Το ΣτΕ δίνει το «πράσινο φως» στις αυξήσεις ασφαλίστρων με κανόνες προστασίας

Οι αυξήσεις πρέπει να βασίζονται σε σαφή και κατανοητά κριτήρια, ώστε ο ασφαλισμένος να ξέρει πώς διαμορφώνεται το κόστος και ποιες είναι οι πιθανές συνέπειες για το πορτοφόλι του

Άγγελος Βουράκης

Το ΣτΕ δίνει το «πράσινο φως» στις αυξήσεις ασφαλίστρων με κανόνες προστασίας
Freepik
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν πλέον να αυξάνουν τα ασφάλιστρα στα συμβόλαια υγείας χωρίς τη συναίνεση του ασφαλισμένου – αλλά όχι ελεύθερα.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την απόφαση 2196/2025, ανοίγει το δρόμο για τις μονομερείς αναπροσαρμογές, θέτοντας ταυτόχρονα όρια ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η δυνατότητα ελέγχου από τους πολίτες.

Σύμφωνα με το ΣτΕ, δεν αρκεί η σύμβαση να αναφέρει απλώς ότι τα ασφάλιστρα μπορεί να αυξηθούν. Οι αυξήσεις πρέπει να βασίζονται σε σαφή και κατανοητά κριτήρια, ώστε ο ασφαλισμένος να ξέρει πώς διαμορφώνεται το κόστος και ποιες είναι οι πιθανές συνέπειες για το πορτοφόλι του. Ακόμη κι αν τα στοιχεία που χρησιμοποιεί η εταιρεία είναι τεχνικά ή εσωτερικά και δεν προκύπτουν από δημόσιες πηγές, η ρήτρα παραμένει νόμιμη, αρκεί να συνοδεύεται από επαρκή ενημέρωση για τον ασφαλισμένο.

Η δεύτερη βασική προϋπόθεση αφορά την πληροφόρηση. Ο ασφαλισμένος πρέπει να γνωρίζει εγκαίρως τις αλλαγές και να έχει πρόσβαση στα δεδομένα που αφορούν την αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να ελέγχει την εφαρμογή των αυξήσεων και να προστατεύει τα δικαιώματά του.

Η απόφαση έρχεται μετά από προσφυγές ασφαλισμένων που θεωρούσαν καταχρηστικές τις συγκεκριμένες ρήτρες. Στην υπόθεση που εξετάστηκε, οι ρήτρες κρίθηκαν ανεπαρκώς διαφανείς, και το ΣτΕ επικύρωσε την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου που τις είχε χαρακτηρίσει καταχρηστικές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:36ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσική Δούμα: «Σκληρή απάντηση» στο Κίεβο για την επίθεση σε κατοικία του Πούτιν απαιτεί ο πρόεδρός της

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: «Δεν έκανα τίποτα για να την βγάλω στη φυλακή τα Χριστούγεννα»- Το χρονικό της δικαστικής διαμάχης με την εν διαστάσει σύζυγό του

18:19ΠΟΛΤΟΣ

To ΑΙ φέρνει κολοσσιαίες ανατροπές το 2026

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Το ΣτΕ δίνει το «πράσινο φως» στις αυξήσεις ασφαλίστρων με κανόνες προστασίας

18:14ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία - Ζελένσκι: Το Κίεβο συζητά με τον Τραμπ την παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων - -Έτοιμος για συνάντηση με τον Πούτιν

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Προφυλακίστηκε ο γιος της

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Σε «ενεργό υπηρεσία» οι πύραυλοι Oreshink στη Λευκορωσία - Βίντεο

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Η πίστη του κόσμου σε 30 εικόνες το 2025 από το Associated Press

17:55ΚΟΣΜΟΣ

Νέα σκληρή επίθεση Ερντογάν στο Ισραήλ - Συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Σομαλίας για τη Σομαλιλάνδη

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Απαγόρευση κυκλοφορίας στη Λαττάκεια μετά τον έναν νεκρό σε βίαια επεισόδια - «Πογκρόμ» κατά καταστημάτων και περιουσιών Αλαουιτών

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: «Φύγε για το εξωτερικό αν η έρευνα στραφεί σε εσένα» - Το μήνυμα της συντρόφου στον γιο

17:48ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Γιώργος Μπότας κατέθεσε μήνυση για διαρροή στοιχείων

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Αλιβέρι Νέας Ιωνίας

17:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στο πόδι η ΕΛ.ΑΣ. για τον παράνομο τζόγο των εορτών – Λουκέτο σε δύο παράνομα μίνι καζίνο σε Κερατσίνι και Θεσσαλονίκη – Βαριές «καμπάνες» στους παραβάτες

17:31ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν το πίστευαν» στην Ισλανδία: Με 20 βαθμούς Κελσίου οι ημέρες των Χριστουγέννων

17:22ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 20 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα 

17:20LIFESTYLE

Survivor: Τρεις ακόμη Αθηναίοι φεύγουν για Άγιο Δομίνικο

17:15ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΔΑΠ: Τι αλλάζει στα τιμολόγια από 1η Ιανουαρίου

17:12ΚΥΠΡΟΣ

«Mας έπιασαν από τον λαιμό» - Τούρκοι στρατιώτες και ψευδο-αστυνομικοί στα κατεχόμενα επιτέθηκαν σε Ελληνοκύπριους γεωργούς - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία - Ανησυχία των επιστημόνων για τη συμπεριφορά του ωκεανού: «Δεν ξέρω καν αν η λέξη «εκπληκτικό» είναι η σωστή»

18:07LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία-κλειδί για τις σχέσεις του τραγουδιστή με τον Στέφανο Παπαδόπουλο

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Προφυλακίστηκε ο γιος της

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Αλιβέρι Νέας Ιωνίας

17:12ΚΑΙΡΟΣ

«Θα ξυρίζουν οι βοριάδες, πασπάλες χιονιού μέχρι τη θάλασσα» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια για το επόμενο διήμερο

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε χριστουγεννιάτικο γεύμα: Νεκρές μητέρα και 15χρονη κόρη από δηλητηριασμένο γεύμα

10:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Ρε αγρότες, εμάς βρήκατε;

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Βρέθηκε χειρόγραφο σημείωμα του εξαφανισμένου διοικητή της Πυροσβεστικής - «Σας αγαπώ όλους»

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Αρχίζει η μεγάλη εισβολή ψύχους στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

16:07ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Αποκαλύφθηκε ο ετήσιος μισθός του για το 2025

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: «Φύγε για το εξωτερικό αν η έρευνα στραφεί σε εσένα» - Το μήνυμα της συντρόφου στον γιο

17:12ΚΥΠΡΟΣ

«Mας έπιασαν από τον λαιμό» - Τούρκοι στρατιώτες και ψευδο-αστυνομικοί στα κατεχόμενα επιτέθηκαν σε Ελληνοκύπριους γεωργούς - Βίντεο

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Στο νοσοκομείο ο ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης

16:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ραγδαία αύξηση 210% στις ηλεκτρονικές απάτες - «Πλέον την πατάνε και οι προσεκτικοί χρήστες» - Πώς θα προστατευθούμε

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Finos Film: Γέλιο μέχρι δακρύων από την ανασκόπηση του 2025 - Βίντεο

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο viral μισθός ενός πιλότου - Το απίστευτο ποσό για 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Μαρούσι - Παναθηναϊκός AKTOR: Με απουσίες πριν από το ντέρμπι οι «πράσινοι» - Η ώρα και το κανάλι

07:25ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Apple εξέδωσε προειδοποίηση προς όλους τους χρήστες iPhone για «εξαιρετικά εξελιγμένη επίθεση»

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών - ΕΛ.ΑΣ.: Αν μπορείτε μην γυρίσετε Κυριακή - Οι εναλλακτικές οδοί και η επερχόμενη κακοκαιρία - Χάρτες

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Το ορφανό γατάκι που λέει «ευχαριστώ» κάθε μέρα και συγκινεί όλο το διαδίκτυο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ