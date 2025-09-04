Λωρίδα της Γάζας: Η Χαμάς είναι έτοιμη να κλείσει συνολική συμφωνία μετά τις δηλώσεις Τραμπ

Η Χαμάς ανέφερε για ακόμα μια φορά την Τετάρτη πως είναι διατεθειμένη να κλείσει συνολική συμφωνία για να κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο της οποίας θα αφεθούν ελεύθεροι όλοι οι ισραηλινοί όμηροι, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων εγκλείστων σε ισραηλινά κέντρα κράτησης.

Η ανακοίνωση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος ακολούθησε την απαίτηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αφεθούν ελεύθεροι οι περίπου 20 όμηροι που παραμένουν ζωντανοί στο θύλακα.

Άμεση αντίδραση από Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου επέκρινε αμέσως την ανακοίνωση της Χαμάς. «Δυστυχώς πρόκειται για ακόμη ένα παραμύθι της Χαμάς που δεν περιέχει τίποτε νέο», έκρινε.

Ο Νετανιάχου επαναβεβαίωσε, σύμφωνα με το γραφείο του, ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο αφού απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, αφοπλιστεί η Χαμάς, αποστρατιωτικοποιηθεί ο θύλακας, το Ισραήλ αποκτήσει πλήρη έλεγχο ασφαλείας στη Λωρίδα της Γάζας και αναλάβει ρόλο σε μια «εναλλακτική» πολιτική κυβέρνηση που δεν θα αποτελείται ούτε από τη Χαμάς, ούτε από την Παλαιστινιακή Αρχή.

Τον Αύγουστο η Χαμάς ανακοίνωνε πως αποδέχεται συμφωνία για κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών, που θα προέβλεπε την επιστροφή 10 ομήρων στη ζωή και σορών θανόντων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατούμενων.

Πηγή στις αιγυπτιακές πληροφορίες πληροφοριών ανέφερε πως η πρόταση που αποδέχτηκε η Χαμάς συμπεριλάμβανε την αναστολή των ισραηλινών επιχειρήσεων για 60 ημέρες και πλαίσιο διαπραγματεύσεων για να τελειώσει ο πόλεμος που οδεύει να συμπληρώσει δυο χρόνια.

Μέρες αργότερα ο Νετανιάχου διαβεβαίωνε πως η κυβέρνησή του θα άρχιζε «αμέσως» διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση «όλων» των ομήρων και το τέλος του πολέμου με τους όρους του Ισραήλ.

Η έφοδος της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, το έναυσμα του πολέμου, στοίχισε τη ζωή σε 1.219 ανθρώπους στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί εκείνη την ημέρα 47 παραμένουν ακόμη στη Γάζα, όμως 25 έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 63.746 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.