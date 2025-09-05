Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός ισοπέδωσε πολυώροφο κτήριο - «Υπήρχαν όπλα της Χαμάς» (vid)

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε πολυώροφο κτήριο που χρησιμοποιείται, όπως υποστήριξε, από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στην πόλη της Γάζας, αφότου το Ισραήλ είπε ότι ετοιμάζεται να καταλάβει την πόλη.

"Στο εσωτερικό του κτηρίου, η Χαμάς εγκατέστησε υποδομές προκειμένου να ετοιμάσει και να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον των στρατιωτών του ισραηλινού στρατού στην περιοχή", σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού.

? STRUCK: A high-rise building that was being used by the Hamas terrorist organization in the area of Gaza City.



Hamas established infrastructure above and below the building, from which they would direct terrorist attacks against IDF troops in the area.



Prior to the strike,… pic.twitter.com/yMfVnAe6ja — Israel Defense Forces (@IDF) September 5, 2025

Πριν από την επίθεση "ελήφθησαν προληπτικά μέτρα προκειμένου να περιοριστούν οι βλάβες στους αμάχους, κυρίως προηγούμενες προειδοποιήσεις στον πληθυσμό, χρήση πυρομαχικών ακριβείας, αεροπορική επιτήρηση και πληροφορίες μυστικών υπηρεσιών", προστίθεται στην ανακοίνωση.

Δείτε το βίντεο:

Just now in #Gaza City: the last remains of a residential building were crushed on top of a defenceless population. Israel’s barbarity defies words — and the world’s inaction is nothing less than complicity. pic.twitter.com/0jJPDSMzOi — Husam Zomlot (@hzomlot) September 5, 2025