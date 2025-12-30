Άρης Μουγκοπέτρος: «Δεν έκανα τίποτα για να την βγάλω στη φυλακή τα Χριστούγεννα»

Τα πρώτα μηνύματα μετά την αθωωτική απόφαση του μουσικού


Αθώος κρίθηκε ο Άρης Μουγκοπέτρος για την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής, ύστερα από καταγγελία της εν διαστάσει συζύγου.

Μάλιστα, ο ίδιος μιλώντας στο Mega έδειξε συγκινημένος για την αθώωση του και αφού ευχαρίστησε τον δικηγόρο του είπε:

«Αυτές οι μέρες ήταν πάρα πολύ εξαντλητικές».

«Είναι μία πραγματικά δικαίωση της ψυχής μου γιατί πραγματικά δεν έκανα τίποτα για να την βγάλω στη φυλακή τα Χριστούγεννα. Ο Θεός είναι μεγάλος και ο Θεός βλέπει. Αυτό έχω να πω εγώ», συμπληρώνοντας στη συνέχεια:

«Η οικογένεια ξέρω ότι ό,τι έχει να συζητήσει, το συζητάει ο μπαμπάς και η μαμά. Αν μπλέκουν η θεία, ο θείος, ο ξάδερφος… από εκεί και πέρα δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εγώ από την αρχή ήμουν ‘έλα εδώ να μιλήσουμε’ και είπα ότι αυτά τα δύο τα παιδάκια δεν ευθύνονται για τον λόγο ότι εμείς θα χωρίσουμε. Θέλω τα παιδάκια μου να μην τα στερήσω καθόλου από τη μαμά τους, γιατί η μαμά πρέπει να είναι πρώτα δίπλα στα παιδιά, η μάνα είναι μία, αλλά και μπαμπάς είναι ένας».

Τα πρώτα μηνύματα μετά την αθωωτική απόφαση

Ο γνωστός μουσικός που ανεβαίνει τον δικό του «Γολγοθά» από το περασμένο Πάσχα, όταν σε γλέντι τραυματίστηκε σοβαρά από κροτίδα, προσπαθεί πλέον μετά και τις τελευταίες εξελίξεις να βάλει σε τάξη τη ζωή του.

Ο ίδιος αρνείται όσα του καταλογίζει η εν διαστάσει σύζυγός του επαναλαμβάνοντας πως ήταν και θα παραμείνει καλό πατέρας για τα παιδιά του.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος και η Δήμητρα Παρασκευοπούλου συμφώνησαν πριν από λίγο διάστημα να πάρουν διαφορετικούς δρόμους και να χωρίσουν, ωστόσο οι εντάσεις δεν αποφεύχθηκαν.

Η εν διαστάσει σύζυγος του μουσικού, υποστηρίζει πως σταδιακά, μετά τον τραυματισμό του, ο μουσικός άλλαζε προς το χειρότερο.

«Μετά τον τραυματισμό του άρχισε να καταναλώνει αλκοόλ, ενώ έπαιρνε φαρμακευτική αγωγή και είχε αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά. Είχε εκρήξεις θυμού», ανέφερε η ίδια.

Όπως υποστηρίζει η Δήμητρα Παρασκευοπούλου η μίσθωση του διαμερίσματος που έμενε το πρώην ζευγάρι έχει περάσει από τις 22 Δεκεμβρίου στο όνομά της. Παρόλα αυτά, όπως επισημαίνει, ο Άρης Μουγκοπέτρος συνέχισε τις απροειδοποίητες επισκέψεις, οι οποίες, όπως σημειώνει, συνοδεύονταν πάντα από ύβρεις και απειλές.

«Φοβάμαι να τον αφήνω με τα παιδιά χωρίς παρουσία τρίτου. Όταν του ανακοίνωσα την επιθυμία μου να χωρίσουμε, η συμπεριφορά του έγινε ακόμα χειρότερη. Επιθυμώ την ποινική του δίωξη», δήλωσε η κυρία Παρασκευοπούλου ενώ ο Άρης Μουγκοπέτρος επιμένει πως δεν πήγε στο σπίτι της εν διαστάσει συζύγου του, επειδή ήθελε να δει τα παιδιά του. Η Δήμητρα Παρασκευοπούλου από την άλλη, υποστηρίζει πως ο μουσικός συνοδευόταν από τον αδερφό του και την απείλησε για ακόμα μία φορά μέσα στο διαμέρισμα.

«Μου διαμήνυσε ότι θα έρθει πάλι το απόγευμα. Ο Άρης δεν είχε κλειδιά του σπιτιού και πήρε τα δεύτερα κλειδιά που βρίσκονταν στο σπίτι μας. Μου είπε ότι θα έρχεται και στο σπίτι και στις επιχειρήσεις μου με δημοσιογράφους. Φοβάμαι για εμένα, για τα παιδιά μου και για την οικογένειά μου γιατί μου δήλωσε ‘θα δεις τι έχει να γίνει από εδώ και πέρα’».

Το ζευγάρι βρίσκεται σε διάσταση από τις 15 Δεκεμβρίου, με ανοιχτά όπως φαίνεται τα ζητήματα της επιμέλειας και της επικοινωνίας με τα παιδιά, που έχουν αποκτήσει.

