Το ΣτΕ δίνει το «πράσινο φως» στις αυξήσεις ασφαλίστρων με κανόνες προστασίας

Οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν πλέον να αυξάνουν τα ασφάλιστρα στα συμβόλαια υγείας χωρίς τη συναίνεση του ασφαλισμένου – αλλά όχι ελεύθερα.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την απόφαση 2196/2025, ανοίγει το δρόμο για τις μονομερείς αναπροσαρμογές, θέτοντας ταυτόχρονα όρια ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η δυνατότητα ελέγχου από τους πολίτες.

Σύμφωνα με το ΣτΕ, δεν αρκεί η σύμβαση να αναφέρει απλώς ότι τα ασφάλιστρα μπορεί να αυξηθούν. Οι αυξήσεις πρέπει να βασίζονται σε σαφή και κατανοητά κριτήρια, ώστε ο ασφαλισμένος να ξέρει πώς διαμορφώνεται το κόστος και ποιες είναι οι πιθανές συνέπειες για το πορτοφόλι του. Ακόμη κι αν τα στοιχεία που χρησιμοποιεί η εταιρεία είναι τεχνικά ή εσωτερικά και δεν προκύπτουν από δημόσιες πηγές, η ρήτρα παραμένει νόμιμη, αρκεί να συνοδεύεται από επαρκή ενημέρωση για τον ασφαλισμένο.

Η δεύτερη βασική προϋπόθεση αφορά την πληροφόρηση. Ο ασφαλισμένος πρέπει να γνωρίζει εγκαίρως τις αλλαγές και να έχει πρόσβαση στα δεδομένα που αφορούν την αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να ελέγχει την εφαρμογή των αυξήσεων και να προστατεύει τα δικαιώματά του.

Η απόφαση έρχεται μετά από προσφυγές ασφαλισμένων που θεωρούσαν καταχρηστικές τις συγκεκριμένες ρήτρες. Στην υπόθεση που εξετάστηκε, οι ρήτρες κρίθηκαν ανεπαρκώς διαφανείς, και το ΣτΕ επικύρωσε την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου που τις είχε χαρακτηρίσει καταχρηστικές.

