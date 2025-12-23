Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε όχημα στην περιφερειακή

Από το συμβάν δεν φαίνεται να προέκυψε τραυματισμός

Δημήτρης Δρίζος

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε όχημα στην περιφερειακή

Η άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής απέτρεψε τα χειρότερα

Φωτιά ξέσπασε σήμερα σε όχημα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης.

Το συμβάν σημειώθηκε στο ρεύμα προς δυτικά, στο ύψος του οικισμού Κωνσταντινουπολίτικα, όπως αναφέρει το Status FM.

Δύο οχήματα με έξι Πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο μετά από κλήση που δέχτηκε η Πυροσβεστική υπηρεσία στις 8.10.

Από το συμβάν δεν φαίνεται να προέκυψε τραυματισμός καθώς όταν έφτασε η Πυροσβεστική το αυτοκίνητο ήταν άδειο.

