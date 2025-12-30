Βόλος: Διαπληκτισμός μεταξύ οικογενειών Ρομά η αιτία του σοβαρού επεισοδίου στη Νέα Ιωνία

Ξεκαθαρίζει σταδιακά το τοπίο αναφορικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης το σοβαρό περιστατικό με τους πυροβολισμούς στον οικισμό των Ρομά στο Αλιβέρι, που είχε ως αποτέλεσμα να σημάνει κόκκινος συναγερμός στην αστυνομία.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, δεν υπάρχει τραυματισμός, όπως αρχικά είχε ειπωθεί στους αστυνομικούς από περίοικους της περιοχής ενώ το επεισόδιο σχετίζεται με διαφορές που φέρεται να έχουν δύο οικογένειες στον οικισμό, οι οποίες αποφάσισαν σήμερα να τις λύσουν, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 17:00 το απόγευμα όταν στον οικισμό άρχισαν να ακούγονται πυροβολισμοί και όλοι βγήκαν στον δρόμο. Στον οικισμό εκείνη την ώρα βρισκόταν και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να αποκαταστήσει βλάβη που προκλήθηκε σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ, πιθανότατα από ρευματοκλοπή, με αποτέλεσμα από τις παραμονές Χριστουγέννων μέχρι σήμερα ο οικισμός να αντιμετωπίζει προβλήματα ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ένας Ρομά από τη μία οικογένεια άρπαξε καραμπίνα και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα, με την άλλη οικογένεια να «απαντά», πετώντας διάφορα αντικείμενα από το μπαλκόνι του σπιτιού.

Ο φερόμενος ως δράστης των πυροβολισμών, σύμφωνα με κάποιους κατοίκους του οικισμού αρχικά επιχείρησε να κρυφτεί σε σούπερ μάρκετ που λειτουργεί στον οικισμό και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Όλα αυτά είναι υπό διερεύνηση αυτή τη στιγμή με την αστυνομία να προσπαθεί να διακριβώσει τα ακριβή αίτια της έντασης που επικρατεί στη συνοικία.

Στον οικισμό αυτή την ώρα παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις συνεχίζοντας την έρευνα σε όλα τα επίπεδα.

