπόθεση αντιμετώπισαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Τέσσερις ανήλικοι, οι οποίοι λειτουργούσαν ως τραμπούκοι και έβαλαν στο στόχαστρο μία καφετέρια αλλά ένα σπίτι στην περιοχή των Πεύκων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι τέσσερις ανήλικοι με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, μετέβαιναν σε κατάστημα καφέ στην περιοχή των Πεύκων και εξύβριζαν τον ιδιοκτήτη, υπαλλήλους και θαμώνες, ενώ προκάλεσαν και φθορές στην τζαμαρία του καταστήματος με ρίψη αντικειμένων. Επιπρόσθετα, μετέβησαν δύο φορές και σε οικία ημεδαπού άντρα, στην ίδια περιοχή, εξυβρίζοντάς τον και προκαλώντας φθορές στην αυλή του.

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Νεάπολης – Συκεών κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δράστες. Πρόκειται για τέσσερα ανήλικα αγόρια, δύο 13χρονους και δύο 14χρονους, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για εξύβριση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

*Με πληροφορίες από thestival.gr

